Edge 40 Pro: High-End-Motorola ab sofort verfügbar

Moto­rola kündigt heute den Verkaufs­start des neuen Flagg­schiffs namens "Edge 40 Pro" an. Das rund 900 Euro teure Smart­phone kann ab sofort in den Wahl­farben "Lunar Blue" und "Inter­stellar Black" und in der Konfi­gura­tion 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität gekauft werden. Das Edge 40 Pro strotzt vor Ober­klasse-Specs, die gene­rell bei einem so teuren Smart­phone auch zu erwarten sind. In einem Punkt setzt sich das Modell aber beson­ders von der starken Konkur­renz ab.

Nach­fol­gend lesen Sie wich­tige Ausstat­tungs­merk­male des Moto­rola Edge 40 Pro.

Moto­rola Edge 40 Pro: Key Specs

Das Motorola Edge 40 Pro hat ein 6,67 Zoll großes Display

Bild: Motorola Günstig ist das Smart­phone zwar nicht, liegt aber preis­lich deut­lich unter Ober­klasse-Konkur­renten wie iPhone 14 Pro Max und Samsung Galaxy S23 Ultra. Ausge­stattet ist das Moto­rola Edge 40 Pro mit dem aktu­ellen Snap­dragon 8 Gen 2 von Qual­comm. Damit handelt es sich um sehr perfor­mantes CPU-Modell, das auch in Modellen wie dem Xiaomi 13 Pro und dem Galaxy S23 steckt (beim Samsung-Handy aber in einer höher taktenden Ausfüh­rung).

Als Ener­gie­lie­ferant dient ein Akku mit 4600 mAh Kapa­zität, der mit 125W wieder aufge­laden werden kann. Ein passender Adapter ist im Liefer­umfang enthalten. Kabel­loses Aufladen ist mit 15W möglich, Strom kann mit kompa­tiblen Geräten, beispiels­weise Gadgets, mit 5W geteilt werden.

Weiterhin verfügt das Moto­rola Edge 40 Pro über ein 6,67 Zoll großes FHD+-Display. Beson­ders beim Panel sind nicht nur die abge­run­deten Seiten, sondern auch die Bild­wie­der­hol­rate, die anders als bei den meisten 120-Hz-Konkur­renten bei bis zu 165 Hz liegt. Schutz­stan­dard des Displays ist Corning Gorilla Glass Victus. Einen Staub- und Wasser­schutz soll die IP68-Zerti­fizie­rung gewähr­leisten.

Mit einem vom Hersteller ange­gebenen Gewicht von 199 Gramm ist das Edge 40 Pro vergleichs­weise leicht. Verbin­dungs­stan­dards wie Blue­tooth 5.3, WiFi 6E, NFC, 5G und eSIM-Unter­stüt­zung sind an Bord.

Triple-Kamera und 60-MP-Front­kamera

Kamerasystem des Motorola Edge 40 Pro

Bild: Motorola Auf der Rück­seite des Moto­rola Edge 40 Pro thront ein Drei­fach-Kame­rasystem, das sowohl über eine 50-Mega­pixel-Haupt­kamera (Blende: f/1.8, OIS), eine 50-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende: f/2.2) als auch über eine 12-Mega­pixel-Tele­kamera (Blende: f/1.6) mit zwei­fach opti­scher Zoom-Option verfügt.

Über einen über­raschend hoch­auf­lösenden Sensor verfügt die 60-MP-Front­kamera (Blende: f/2.2).

