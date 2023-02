Motorola Defy Satellite Link: Sat-Anbindung für jedes Handy

Apple über­raschte beim iPhone 14 mit der Möglich­keit, Notrufe über Satellit abzu­setzen. Mitt­ler­weile gibt es mehrere Projekte, die die Satel­liten­kom­muni­kation auch für Android-Smart­phones ermög­lichen wollen. So wurde auf der Consumer Elec­tro­nics Show (CES) das Moto­rola Defy vorge­stellt, dessen aktu­elle Version eben­falls mit inte­griertem Funk­modul für die Satel­liten­kom­muni­kation ausge­stattet ist. Auch das Cat S75 von Cat Phones hat die von der Bullitt Group entwi­ckelte Tech­nologie an Bord. Motorola Defy Satellite Link

Foto: teltarif.de Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barce­lona zeigt Bullitt neben diesen beiden Smart­phones auch den Moto­rola Defy Satel­lite Link. Dabei handelt es sich um einen kleinen Dongle, der jedes Android Smart­phones und jedes iPhone um die Möglich­keit der Satel­liten­kom­muni­kation erwei­tert. Die Verbin­dung zwischen Smart­phone und Moto­rola Defy Satel­lite Link wird über Blue­tooth herge­stellt. Für die Kommu­nika­tion muss eine App instal­liert werden.

Kommu­nika­tion über geosta­tio­näre Satel­liten

Das Gerät basiert auf dem MT6825-Chip­satz von Mediatek. Über den offenen 3GPP-NTN-Stan­dard wird auf geosta­tio­näre Satel­liten zuge­griffen, über die sich Notrufe und andere Text­nach­richten über­mit­teln lassen. Wie gut das in der Praxis funk­tio­niert, bleibt abzu­warten. Geosta­tio­näre Satel­liten befinden sich in 36.000 Kilo­metern Entfer­nung zur Erde. Die Signale sind deut­lich schwä­cher als bei Global­star und Iridium. Das könnte die Verbin­dung zwischen einem kleinen Blue­tooth-Dongle und dem Satel­liten erschweren. So räumt Bullitt auch ein, dass ein wolken­freier Himmel von Vorteil ist. Bullitt Messaging App

Foto: teltarif.de Moto­rola Defy Satel­lite Link verfügt über einen Akku mit einer Kapa­zität von 600 mAh. Das soll für mehrere Tage Standby-Betrieb ausrei­chen. SOS-Nach­richten kann der Dongle auch ohne verbun­denes Smart­phone absetzen. Diese sind im ersten Jahr nach dem Kauf des Endge­räts kostenlos. Der Dongle soll in Europa rund 120 Euro kosten. Im Kauf­preis ist der SOS-Service für ein Jahr enthalten. Was danach für die Notruf­funk­tion berechnet wird, ist noch nicht bekannt.

Tarife ab 4,99 Dollar im Monat

Wer über Satellit nicht nur im Notfall Hilfe herbei­holen, sondern auch Text­nach­richten austau­schen möchte, muss hierfür einen Tarif buchen. Bis zu 30 Nach­richten können für 4,99 US-Dollar pro Monat verschickt werden. Für bis zu 125 Mittei­lungen werden 9,99 Dollar pro Monat berechnet, für 29,99 Dollar pro Monat ist ein 400-Nach­richten-Plan zu bekommen. Für 59,99 Dollar im Jahr kann ein Paket mit monat­lich 250 Mittei­lungen gebucht werden. SOS-Funktion in der Messaging-App

Foto: teltarif.de Verfügt der Empfänger der Messages nicht über die Bullitt-App, so erhält er per SMS einen Hinweis dazu, dass eine Nach­richt auf ihn wartet. Die Mittei­lung beinhaltet auch einen Down­load-Link für die App. Die Kommu­nika­tions­mög­lich­keit abseits der Notrufe ist der größte Mehr­wert gegen­über der Satel­liten­anbin­dung, die Apple beim iPhone 14 gewählt hat. Von Vorteil ist darüber hinaus die Kompa­tibi­lität mit allen gängigen Smart­phones. Ab dem zweiten Quartal 2023 soll der Moto­rola Defy Satel­lite Link lieferbar sein.

In einer weiteren Meldung haben wir den Satel­liten-Notruf beim iPhone 14 auspro­biert.