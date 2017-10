Motorola bringt neue Moto Mods nach Deutschland

Wie Motorola mitteilt, sind ab sofort das Moto Z2 Force sowie zwei neue Moto Mods im deutschen Handel verfügbar. Das Android-Smartphone wird ab 799 Euro verkauft, während die beiden Moto Mods für 89 Euro (Moto GamePad) und 279 Euro (Moto 360 Camera) zu haben sind.

Bei dem ersten Moto Mod handelt es sich um das Moto Gamepad, womit Smartphones der Moto-Z-Familie zur mobilen Spiel­konsole aufgewertet werden. Im weitesten Sinne erinnert dies an die Nintendo Switch, nur das zum Beispiel ein Motorola Moto Z2 Force auch telefonieren kann und ein erheblich breiteres Spektrum an verfügbaren Spielen bietet. Ausgestattet mit vier Schulter­tasten, zwei analogen Joysticks, Steuer­kreuz und vier Aktions­tasten, erinnert das Moto GamePad an klassische Gamepads der großen Konsolen.

Die Moto 360 Camera hingegen nimmt Fotos und Videos mit einem Blick­feld von 360 Grad auf. Nach dem Anklippen des Moto Mods startet automatisch die Kamera-App und wird um einen 360-Grad-Modus erweitert. Fotos landen mit 12 Megapixel Auflösung und Videos in 4K-Qualität auf dem internen Speicher des Moto-Smartphones. Die Aufnahme selbst lässt sich mittels Taste als Motorola-Logo getarnt bei Bedarf starten und wieder beenden. Die Ergebnisse können direkt mit Google Fotos bearbeitet und anschließend geteilt werden. Eine spezielle Galerie-App zum Betrachten der Aufnahmen ist nicht notwendig.