Motorola Edge 30 Ultra: High-End mit 200-MP-Kamera ist da

Moto­rola Mobi­lity bringt neben dem welt­weit ersten Smart­phone mit 200 Mega­pixel, nament­lich Moto­rola Edge 30 Ultra, auch das Edge 30 Fusion und das Edge 30 Neo zu uns. Mit dem Moto­rola Edge 30 Ultra kommt ein wasch­echtes Ober­klasse-Smart­phone der Tradi­tions­marke nach Deutsch­land.

Abseits der hoch­auf­lösenden Kamera zählen das SoC Snap­dragon 8+ Gen 1 und das 144-Hz-Display zu den High­lights. Im güns­tigeren Edge 30 Fusion werkelt eben­falls ein 144-Hz-Panel. Beim Edge 30 Neo sind es 120 Hz. Das Trio startet noch diesen Monat.

Moto­rola Edge 30 Ultra stellt Handy-Kamera-Rekord auf

Die neuen Motos sind da (Bild: Edge 30 Ultra)

Bild: Motorola Mobility Lange Zeit war Nokia in puncto Smart­phone-Foto­grafie das Maß aller Dinge. Mit dem PureView 808 und seinem 41-Mega­pixel-Sensor war der finni­sche Hersteller vor zehn Jahren seiner Zeit voraus. Dennoch blieben Nach­ahmer aus. Erst sechs Jahre später nahm das Wett­rüsten der Bild­wandler-Auflö­sung mit dem Huawei P20 Pro (40 Mega­pixel) wieder an Fahrt auf. Das Xiaomi CC9 Pro, inter­national als Mi Note 10 vermarktet, erhöhte 2019 auf 108 Mega­pixel. Den nächsten Meilen­stein erreicht also jetzt Moto­rola Mobi­lity mit dem 200-MP-Chip des Edge 30 Ultra.

Es handelt sich um den Sensor Samsung Isocell HP1. Dieser besitzt eine Größe von 1/1,22 Zoll und ermög­licht 16-faches Pixel-Binning. Es werden 16 benach­barte Bild­punkte zu einem zusam­men­gefasst, was in 12,5 Mega­pixel dimen­sio­nierte Aufnahmen resul­tiert. Dies dürfte auch bei schlechtem Licht für gute Ergeb­nisse sorgen. Ob auch native 200-Mega­pixel-Fotos möglich sind, bleibt abzu­warten. Das Objektiv der Weit­winkel-Knipse hat eine Blende von f/1.9 und ist optisch stabi­lisiert. Ergän­zend gibt es einen zwei­fach opti­schen Zoom (12 MP), leider ohne opti­schen Bild­sta­bili­sator, sowie eine 50-MP-Ultra­weit­winkel-Einheit.

Was bietet das Moto­rola Edge 30 Ultra noch?

Das 200-MP-Handy Edge 30 Ultra

Bild: Motorola Mobility Der pOLED-Bild­schirm des High-End-Tele­fons klingt eben­falls viel­ver­spre­chend. Auf einer Diago­nale von 6,67 Zoll tummeln sich 2400 mal 1080 Pixel. Inhalte werden mit bis zu 144 Hz aktua­lisiert. Die starke beid­sei­tige Krüm­mung des HDR10+-fähigen Panels findet bei Benach­rich­tigungs­effekten Verwen­dung. Selfies werden mit 60 Mega­pixel (Blende f/2.2) geschossen. Vorne und hinten gibt es Gorilla Glass 5, seit­lich einen Alumi­nium­rahmen. Ein Spritz­was­ser­schutz ist nach IP52 gegeben. An Konnek­tivität offe­riert das Moto­rola Edge 30 Ultra 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Blue­tooth 5.2, GPS, NFC, einen In-Display-Finger­abdruck­scanner und USB C.

Erfreu­lich sind die Lade­geschwin­dig­keiten für den 4610 mAh umfas­senden Akku. Kabel­gebunden werden 120W, drahtlos 50W geboten. Nach sieben Minuten an der Steck­dose soll das Android-12-Mobil­gerät dem Hersteller nach den Tag durch­halten können. Qual­comms SoC-Speer­spitze Snap­dragon 8+ Gen 1 sorgt unter­stützt von 12 GB LPDDR5-RAM für die nötige Arbeits­geschwin­dig­keit.

Moto­rola Edge 30 Fusion: Erschwing­liche Alter­native

Das Edge 30 Fusion

Bild: Motorola Mobility Wenn Sie etwas weniger Geld in die Hand nehmen wollen, könnte das Edge 30 Fusion einen Blick wert sein. Es besitzt ein 6,55 Zoll messendes pOLED-Display mit 144 Hz, Full HD+ und HDR10+. Hobby-Foto­grafen erhalten ein rück­sei­tiges Setup bestehend aus Weit­winkel (50 MP, Blende f/1.8, optisch stabi­lisiert), Ultra­weit­winkel (Blende f/2.2, dank Auto­fokus Makro-fähig) und 2-MP-Tiefen­sensor (Blende f/2.4). Selfies dürften mit der vorderen 32-MP-Einheit (Blende f/2.45) des Edge 30 Fusion besser als mit dem Modul des Edge 30 Ultra gelingen, da diese Auto­fokus hat. Als SoC dient das 2021er Zugpferd Snap­dragon 888+. Ihm zur Seite stehen 8 GB RAM.

An Schnitt­stellen hat das Android-12-Smart­phone dieselben Vorzüge wie der große Bruder vorzu­weisen. Der 4400 mAh messende Akku kann mit 68W kabel­gebunden aufge­laden werden. Eine draht­lose Aufla­demög­lich­keit gibt es leider nicht. Hingegen sind IP52 und Gorilla Glass 5 an Vorder- und Rück­seite an Bord. Seit­lich gibt es einen Alumi­nium­rahmen.

Moto­rola Edge 30 Neo: Geho­bene Mittel­klasse

Das Edge 30 Neo

Bild: Motorola Mobility Auch wenn es der Name vermuten lässt, hat das Edge 30 Neo entgegen seiner Geschwister kein gebo­genes Display. Ledig­lich die Bild­schirm­ränder sind geschwungen. Mit HDR10+ kann das Panel nicht umgehen. Ansonsten liest sich die 6,28 Zoll große pOLED-Anzeige mit Full HD+ und 120 Hz viel­ver­spre­chend. In puncto Kamera werden Weit­winkel (64 MP, Blende f/1.8, optisch stabi­lisiert) und Ultra­weit­winkel (13 MP, Blende f/2.2, Makro-Funk­tion durch AF) geboten. Vorne steckt eine 32-MP-Einheit mit Blende f/2.4 ohne Auto­fokus. Das bewährte SoC Snap­dragon 695 5G treibt das Mittel­klasse-Handy in Kombi­nation mit 8 GB RAM an.

Das Edge 30 Neo kommu­niziert über 5G, LTE, Wi-Fi 5, NFC, GPS, Blue­tooth 5.1, USB C und einen In-Display-Finger­abdruck­sensor. Die 4020 mAh betra­gende Batterie lässt sich mit 68W aufladen. Gemäß IP52 exis­tiert ein Spritz­was­ser­schutz.

Preis und Verfüg­bar­keit von Edge 30 Ultra, Fusion und Neo

Sowohl Moto­rola Edge 30 Ultra als auch Edge 30 Fusion und Edge 30 Neo kommen noch diesen Monat in Deutsch­land auf den Markt. Hier­zulande gibt es für jedes Modell nur eine Spei­cher­aus­füh­rung. Eine Erwei­terung per microSD-Karte kann nicht erfolgen.

Das Edge 30 Ultra besitzt 256 GB Flash und kostet 899,99 Euro. Das Edge 30 Fusion besitzt 128 GB Flash und schlägt mit 599,99 Euro zu Buche. Die UVP des Edge 30 Neo (eben­falls 128 GB Flash) lautet 399,99 Euro. Klasse: Edge 30 Ultra und Edge 30 Neo haben eine Schutz­hülle und eine Display­schutz­folie im Liefer­umfang.

Vergan­genen Monat hat Moto­rola Mobi­lity sein neues falt­bares Handy Razr 2022 vorge­stellt.