Drei neue: Motorola Moto G8 Plus, E6 Play und One Macro

Moto­rola will den Markt mit den drei neuen Smart­phone-Modellen Moto G8 Plus, Moto­rola One Macro und Moto E6 Play beglü­cken.

Moto­rola hat drei neue Smart­phone-Modelle vorge­stellt. Diese tragen die Namen "Moto G8 Plus", "Moto­rola One Macro" und "Moto E6 Play". Damit möchte der Hersteller nach eigener Aussage drei wich­tige Features fokus­sieren: bessere Kameras, größere Akkus und schnel­lere Leis­tung.

"Die beliebte moto g-Familie steht für Premium-Features auf Geräten der Mittel­klasse, wie fort­schritt­liche Kame­ratech­nologie, beein­druckender Klang und lange Akku­lauf­zeit. Damit setzen wir auf bewährte Funk­tionen und Tech­nolo­gien, die man so auch in High-End-Geräten findet", sagt Chong-Won Lim, Head of Marke­ting von Moto­rola, Western Region. "Gerade Smart­phone-Käufer, die eine Mischung aus Zuver­lässig­keit und aktu­ellen Trends zu einem echt fairen Preis suchen, spre­chen wir damit an."

Das Moto G8 Plus kommt mit einem 6,3 Zoll-Display im 19:9-Seiten­verhältnis, das maximal in FullHD+ auflöst. Die Akku­kapa­zität beträgt 4000 mAh, der Strom­spei­cher kann per TurboPower-Tech­nologie wieder geladen werden. Laut Hersteller soll der Akku in 15 Minuten Lade­zeit Leis­tung für bis zu 8 Stunden bieten. Ausge­liefert wird das Moto G8 Plus mit Android Pie.

Das Triple­kame­rasystem hat einen 48-Mega­pixel-Haupt­sensor, einen Tiefen­sensor sowie eine Super­weit­winkel­kamera mit einem Aufnah­mera­dius von 117 Grad. Zum Schießen von Selfies steht eine Front­kamera mit 25 Mega­pixel bereit.

Preis­lich liegt das Moto G8 Plus bei einer UVP von 269,99 Euro und wird in den Farb­vari­anten Dunkel­blau und Dunkelrot erhält­lich sein.

Der Fokus des Moto­rola One Macro liegt, wie die Modell­bezeich­nung offen­sicht­lich verrät, in der Makro-Aufnah­mefunk­tion der Kamera. Auf diese Weise können Motive aus zwei Zenti­metern Entfer­nung fokus­siert werden. Neben dem Macro-Modus steht Nutzern eine entspre­chende Haupt­kamera sowie ein Tiefen­sensor zur Verfü­gung.

Die Akku­kapa­zität ist wie beim Moto G8 Plus 4000 mAh groß. Das 6,2-Zoll-Display löst maximal in HD+ auf. Der CPU stehen 4 GB Arbeits­spei­cher sowie 64 GB interne Spei­cher­kapa­zität zur Seite.

Als unver­bind­liche Preis­empfeh­lung veran­schlagt Moto­rola 199,99 Euro. Verfüg­bare Farben sind Dunkel­blau und Violett.

Im Vergleich zu seinen beiden Kollegen ist das Format des Moto E6 Play mit 5,5 Zoll (Display-Auflö­sung maximal in HD+) kompakter. Der Akku ist 3000 mAh groß, die Haupt­kamera stellt 13 Mega­pixel bereit. Preis­lich liegt das in der Farbe Türkis­blau erhält­liche Smart­phone bei 109,99 Euro.

Das Moto­rola One Zoom wurde im September vorge­stellt. Details lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.

