Motorola Edge 40: Deutschlandstart mit Trade-In-Programm

Das Moto­rola Edge 40 ist ab sofort in Deutsch­land verfügbar. Mit dem Mittel­klasse-Smart­phone führt Moto­rola ein neues Trade-In-Programm ein.

Im April hatte Moto­rola das Flagg­schiff Edge 40 Pro vorge­stellt, um Anfang Mai mit dem Basis­modell Edge 40 nach­zurü­cken. Das Mittel­klasse-Handy geht ab sofort über die hiesigen Laden­theken.

Eines der heraus­ste­chenden Merk­male des Smart­phones ist sein 6,55-Zoll großer pOLED-Screen, der mit einer Auflö­sung von 2400 x 1080 Pixel, HDR10+-Unter­stüt­zung, einer Spit­zen­hel­lig­keit von 1200 Nits und einer Bild­wie­der­hol­rate von 144 Hz daher­kommt. Unter dem Bild­schirm verbirgt sich ein Finger­abdruck­scanner. Die stark gekrümmten Ränder des soge­nannten "Endless Edge Displays" enden zum Glück doch, und zwar am Metall­rahmen, kurz vor der Rück­seite, die je nach Farb­vari­ante mit veganem Leder oder Acryl­glas über­zogen ist.

Kamera mit 50 Mega­pixel

Motorola Edge 40 in Nebula Green

Bild: Motorola

Motorola Edge 40 Datenblatt

[ Deutschland-Start ]

Im rück­wärtig verbauten quadra­tischen Kame­ramodul finden wir ein Setup aus einem 50-MP-Sensor mit f/1.4-Blende und OIS (opti­scher Bild­sta­bili­sator), einem 13-MP-Ultra-Weit­win­kel­sensor mit Makro-Vision sowie einem Dual-Blitz. Für Selfies gibt es eine 32-MP-Kamera, die in einem Punch-Hole im Display steckt.

Die Ausstat­tung des Moto­rola-Neulings beinhaltet unter anderem einen 4400-mAh-Akku mit kabel­gebun­dener 68-Watt-Schnell­lade-Option und kabel­loser 15-Watt-Aufla­dung, Dolby-Atmos-Audio, Blue­tooth 5.2, Wifi 6E, 5G und NFC.

Dimen­sity 8020 anstelle eines Snap­dragon 8+ Gen 1

Zum Miss­fallen einiger unserer Leser setzt der Hersteller bei diesem Modell nicht etwa auf einen Snap­dragon 8+ Gen 1, sondern auf einen Dimen­sity-8020-Prozessor von MediaTek, der von 8 GB RAM und einem 256 GB großen Flash-Spei­cher flan­kiert wird.

Dass ein Snap­dragon 8+ Gen 1 auch im Preis­bereich der oberen Mittel­klasse möglich ist, beweist OnePlus mit dem OnePlus 10T, das mit einer unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung von 699 Euro für das kleinste Spei­cher­modell (8 GB/128 GB) beim Markt­start jedoch deut­lich teurer war als das Edge 40, das nach UVP mit 599,99 Euro zu Buche schlägt.

Der Stra­ßen­preis für das OnePlus 10T ist inzwi­schen natür­lich gesunken; auch ein Blick auf das Xiaomi 12T Pro könnte sich für Snap­dragon-Fans derweil auszahlen.

Preise, Verfüg­bar­keit & Trade-In-Programm

Moto­rola verkündet, dass das Edge 40 ab sofort im deut­schen Fach­handel und bei expert sowie bei Otto in der Farbe Inter­stellar Black erhält­lich ist. Media-Saturn-Deutsch­land bietet das Smart­phone in den Farb­tönen Inter­stellar Black und Nebula Green an. Amazon nimmt das Moto­rola-Phone ab Anfang Juni mit ins Programm.

Mit dem Start eines neuen Trade-In-Programms zieht Moto­rola mit anderen Herstel­lern wie Samsung oder Apple gleich. Kunden, die ein Moto­rola Edge 40 kaufen, können ihr altes funk­tions­tüch­tiges Smart­phone abgeben und Geld dafür zurück­erhalten. Je nach Zustand und Modell des gebrauchten Handys erstattet Moto­rola bis zu 634 Euro. Das Geld soll inner­halb von 30 Tagen ausge­zahlt werden. Die Aktion läuft zunächst bis zum 30. April 2024.

Während das Moto­rola Edge 40 noch mit Android 13 kommt, wartet die neueste Beta­ver­sion von Android 14 bereits mit Drag-and-Drop für die gesamte Benut­zer­ober­fläche auf. Mehr darüber erfahren Sie in einem weiteren Artikel.