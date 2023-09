Trio bald komplett: Motorola Edge 40 Neo kündigt sich an

Wenn Sie ein neues Mittel­klasse-Smart­phone haben möchten, könnte das Moto­rola Edge 40 Neo einen Blick wert sein. Das Handy hat eine viel­ver­spre­chende Ausstat­tung und wird am 14. September gezeigt.

Moto­rola Mobi­lity verschickt aktuell Pres­seein­ladungen für die Enthül­lung des Moto­rola Edge 40 Neo. Am 14. September findet die Präsen­tation statt. Ein Teaser-Video zu dem Smart­phone wurde eben­falls veröf­fent­licht. Dieses ist ziem­lich künst­lerisch ausge­fallen und deutet die Farben des Mittel­klasse-Handys an.

In tech­nischer Hinsicht wird das Mobil­gerät mit Features aufwarten, welche für diese Preis­klasse nicht selbst­ver­ständ­lich sind. Unter anderem sollen ein P-OLED-Display mit 144 Hz und ein Staub- und Wasser­schutz nach IP68 vorhanden sein. Die Haupt­kamera dürfte über­dies einen opti­schen Bild­sta­bili­sator haben.

Moto­rola Edge 40 Neo kommt am 14.9.

Kaum zu erkennen: Edge 40 Neo

Bild: Motorola Mobility Die Haupt­reihe der Lenovo-Tochter umfasst Modelle von der Mittel­klasse bis zur Ober­klasse. Während das Edge 40 im Mai und das Edge 40 Pro im April erschienen, steht uns das Edge 40 Neo noch bevor. Es handelt sich tradi­tio­nell um die güns­tigste Ausgabe der Serie. Vor einigen Wochen sickerten bereits die poten­ziellen Spezi­fika­tionen durch. Jetzt verschickt Moto­rola Mobi­lity Einla­dungen zu einer Produkt­vor­stel­lung am Donnerstag, dem 14. September 2023 (via mobi­lis­simo). Ferner hat der Hersteller auf X (Twitter) ein kurzes Teaser-Video des Handys publi­ziert.

Einladung zur Präsentation

Bild: Motorola Mobility

Weitere Ausstat­tungs­merk­male des Edge 40 Neo

"Sind Sie bereit, um in die Farben einzu­tau­chen?", beti­telt der Anbieter den 14-sekün­digen Clip. Damit ist klar, dass es eine Vorschau auf die Kolo­rie­rung des Moto­rola Edge 40 Neo gibt. Zu sehen ist ein Meer mit Kris­tallen in den Farben Dunkel­blau, Schwarz und Türkis. Vermut­lich sind dies also die Gehäuse-Vari­anten des Smart­phones. Das Smart­phone schwimmt und schwebt durch diese kunst­volle Kulisse. Moto­rola Mobi­lity zeigt das Handy nur sche­men­haft im ohnehin sehr dunklen Video.

Ange­trieben wird das Telefon vom recht flotten Chip­satz MediaTek Dimen­sity 1050. Das 6,55-Zoll-Display beher­bergt 2400 x 1080 Pixel. Neben der optisch stabi­lisierten 50-MP-Weit­winkel-Kamera ist eine 13-MP-Ultra­weit­winkel-Einheit samt Auto­fokus verbaut. Somit könnten sich theo­retisch auch gute Makro­auf­nahmen anfer­tigen lassen.

Der 5000 mAh große Akku soll sich mit 80W kabel­gebunden aufladen lassen. Induktiv sind nur 5W möglich, was das Feature beinahe obsolet macht. Android 13 ist auf dem mit 128 GB oder 256 GB Flash beinhal­tenden Smart­phone an Bord.

Indes ergänzt Moto­rola Satel­liten-Verbin­dungen für Handys mit einem externen Modul.