Motorola Edge (2023): Neues Handy mit 144-Hz-Display

Mit schnellem Bild­schirm und licht­starkem Objektiv will das Moto­rola Edge (2023) Käufer locken. Konkur­renz gibt es in eigenem Hause mit dem Edge 40.

Moto­rola Mobi­lity erwei­tert mit dem Moto­rola Edge (2023) sein Port­folio an Smart­phones der geho­benen Mittel­klasse. Zu den High­lights des Handys zählen das schnelle 144-Hz-Display und die beson­ders licht­starke Haupt­kamera (Blende f/1.4). Mit 68W lässt sich die fest verbaute Batterie schnell wieder aufladen. Design und Spezi­fika­tionen des Edge (2023) erin­nern stark an das bereits hier­zulande erhält­liche Edge 40. Die größten Unter­schiede sind beim Chip­satz und der Bild­schirm­dia­gonalen zu finden. In Nord­ame­rika wird das Mobil­telefon regulär knapp 600 US-Dollar kosten.

Lenovo-Tochter präsen­tiert das Moto­rola Edge (2023)

Das Edge (2023) in voller Pracht

Motorola Mobility

Motorola Edge 40 Datenblatt

[ Ähnliches Produkt ]

] Deutschland-Start

Unter der Serie Edge fasst die Tradi­tions­marke Smart­phones der geho­benen Mittel­klasse und Ober­klasse zusammen. Das jüngst in den Verei­nigten Staaten enthüllte Edge (2023) zählt zu erst­genannter Kate­gorie. So sind zwar Display und Haupt­kamera auf Flagg­schiff-Niveau, am Chip­satz und dem fehlenden Tele­foto-Objektiv erkennt man aber die Posi­tio­nie­rung inner­halb des mitt­leren Preis­seg­ments. Die Anzeige des Edge (2023) misst 6,6 Zoll, ist also einen Hauch größer als die 6,55-Zoll-Anzeige des Edge 40. Während diese Ände­rung kaum ins Gewicht fallen dürfte, sieht es beim Chip­satz anders aus.

Moto­rola Mobi­lity verbaut im neuen Modell den Dimen­sity 030. Ein spür­bares Down­grade in Rela­tion zum Dimen­sity 8200 des Edge 40. Anwender des Edge (2023) müssen sich mit zwei Cortex-A78-Kernen und der GPU Mali-G610 MC3 begnügen. Entspre­chend wurde die Anzahl der Perfor­mance-Kerne halbiert und der schnel­lere Mali-G77-MC9-Grafik­chip gestri­chen. Immerhin bleibt das Kamera-Setup des nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützten 5G-Smart­phones unan­getastet. Die 50-MP-Weit­win­kel­ein­heit ist optisch stabi­lisiert und mit Blende f/1.4 sehr licht­stark. Ergän­zend findet ein 13-MP-Ultra­weit­winkel-Modul mit Makro­funk­tion Verwen­dung.

Preis und Verfüg­bar­keit des Moto­rola Edge (2023)

Der Hersteller hat eine UVP in Höhe von 599,99 US-Dollar ausge­spro­chen. Nach derzei­tigem Wech­sel­kurs entspricht das 565,90 Euro vor Steuern und etwa­igen anderen Zusatz­kosten. Für einen begrenzten Zeit­raum offe­riert Moto­rola Mobi­lity das Edge (2023) auf seiner haus­eigenen Inter­net­seite mit Rabatt. Es werden 499,99 US-Dollar gefor­dert, was circa 471,58 Euro entspricht. Steuern und poten­zielle Zusatz­kosten nicht einkal­kuliert. Ob und wann das Edge (2023) nach Europa kommt, bleibt abzu­warten. (via GSMArena)

Vergan­genen Monat hat Moto­rola Mobi­lity das span­nende Edge 40 Neo vorge­stellt.