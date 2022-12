Motorola: Diese Smartphones bekommen Android 13

Gute Prognosen bezüg­lich Soft­ware-Updates von Smart­phone-Modellen ist zu einem wich­tigen Verkaufs­argu­ment der Hersteller geworden. Kümmert sich ein Unter­nehmen um seine Geräte, kann das die Kunden bei der Stange halten.

Die Sicher­heits-Anfor­derungen an Smart­phones gene­rell im Hinblick auf den Umgang mit sensi­blen Daten sind groß, so sollten die Geräte möglichst sicher und stabil laufen. Essen­ziell ist die Versor­gung mit regel­mäßigen Sicher­heits­updates, aber auch die Bereit­stel­lung größerer OS-Updates mit neuen Funk­tionen für die Benut­zer­ober­fläche des jewei­ligen Herstel­lers. Motorola veröffentlicht Android-13-Liste

Fotos/Logo: Motorola, Icon: Google, Montage: teltarif.de Im Lenovo-Forum hat eine Moto­rola-Agentin jetzt eine Liste mit Smart­phones veröf­fent­licht (via GSMARENA), die ein Update auf Android 13 erhalten sollen. Die Rollout-Zeiten je nach Region sind jedoch unklar. Der Start des Roll­outs soll Anfang des kommenden Jahres beginnen.

In der nach­fol­genden Liste sehen Sie die Smart­phone-Modelle von Moto­rola mit der Android-13-Prognose.

Moto­rola: Diese Modelle bekommen Android 13

Auto­mati­sche/manu­elle Soft­ware-Updates

Grund­sätz­lich ist es sehr empfeh­lens­wert, im Einstel­lungs­menü der Smart­phone-Benut­zer­ober­fläche das Häkchen bei auto­mati­sche Updates zu setzen, um keine anste­hende Soft­ware-Aktua­lisie­rung zu verpassen. Es kann aber vorkommen, dass das System erst später über eine zum Down­load bereite Datei infor­miert.

Von daher kann es sich lohnen, regel­mäßig manuell nach Updates zu suchen. Das funk­tio­niert in der Regel auch über das Soft­ware-Update-Menü in den Einstel­lungen.

Lange Updates sind die Zukunft

Hersteller wie Samsung verspre­chen für bestimmte Modelle bis zu vier Jahre OS-Updates und bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates, beispiels­weise auch für Mittel­klasse-Modelle wie Galaxy A33 5G und Galaxy A53 5G. Welche Geräte Android 13 erhalten, hat der Hersteller eben­falls in einer Update-Liste mit voraus­sicht­lichem Rollout-Datum zusam­men­gefasst.

iPhone-Hersteller Apple ist eben­falls für einen vergleichs­weise lange Update-Support bekannt. Eine Statistik zeigt unter anderem, wie lange ältere Modelle mit iOS-Aktua­lisie­rungen versorgt wurden. In einer Über­sicht haben wir weitere Smart­phone-Hersteller zusam­men­gefasst, deren Modelle gute Update-Prognosen haben.

