Motorola Edge 30 Pro: Konkurrenz für Samsungs Stifte

Moto­rola macht Samsung und Co. mit dem Edge 30 Pro Konkur­renz. Das neue Flagg­schiff hat beein­dru­ckende Specs und will vor allem mit Zusatz­fea­tures wie einem Einga­bestift und der Ready-for-Platt­form über­zeugen. Details zum Moto­rola Edge 30 Pro lesen Sie bei uns.

High-End-CPU, Display und Akku

Andro­iden der Ober­klasse lassen sich gut anhand der verbauten Prozes­soren unter­scheiden. Moto­rola wählt für das Edge 20 Pro wie auch die aktu­elle Konkur­renz aus Oppo Find X5 Pro und OnePlus 10 Pro den Snap­dragon 8 Gen 1 von Qual­comm. Motorola Edge 30 Pro: 6,7 Zoll OLED mit 144 Hz

Bild: Lenovo/Motorola Das Phablet hat ein OLED mit 6,7 Zoll. Moto­rola hatte bei der Vorgänger-Serie vertreten durch Edge 20 und Edge 20 Pro bereits die Konkur­renz mit einem 144-Hz-Display über­boten - so auch beim Moto­rola Edge 30 Pro. Zur Strom­ver­sor­gung wurde eine 4800 mAh großer Akku einge­baut. Schnelles Laden ist mit 68 W möglich. Damit soll laut Herstel­ler­angaben der Akku in 15 Minuten zu mehr als 50 Prozent aufge­laden sein.

Eben­falls unter­stützt werden kabel­loses Laden und Power-Sharing. Damit können andere, kompa­tible Geräte, wie beispiels­weise Buds in einem Case oder Smart­phones, an der Rück­seite des Edge 30 Pro aufge­laden werden.

Kameras

Motorola Edge 30 Pro mit zwei 50-MP-Kameras

Bild: Lenovo/Motorola Moto­rola spen­diert dem Edge 30 Pro unter anderem zwei 50-Mega­pixel-Kameras, was eine "unglaub­liche Detail­genau­igkeit" zum Effekt haben soll. Zudem sollen "extreme Nahauf­nahmen" möglich sein. Ob das es in der Praxis genauso beein­dru­ckend ist wie Apples Makro­modus im iPhone 13 Pro, muss sich erst noch in einem Test zeigen. Die Leis­tung, zu der die Kameras in der Lage sein sollen, soll sich auch bei schlechten Licht­ver­hält­nissen zeigen.

Bei der Selfie­kamera versucht Moto­rola die Konkur­renz alt aussehen zu lassen und spen­diert einen hoch­auf­lösenden Sensor mit 60 Mega­pixel.

"Ready-for-Platt­form" und Stylus

Moto­rola führte die "Ready-for"-Platt­form mit dem vor rund einem Jahr vorge­stellten Moto g100 ein. Die Soft­ware ermög­licht die kabel­gebun­dene oder draht­lose Verbin­dung des Smart­phones mit einem externen Bild­schirm, beispiels­weise mit einem TV-Gerät oder einem PC-Monitor. Die Darstel­lung der Smart­phone-Soft­ware wird ange­passt, was ein Desktop-Feeling kreieren soll, um so vom Smart­phone aus mit Tastatur und Mouse einen "PC-Ersatz" zu erschaffen. Mit der Ready-for-Plattform das Smartphone mit einem Bildschirm verbinden

Bild: Lenovo/Motorola Im Zuge der Vorstel­lung des Edge 30 Pro kündigt Moto­rola nicht nur ein neues Design für die Platt­form an, sondern auch die Kompa­tibi­lität von Ready for PC mit Windows 10 und Windows 11. So können zwischen den beiden Betriebs­system von PC und Smart­phone auch Daten über­tragen werden.

Motorola Edge 30 Pro Datenblatt

[ Neuvorstellung ]

Für das Edge 30 Pro wird ein "Smart Stylus" ange­boten. Dabei handelt es sich um ein Einga­bestift, wie er auch von Modellen wie dem Galaxy S21 Ultra und dem Galaxy S22 Ultra bekannt ist. Das Tool dient der Erwei­terung der Smart­phone-Bedie­nung, wie dem Bear­beiten von Texten, Scrollen und als alter­native Touch­ein­gabe. Smart Stylus: Eingabestift und passendes Case für das Edge 30 Pro

Bild: Lenovo/Motorola

Preise und Verfüg­bar­keit

Das Moto­rola Edge 30 Pro soll ab Anfang März in Deutsch­land zum Preis von 799,99 Euro in den Farben "Cosmos Blue" und "Star­dust White" verfügbar sein. Der Smart Stylus soll Mitte März als optio­nales Zubehör samt Case für das Smart­phone erhält­lich sein.

Neben der Ready-for-Platt­form von Moto­rola gibt es noch weitere Möglich­keiten, Smart­phone oder Tablet als "PC-Ersatz" zu verwenden. Um welche es sich dabei handelt, lesen Sie in einer weiteren News.