Moto G5 (Plus) & G4 (Plus) im Kauf-Vergleich

In einem Specs-Vergleich zeigen wir, ob sich der Kauf des Lenovo Moto G5 (Plus) oder des Moto G4 (Plus) lohnt. Dabei gehen wir auf die Unterschiede und Gemeinsam­keiten ein.

Das neue Lenovo Moto G5 bzw. Plus und Moto G4 bzw. Plus im Kauf-Vergleich Lenovo hat auf dem MWC 2017 in Barcelona die Nachfolger für das Moto G4 und G4 Plus präsentiert. Dabei strebt der Hersteller in puncto Design und Material wohl einen Image-Wechsel an. So setzt Lenovo beim Moto G5 und G5 Plus auf ein Metall-Gehäuse, während bei den Vorgängern eine Auswahl an bunten Gehäusen - zum Teil aus Kunststoff oder gar Holz - zur Verfügung steht. Dadurch wirken die beiden Neulinge deutlich hochwertiger, was wiederum den individuellen Gestaltungs­möglichkeiten bei den Vorgängern gegenüber steht.

Das Moto G5 kostet 199 Euro (UVP) und die Plus-Version geht für 299 Euro (UVP) über den Tisch. Allerdings ist das Moto G5 Plus online auch zu einem Preis ab rund 285 Euro (inklusive Versandkosten) gelistet. Wir haben im Folgenden einen Specs-Vergleich der neuen mit den alten Moto-G-Versionen durchgeführt und zeigen, ob sich der Kauf der G5-Reihe oder der Vorgänger-Modelle lohnt. Ein kurzer Vergleich der Online-Preise zeigt, dass das Moto G4 online ab rund 183 Euro erhältlich ist und das Moto G4 Plus ab 219 Euro verfügbar ist (jeweils inklusive Versand­kosten). Somit ergibt sich eine Preis­differenz zwischen dem Moto G5 und G4 in Höhe von etwa 18 Euro; zwischen dem Moto G5 Plus und G4 Plus liegen rund 66 Euro.

In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie einen Vergleich der Spezifikationen der Modelle.

Lenovo Moto G5 (Plus) und G4 (Plus) im Vergleich