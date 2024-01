Motorola: Patent für Klapp-Slide-Phone gesichtet

Nachdem Moto­rola bereits im letzten Jahr auf dem MWC (Mobile World Congress) mit einem ausfahr­baren Display-Konzept aufwar­tete, ist nun der Entwurf zu einem Handy aufge­taucht, das sowohl klapp- als auch ausziehbar ist.

Nach­fol­gekon­zept zum "Moto­rola Moto Rizr"

Das Display des letzt­jäh­rigen Handy-Proto­typs namens "Moto­rola Moto Rizr" ließ sich von 5 Zoll auf 6,5 Zoll aufziehen, was größen­mäßig etwa einem aufge­klappten Flip-Phone entspricht. Beim Einfahren des Bild­schirms wurde der untere Display­bereich abge­knickt, was das Einrollen des Panels ermög­lichte. Der Slide­mecha­nismus ließ sich vom Nutzer manuell aufziehen oder auto­matisch ausfahren. Motorola arbeitet an einem Nachfolgekonzept zum "Rizr" (siehe Bild) aus dem Vorjahr

Bild: teltarif.de Website Rating hat jüngst ein noch raffi­nier­teres neues Patent entdeckt, an dem Moto­rola derzeit arbeiten soll. Dieses beschreibt ein falt­bares Smart­phone mit zwei erwei­ter­baren Displays, das den Namen "Moto­rola Rizr Dual" tragen soll. In Zusam­men­arbeit mit David von @xleaks7 sind Bilder entstanden, die das Konzept verdeut­lichen.

Display entfaltet und streckt sich (fast) auf vier­fache Größe

Das künf­tige Foldable soll den Spagat zwischen einem kompakten Mobil­telefon und einer möglichst großen Anzei­gefläche schaffen. Dementspre­chend soll der Bild­schirm beim Entfalten des Handys um fast das Vier­fache anwachsen. So könnte das Moto Rizr Dual aussehen

Bild: Website Rating / Xleaks7 Herz­stück des Patents ist eine neuar­tige Gehäu­sebau­gruppe mit zwei Hälften, ähnlich wie wir es von Foldables wie dem Galaxy Z Fold5 oder Xiaomi Mi Mix Fold 3 kennen. Im Gegen­satz zum klas­sischen Falter im Buch­format lässt sich der aufge­klappte Bild­schirm des Konzept-Handys aber wie beim letzt­jäh­rigen Moto Rizr durch den Einsatz von beweg­lichen Klin­gen­bau­gruppen zusätz­lich aufziehen und somit auf eine beacht­liche Größe bringen.

Ein intel­ligenter Controller im Smart­phone über­wacht die Posi­tion des Gerätes und erkennt mithilfe von Sensoren, wann es sich im aufge­klappten Zustand befindet. Sobald Sie das Handy auffalten, werden Über­set­zungs­mecha­nismen akti­viert, die das Display nach oben hin ausfahren. Auch ein seit­liches Ausfahren der Bild­schirme wäre laut Patent denkbar.

Wann wir voraus­sicht­lich mit Falt-Slide-Phones rechnen können

Die Vorstel­lung des letzt­jäh­rigen Smart­phone-Konzepts fand im Februar 2023 statt, für die Präsen­tation des Rizr-Dual-Patents könnte Moto­rola wieder den dies­jäh­rigen MWC wählen. Das Display des Moto Rizr Dual soll sich auffalten und aufziehen lassen

Bild: Website Rating / Xleaks7 Ein konkreter Zeit­punkt, an dem Handys mit roll­baren Displays auf den Markt kommen, zeichnet sich derzeit noch nicht ab. Prognosen deuten jedoch darauf hin, dass es frühes­tens 2026 soweit sein könnte.

Da auch Samsung an ähnli­chen Konzepten bastelt und auch andere Unter­nehmen wie Xiaomi, Honor oder Google erfah­rungs­gemäß nicht lange mit Ideen auf sich warten lassen, dürfte es dann ein Hersteller über­grei­fendes Kopf-an-Kopf-Rennen um das ausge­klü­geltste, flachste oder verbieg­samste Klapp-Slide-Aufroll-Handy geben. Wir sind gespannt!

