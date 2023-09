Motorola Edge 40 Neo: 144-Hz-Mittelklasse mit 50 MP & 68W

Ein neues Moto­rola will in der Smart­phone-Mittel­klasse mitmi­schen. Für rund 400 Euro gibt es ab sofort das Edge 40 Neo in drei Wahl­farben. Die Spezi­fika­tionen lesen sich für die Preis­klasse recht "ober­klassig", also viel­ver­spre­chend. Wir fassen die wich­tigsten Ausstat­tungs­merk­male des Moto­rola Edge 40 Neo zusammen.

Üppig ausge­stattet

Motorola Edge 40 Neo

Bild: Motorola

Moto­rola bewirbt das "ultra­schlanke Gehäuse" des Edge 40 Neo. Und in der Tat: Die ange­gebenen 7,79 mm zeugen von einem hand­lichen Format - je nach Version bis zu 172 Gramm. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S23 ist mit 7,6 mm aber noch etwas weniger dick. Das Display-Format des Edge 40 Neo misst 6,55 Zoll (AMOLED, HDR10+, FHD+) und erreicht Bild­wie­der­hol­fre­quenzen bis zu 144 Hz. Perfor­mance-Liefe­rant ist ein MediaTek Dimen­sity 7030. Für eine Mittel­klasse hervor­zuheben sind der 12 GB große Arbeits­spei­cher und die interne Kapa­zität, die sich auf 256 GB beläuft.

An Bord ist zudem ein dicker 5000-mAh-Akku, der mit 68W wieder aufge­laden werden kann. Laut Hersteller ist eine Aufla­dung von 0 auf 50 Prozent in 15 Minuten möglich. Ein passendes Netz­teil mit entspre­chendem USB-C-auf-USB-C-Kabel ist im Liefer­umfang enthalten.

Kameras

Auf der Rück­seite gibt es zwei Linsen, von denen die Haupt­kamera einen 50-Mega­pixel-Sensor mit Blende f/1.8 und opti­scher Bild­sta­bili­sie­rung besitzt. Daneben gibt es noch eine Ultra­weit­win­kel­kamera. Eben­falls möglich sind Makro­auf­nahmen von Objekten. Die Front­kamera löst mit 32 Mega­pixel auf (Blende: f/2.4). Während die Haupt­kamera Video­auf­nahmen bis zu 4K mit 30 Bildern pro Sekunde unter­stützt, sind mit der Front­kamera FHD mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich.

Weitere Specs

Zu den weiteren Ausstat­tungs­merk­malen des Edge 40 Neo zählen: NFC, 5G-Mobil­funk, WLAN-ax, 6E, Blue­tooth 5.4, IP68 und die Inte­gra­tion der ready-For-Platt­form zwecks Verbin­dung von Smart­phone und Apps mit einem Fern­seher oder Monitor für die Desktop-ähnliche Darstel­lung.

Neue Geräte der g-Serie

Neben dem Edge 40 Neo hat Moto­rola zwei weitere Modelle der g-Serie vorge­stellt. Das Moto G84 5G kostet rund 300 Euro, und der Preis für das Moto G54 5G liegt bei rund 200 Euro. Auch die güns­tigeren Geräte sind ab sofort verfügbar.

