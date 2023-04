Android Auto kabellos: Adapter von Motorola jetzt verfügbar

Der schon 2022 vorge­stellte Adapter Moto­rola MA1, der kabel­loses Android Auto nach­rüstet, ist jetzt auch in Deutsch­land erhält­lich.

Quelle: facebook.com/motorolasound, Screenshot: teltarif.de Moto­rola hatte Anfang 2022 mit dem MA1 einen Adapter vorge­stellt, der die Möglich­keit der kabel­losen Nutzung von Android Auto nach­rüstet. Das Zubehör kam zunächst nur in den USA auf den Markt und war dort inner­halb kürzester Zeit ausver­kauft. Moto­rola hat die Produk­tion mitt­ler­weile wieder aufge­nommen. Zudem ist die Vermark­tung nicht mehr auf die Verei­nigten Staaten begrenzt.

Auch in Deutsch­land ist der Moto­rola MA1 jetzt verfügbar. Der kleine Dongle wird über Amazon verkauft und kostet 89,99 Euro. Ein Blick auf die Webseite des Online-Händ­lers zeigt, dass das Gerät kurz­fristig lieferbar ist. Der Adapter wird somit zur Konkur­renz für AAWireless. Dieses Zubehör erfüllt den glei­chen Zweck, kostet eben­falls knapp 90 Euro und wird über den Online-Shop des Herstel­lers vermarktet.

Android Auto und Apple CarPlay oft nur kabel­gebunden möglich

Quelle: facebook.com/motorolasound, Screenshot: teltarif.de Android Auto und Apple CarPlay erfreuen sich einer immer weiter wach­senden Beliebt­heit. So haben Nutzer die Möglich­keit, auf dem Smart­phone laufende Apps über das Info­tain­ment-Display im Auto zu bedienen. Inter­essant ist das neben der Tele­fonie auch für Navi­gation- und Musik­strea­ming-Apps. Beide Verfahren werden zwar in den meisten neueren Fahr­zeugen unter­stützt. In den meisten Fällen ist dazu aber eine Kabel­ver­bin­dung zwischen Smart­phone und Info­tain­ment-System im Auto erfor­der­lich.

Adapter wieder Moto­rola MA1 und AAWireless rüsten die Möglich­keit nach, das Handy kabellos mit dem Info­tain­ment-System des Autos zu verbinden. Der jewei­lige Dongle wird über ein Daten­kabel mit dem Car-HiFi-System verbunden. Die Verbin­dung zwischen Handy und Adapter erfolgt kabellos und nach erst­maliger Kopp­lung in der Regel auto­matisch, sobald das Auto gestartet wird.

Nutzer­bewer­tungen positiv

Ein Blick auf die Rezen­sionen bishe­riger Käufer zeigt, dass der Moto­rola-Adapter offenbar in vielen Fällen besser funk­tio­niert als vergleich­bare andere Produkte. Wichtig sei, dass das Smart­phone WLAN nicht nur auf 2,4, sondern auch auf 5 GHz unter­stützt, was bei den meisten neueren Geräten der Fall sein sollte. Einzig in Fahr­zeugen von Mitsu­bishi funk­tio­niert der Moto­rola MA1 offenbar nicht.

