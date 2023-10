Smartphone am Arm: Motorola zeigt neues Handy-Konzept

Moto­rola Mobi­lity hat ein span­nendes Konzept-Foldable demons­triert, das sich um das Hand­gelenk tragen lässt. Nicht nur das Display, auch das Gehäuse ist also biegsam. Bereits vor sieben Jahren hat die Lenovo-Marke einen ähnli­chen Prototyp vorge­führt, das jüngste Projekt wirkt aber deut­lich alltags­taug­licher. Im flachen Zustand und am Körper getragen gibt es eine 6,9 Zoll große pOLED-Anzeige. Alter­nativ lässt sich der Falter nur teil­weise biegen, um als eigener Standfuß mit 4,6-Zoll-Display zu fungieren. Ferner hat das Konzept inter­essante KI-Funk­tionen.

Eine Vorschau auf das neuar­tige Hand­gelenk-Handy

Foldable-Konzept: Handy und Uhr in einem

Lenovo Aktuell ergründen die Hersteller weitere Anwen­dungs­sze­narien für Mobil­geräte mit flexi­blem Display. Bereits 2016 hat Moto­rola Mobi­lity ein Smart­phone-Konzept enthüllt, das sich am Arm tragen ließ. Sieben Jahre später zeigt die Lenovo-Unter­firma seine Fort­schritte in diesem Bereich. Dünner und mit einer Front, die fast voll­ständig aus der Anzeige besteht, zeigt sich der jüngste Prototyp. Aufge­faltet ist das Produkt von einem regu­lären Smart­phone kaum zu unter­scheiden. Es besitzt ein 6,9 Zoll messendes pOLED-Panel mit Full HD+. Im Video der Pres­semit­tei­lung trägt der Anwender eine Art Uhr-Docking­sta­tion am Hand­gelenk. Das Konzept im Zelt-Modus

Lenovo Um jene wird das Foldable gebogen. Anschlie­ßend verwan­delt sich das Mobil­telefon in eine Smart­watch im Manschetten-Design. Es lässt sich abseits des Körpers aber auch teil­weise aufge­klappt mit hoch­gebo­genem Display oder wie ein Zelt posi­tio­nieren. In letzt­genanntem Modus macht der User von einem 4,6 Zoll umfas­senden Bereich des Displays Gebrauch. Durch eine eigens entwi­ckelte KI kann die Klei­dung abfo­togra­fiert und aus ihr Themen für den Start­bild­schirm gene­riert werden. Außerdem entwi­ckelt das Team einen gene­rativen Assis­tenten namens MotoAI ähnlich ChatGPT.

Ähnliche Produkte sind bereits erhält­lich

Weiterer Modus des Falters

Lenovo Tatsäch­lich hat die eins­tige ZTE-Tochter Nubia mit der 2019 einge­führten Alpha und der 2020 einge­führten Alpha Watch ähnliche Geräte auf den Markt gebracht. Während Moto­rolas Ansatz aller­dings ein Smart­phone ist, das sich bei Bedarf als Uhr tragen lässt, ging Nubia den umge­kehrten Weg. So sind die beiden Weara­bles mit falt­barem Bild­schirm eindeutig als schlaue Uhr erkennbar. Aufge­faltet erhält der User ein äußerst läng­liches Display. Tele­fonie ist über eine eSIM möglich.

