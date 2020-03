Motorola liefert Android 10 für Moto G7 Serie aus

Es muss nicht immer das aller­neueste Smart­phone sein, dachte sich teltarif.de-Leser Anton Schneller (Name geän­dert) und bestellte sich ein Moto­rola Moto G7 Plus mit Android 9 und kräf­tigem Akku für knapp 200 Euro. Nach dem Auspa­cken und ersten Instal­lieren und Einrichten schaute er natür­lich auch nach dem aktu­ellen Soft­ware-Stand: Aufge­spielt war Android 9 mit Patchlevel Juli 2019. Doch schnell erhielt er von seinem neuen Handy ein Angebot für ein Update auf Android 9 Patchlevel August 2019.

Das Motorola G7. Schlankes Android, viele praktische Funktionen zum fairen Preis und jetzt Android 10. Kaum war dieses Update instal­liert und das Handy neu gestartet, wurde ihm schon wider ein Update, diesmal für "Oktober 2019" vorge­schlagen. Danach war ein erneuter Handys­tart erfor­derlich, und es meldete sich ein weiteres Update für "Version Dezember 2019". Ob es noch was Neueres gäbe? Ja. Das Handy erklärte ihm auf einmal völlig über­raschend, dass jetzt Android 10 instal­liert wird, und ehe er es sich versah, war es schon da.

Update auf Android 10 ausge­liefert

In der Tat: Moto­rola Deutsch­land teilte heute mit, dass die Vorjah­resmo­delle Moto G7 Plus, Moto­rola One Vision und Moto­rola One Action ab sofort mit Android 10 versorgt werden. Man muss nur das Menü Einstel­lungen - System - Erwei­tert - System­updates wählen.

Auch nach dem Update läuft das G7 Plus absolut flüssig und über­zeugt durch ein ziem­lich origi­nales Android, dem Moto­rola nur wenige eigene Apps hinzu­gefügt hat. Erfreu­lich: VoLTE funk­tionierte im Netz der Telekom sofort ohne weitere Einstel­lungen. Ob es auch mit Voda­fone und o2 funk­tioniert, war mangels ausrei­chender Netz­versor­gung am Testort nicht fest­stellbar. Das Gerät verfügt über einen Finger­abdruck­sensor auf der Rück­seite und Gesichts­erken­nung, wobei das Gesicht mit und ohne Brille erkannt wurde. Moto­rola weist selbst darauf hin, dass diese Gesichts­erken­nung nicht in allen Fällen 100-prozentig zuver­lässig sei. Weiterer Plus­punkt: Das Gerät verträgt zwei Nano-SIM-Karten plus eine Micro-SD-Spei­cher­karte zur glichen Zeit, das Basis­gerät hat schon 64 GB Spei­cher zur Verfü­gung.



Moto G8 Serie seri­enmäßig mit Version 10

Die Modelle Moto­rola One Hyper, Moto G8 und Moto G8 Power werden direkt mit der aktu­ellsten Android-Version ausge­liefert.

