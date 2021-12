Ab Februar: Diese Motorola-Handys bekommen Android 12

In einem Blog­bei­trag veröf­fent­licht Moto­rola neue Features zu Android 12 mit der haus­eigenen My-UX-Benut­zer­ober­fläche und verrät, welche Geräte es im Februar 2022 bekommen werden.

Im Gegen­satz zu Google Pixel-Phones, die bekannt­lich über ein unver­bautes Betriebs­system verfügen, kombi­niert Moto­rola Android 12 mit seiner haus­eigenen Benut­zer­ober­fläche My UX, betont aber, dass es hiermit das Android-typi­sche Nutzer­erlebnis nicht beein­flussen, sondern ledig­lich um einige Funk­tionen erwei­tern wolle.

Indi­vidua­lisier­bares Design

Mit dem „Mate­rial You“-Design bietet Android 12 die Möglich­keit, das gesamte Erschei­nungs­bild der Bedien­ober­fläche dem gewählten Hinter­grund­bild für den Start­bild­schirm anzu­passen. Ein Farb­extrak­tions­algo­rithmus berechnet hierfür das passende Layout von Widgets, Benach­rich­tigungen oder Menü­dar­stel­lungen. Auch die perso­nali­sierte Einstel­lung von Schrift­größe, Schrift­stil, Gerä­tetönen oder Symbol­formen soll dem Nutzer durch eine zentrale Ansteue­rungs­mög­lich­keit über das Start­bild­schirm-Menü erleich­tert werden.

Ein neues Konver­sati­ons­widget hebt Nach­richten von wich­tigen Kontakten hervor und zeigt auf Wunsch verpasste Anrufe oder kommende Geburts­tage an.

Verbes­serter Schutz der Privat­sphäre

In puncto Barrie­refrei­heit verspricht Moto­rola Verbes­serungen in den Berei­chen Nacht­modus, Lesbar­keit von Schriften, Lupen­funk­tion oder Grau­stu­fen­anpas­sung, geht jedoch nicht weiter darauf ein, wie genau sich die Ände­rungen in der Praxis darstellen werden.

Android 12 hat einige starke Verbes­serungen zum Schutz der Privat­sphäre im Gepäck. Symbole in der Status­leiste melden künftig die Akti­vie­rung von Kamera oder Mikrofon. Möchten Sie nicht, dass diese durch die jeweils geöff­nete App genutzt werden, können Sie beide Sensoren durch zwei neue Schalter in den Schnell­ein­stel­lungen sofort deak­tivieren. Android 12 mit My UX

Keine Spie­leun­ter­bre­chungen durch Down­loads mehr

Ein Dorn im Auge vieler Android-Nutzer war bisher die genaue Stand­ort­bestim­mung, deren Berech­tigung von vielen Apps, aus teils schwer nach­voll­zieh­baren Gründen, einge­for­dert wird. Android 12 bietet die Möglich­keit, die Stand­ort­berech­nung von punkt­genau auf unge­fähr umzu­schalten, was bei der Nutzung von Navi­gations-Anwen­dungen natür­lich nicht von Vorteil wäre, für eine Wetter-App jedoch voll­kommen ausreicht.

Durch Down­loads unter­bro­chene Games waren gestern: Diese laufen bei Android 12 im Hinter­grund, während sie weiter­spielen können. Mit „Moto Game­time“ fügt Moto­rola dem Spiele­menü noch einige Einstel­lungs­optionen für Benach­rich­tigungen, Screen­shots oder Töne hinzu.

Folgende Moto­rola-Geräte bekommen Android 12

Android 12 mit My UX wird derzeit im Moto­rola Feed­back Network einem Beta­test unter­zogen und im Februar 2022 offi­ziell ausge­rollt. Auch die neue realme GT2-Serie soll Android 12 bekommen.