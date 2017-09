Moto Z2 Force im Hands-on

Vergangenes Jahr stellte das Moto Z Force gewissermaßen ein Sondermodell des Flaggschiff-Smartphones von Motorola dar, das mit einiger Verspätung nach Europa kam. Nun ist das Moto Z2 Force direkt das Top-Modell der Z2-Serie und löst damit quasi das normale Moto Z ab. Natürlich nicht ohne die neuste Technik auf dem Markt.

Erhältlich ist das Moto Z2 Force in Deutschland voraussichtlich noch im September zu einem Preis von vermutlich 799 Euro.

Lenovo Moto Z2 Force Datenblatt

Angekündigt

Neuvorstellung

Ein Snapdragon 835 Prozessor mit acht Kernen und 6 GB RAM machen das Moto Z2 Force richtig schnell. Die Bedienung ist sehr flott, was zum Teil auch dem nackten Android-Betriebssystem geschuldet ist. Immerhin verzichtet Motorola auch weiterhin darauf, Bloatware vorzuinstallieren oder eine umfangreich veränderte Oberfläche zu nutzen. Entsprechend flott dürfte auch das Update auf Android 8.0 Oreo erscheinen, was unter anderem den verbauten Bluetooth-Chip mit dem Standard Version 5.0 komplett freischaltet. Derzeit beherrscht der Chip lediglich den Bluetooth-Standard 4.2.



Android 7.1.1 Nougat ohne jeglichen Schnickschnack ist vorinstalliert Android 7.1.1 Nougat ohne jeglichen Schnickschnack ist vorinstalliert

Bruchsicher bei Stürzen

Von den 64 GB an internem Speicher sind gut 38,66 GB für den Nutzer frei. Bei den finalen Geräten dürfte es durchaus etwas mehr sein. Bei Platzmangel lassen sich Fotos, Videos, Musik auf eine microSD-Speicherkarte auslagern. Dualband-WLAN mit ac-Unterstützung, Bluetooth 5, GPS, NFC und LTE sind in einem Aluminium-Gehäuse verpackt, dessen Rahmen nicht mehr so scharfkantig ausfällt wie noch bei dem Moto Z. Geblieben ist die hervorstehende Kamera, was dem Konzept der Moto Mods geschuldet ist. Haptisch wirkt das Moto Z2 Force sehr stabil, könnte aber gerne dicker sein. Schließlich passt in das nur 6 mm flache Gehäuse kein allzu großer Akku rein. Mit 2730 mAh ist er verglichen mit anderen Flaggschiff-Smartphones geradezu klein, gegenüber dem Moto Z aber auch etwas gewachsen.



Das robuste Display und die starke Hardware machen das Moto Z2 Force aus Das robuste Display und die starke Hardware machen das Moto Z2 Force aus

Größer ist das Moto Z2 Force nicht geworden, denn das Display bleibt bei einer Diagonalen von 5,5 Zoll. Vom Vorgänger übernommen ist auch die Auflösung des Super-POLED-Panel mit scharfen 1440 mal 2560 Pixel. Kräftige Farben, sattes Schwarz und sehr hohe Blickwinkel sorgen für ein tolles Erlebnis beim Betrachten von Inhalten. Nur bei weißen Inhalten zeigt das Super-POLED-Panel die typischen Schwächen: Es neigt je nach Blickwinkel zu einem Hauch von Grün bei weißen Flächen.

Besonderheit des Moto Z2 Force ist das Display: Es soll Stürze nahezu unbeschadet überstehen können. Dazu kommt die ShatterShield-Technologie zum Einsatz, was mehrere spezielle Schichten aus Kunststoff bedeutet, da Glas erheblich anfälliger für Brüche ist. Leider geht das auf Kosten der Kratzer-Resistenz, wie einige Tests aus den USA andeuten. Andererseits ist dies ein kleineres Übel verglichen mit einem kaputten Display nach einem Sturz.