Motorola X30 Pro: Offizielles Bild mit der 200-MP-Kamera

Erst­mals lässt sich die Qualität der 200-Mega­pixel-Kamera des Moto­rola Moto X30 Pro, das wahr­schein­lich als Moto­rola Edge 30 Ultra in Europa erscheint, bestaunen. Der Chef von Lenovos Mobil­geräte-Sparte hat eine Beispiel­auf­nahme in einem chine­sischen Forum veröf­fent­licht. Das Bild kann auch in voller Auflö­sung herun­ter­geladen werden.

Aller­dings begrüßen den Inter­essenten 50 MP anstatt 200 MP. Für die Aufnahme kam nämlich die Verschmel­zung mehrerer Bild­punkte zu einem (Pixel-Binning) zum Einsatz. Das Foto besitzt leben­dige Farben und eine gute Schärfe.

Kamera-Sample des Moto­rola Moto X30 Pro

So soll das Moto X30 Pro (Edge 30 Ultra) aussehen

Bild: Evan Blass Lange Zeit war das Moto X30 Pro als Fron­tier bekannt. Für noch mehr Verwir­rung dürfte die euro­päi­sche Bezeich­nung Edge 30 Ultra sorgen. Bei diesem Smart­phone des chine­sischen Herstel­lers Lenovo handelt es sich um ein Modell mit neuar­tigem 200-Mega­pixel-Kame­rasensor. Dieser heißt Isocell HP1 und stammt aus dem Hause Samsung. Durch SparrowNews wurden wir auf ein Beispiel­foto des hoch­auf­lösenden Weit­winkel-Objek­tivs aufmerksam. Chen Jin, Chef von Moto­rola Mobi­lity, publi­zierte die Aufnahme im Forum Weibo. Das Beispielfoto der 200-MP-Kamera

Bild: Chen Jin Dort erklärt er, dass das Bild mit dem Auto­matik­modus des Moto X30 Pro entstand. Jene Einstel­lung kombi­niert vier benach­barte Pixel auf dem Bild­wandler zu einem. Auf diese Weise werden aus 200 Mega­pixel mit winzigen Pixeln 50 Mega­pixel mit größeren Pixeln. Alter­nativ lassen sich auch 12 MP große Schnapp­schüsse kreieren. Ob der Nutzer Fotos in den vollen 200 Mega­pixeln schießen darf, bleibt abzu­warten. Das 50-MP-Sample bringt knapp 14 MB auf die Waage.

Moto­rola Moto X30 Pro: Analyse der Foto­qua­lität

Ausschnitt der 100-Prozent-Ansicht

Bild: Chen Jin Wie es leider oft der Fall ist, wurde auch dieses Beispiel­foto ohne Exif-Details veröf­fent­licht. Besagte Infor­mationen sind in den Eigen­schaften eines Bildes einge­tragen und geben Aufschluss über Para­meter wie Blende, Belich­tungs­zeit und ISO. Außerdem verweisen die Meta­daten auf die verwen­dete Kamera. Rein theo­retisch könnte das Sample also auch von einem anderen Gerät stammen. Wir gehen aber eher nicht davon aus, dass Chen Jin in diesem Punkt mogelt. Das Gezeigte wirkt für ein Mobil­gerät durchaus authen­tisch.

So wissen die Farben und die Schärfe auf den ersten Blick zu gefallen. In der 100-Prozent-Ansicht offen­baren sich aber die typi­schen Probleme vieler Smart­phone-Kameras. Die Soft­ware hat zu aggressiv nach­geschärft, weshalb vor allem die Blätter in der Bild­mitte unna­tür­lich wirken. Zu den Rändern hin nimmt die effek­tive Auflö­sung zudem deut­lich ab. Aufnah­mefehler, unter anderem in Form chro­mati­scher Aberra­tion, sind an den weißen Blüten links neben der Sonnen­blume erkennbar. Außerdem wirkt das Orange teils zu intensiv. Insge­samt macht das Foto einen guten, wenn auch nicht perfekten Eindruck.

Mit dem Isocell HP3 hat Samsung übri­gens schon einen neueren 200-Mega­pixel-Sensor im Gepäck.