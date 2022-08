Motorola Edge 30 Ultra: Globaler Launch im September

Moto­rola kündigt für den 8. September die Vorstel­lung von drei Smart­phones aus der Edge-Serie an. Hierbei handelt es sich höchst­wahr­schein­lich um das Edge 30 Ultra und das Edge 30 Fusion sowie um die globale Version des Razr 2022.

Mit einem Teaser-Video auf Twitter weist Moto­rola auf die Einfüh­rung drei neuer Smart­phones hin. Der Slogan „Find yourself closer to the edge“ verrät zwar, dass es sich hierbei um Geräte aus der bewährten Edge-Reihe handelt, zu den genauen Bezeich­nungen schweigt sich der Hersteller bislang jedoch aus.

Diese werden erst am 8. September auf einem Launch-Event in Mailand bekannt gegeben.

Modelle könnten mit Edge-Bran­ding zu uns kommen

Moto S30 Pro alias Edge 30 Fusion und X30 Pro alias Edge 30 Ultra?

Bild: Motorola Wir vermuten, dass es sich bei zwei der drei Handys um die jüngst in China vorge­stellten Modelle Moto X30 Pro und Moto S30 Pro handelt, die Moto­rola künftig auch unter dem Edge-Bran­ding auf den globalen Markt bringen will.

Das Moto X30 Pro soll voraus­sicht­lich als Moto­rola Edge 30 Ultra und das Moto S30 Pro als Moto­rola Edge 30 Fusion erscheinen.

Moto X30 Pro alias Edge 30 Ultra

Das Moto­rola Moto X30 Pro kommt bekannt­lich mit einem 6,67 Zoll großen, gebo­genen P-OLED-Display, das über eine Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 144 Hz verfügt. Den Antrieb über­nimmt ein Qual­comm Snap­dragon 8+ Gen 1 mit Unter­stüt­zung von bis zu 12 GB LPDDR5 RAM und einem bis zu 512 GB großen UFS-3.1-Flash-Spei­cher.

Das High­light des Gerätes ist seine Samsung-ISOCELL-HP1-200-MP-Kamera, die von einem 50-MP-Ultra­weit­win­kel­objektiv und einem 12-MP-Tele­objektiv ergänzt wird.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. An dieser Stelle finden Sie einen exter­nen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redak­tion emp­fohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzei­gen lassen und wieder aus­blenden. Externer Inhalt Ich bin damit einver­standen, dass mir externe Inhalte ange­zeigt werden. Damit können personen­bezogene Daten an Dritt­plattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Daten­schutz­erklärung.

Moto S30 Pro alias Edge 30 Fusion

Beim Moto­rola Moto S30 Pro schauen wir auf einen 6,55 Zoll großen 10-Bit-OLED-Screen mit FullHD+-Auflö­sung und einer Bild­wie­der­hol­rate von bis zu 144 Hz. Im Inneren werkelt ein Qual­comm Snap­dragon 888+, dem bis zu 12 GB LPDDR5 RAM und maximal 512 GB UFS-3.1-Flash-Spei­cher zur Seite stehen. Auf der Rück­seite prangt eine Drei­fach-Kamera mit einem 50-MP-Sensor, einem 13-MP-Ultra­weit­win­kel­objektiv sowie einem 2-MP-Tiefen­sensor.

Die genauen Daten der beiden Smart­phones gab Moto­rola bereits am 18. August in einem Live-Stream bekannt.

Razr 2022 als Dritter im Bunde?

Das eben­falls im Video vorge­stellte Razr 2022 könnte der dritte Kandidat in dieser Riege sein. Mit seinem G-OLED-Display auf der Front und einem 6,67 Zoll großen P-OLED-Bild­schirm, der beim Aufklappen des Fold­ables sichtbar wird, möchte der Falter dem Samsung Galaxy Z Flip 4 Konkur­renz machen. Der Haupt­screen hat eine Auflö­sung von 2400 x 1080 Pixel und eine Bild­wie­der­hol­fre­quenz von satten 144 Hz.

Mit seinem Snap­dragon 8+ Gen 1, bis zu 12 GB LPDDR5 RAM und bis zu 512 GB Flash-Spei­cher muss sich das Razr 2022 nicht vor seinem Mitstreiter verste­cken. Es gilt als wahr­schein­lich, dass Moto­rola den Namen bei der globalen Version des Razr 2022 beibe­halten wird.

Moto­rola Edge (2022)

Vor wenigen Tagen hat das Lenovo-Label bereits das Moto Edge (2022) vorge­stellt, das als erstes Smart­phone mit dem MediaTek Dimen­sity 1050 erscheint. Das Moto­rola Edge (2022) bietet ein 6,6-Zoll-FHD+-OLED-Display mit 2400 x 1080 Pixel und einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von eben­falls 144 Hz.

Ob die globalen Versionen der Moto­rola-Edge-Neulinge über genau dieselbe Ausstat­tung verfügen werden wie das Moto X30 Pro und S30 Pro, und was sie hier­zulande kosten sollen, erfahren wir am 8. September.

Mit seinem Y70 stellt Lenovo ein Gaming-Flagg­schiff zum Mittel­klasse-Preis vor. Mehr über dessen Ausstat­tung lesen Sie in einer weiteren News.