Aldi-Schnäppchen: Moto E6 Plus als 64-GB-Edition

Ab Morgen könnte sich für Smart­phone-Lieb­haber ein Besuch bei Aldi Nord lohnen. Dort wird das Moto E6 Plus mit 64 GB anstatt 32 GB Flash ange­boten. Auch der RAM ist mit 4 GB anstatt 3 GB größer.

Aldi möchte mit dem Moto­rola Moto E6 Plus ab morgen wieder Smart­phone-Fans locken. Das Einstei­germo­dell wird für 129 Euro beim bekannten Discounter erhält­lich sein. Dabei gelang der Super­markt­kette anschei­nend ein Clou, denn es handelt sich um die bislang hier­zulande nicht erhält­liche Fassung mit 64 GB Flash und 4 GB RAM. Weitere Spezi­fika­tionen sind ein 6,1 Zoll großes HD-Display, ein Octa-Core-Prozessor und eine rück­seitige Dual-Kamera. Wie üblich legt Aldi sein Talk Starter-Set mit 10 Euro Guthaben bei.

Moto E6 Plus mit extra viel Spei­cher

Das Moto E6 Plus in voller Pracht Im September 2019 erschien das Budget-Telefon aus dem Hause Moto­rola Mobi­lity hier­zulande mit einer UVP von 139,99 Euro. Diese Ausfüh­rung besitzt 32 GB Flash und 3 GB RAM – bei Aldi Nord wird auf mehr Spei­cher gesetzt. Zunächst könnte man einen Tipp­fehler vermuten, aber die Produkt­seite des Moto E6 Plus nennt gleich mehr­fach beim Discounter 64 GB Flash und 4 GB RAM. Bislang hat kein uns bekannter deut­scher Händler diese Vari­ante des Einsteiger-Smart­phones im Sorti­ment. Einzig bei Alter­nate fanden wir eine entspre­chende Produkt­seite, jedoch ist dort der Liefer­termin unge­wiss.

Online und in den Filialen von Aldi Nord wird das Moto E6 Plus 64 GB hingegen ab dem morgigen Donnerstag, dem 30. Januar 2020, verfügbar sein. Der Preis von 129 Euro klingt fair – die 32-GB-Vari­ante kostet inklu­sive Versand ähnlich viel bei konkur­rierenden Händ­lern. Etwa knapp 127 Euro bei Alter­nate und 131 Euro bei Jacob. Wenn Sie vom Aldi Talk Starter-Set Gebrauch machen, lohnt sich der Discounter-Deal aufgrund des 10-Euro-Gutha­bens noch mehr.

Was bietet das Moto E6 Plus?

Der 6,1 Zoll messende IPS-Bild­schirm beher­bergt 1560 x 720 Pixel. Ange­trieben wird das Smart­phone vom Chip­satz Medi­atek Helio P22 (Octa-Core-CPU, bis zu 2 GHz Takt). Die LTE-Verbin­dung ist mit maximal Cat. 4 (bis zu 150 MBit/s im Down­load) nicht allzu flott. Single-Band-WLAN und Blue­tooth 4.2 unter­mauern die über­holten Schnitt­stellen des Moto­rola Moto E6 Plus. Immerhin finden Foto­grafie-Begeis­terte hinten eine Weit­winkel-Kamera (Blende f/2.0) mit 13 Mega­pixel und einen 2-Mega­pixel-Tiefen­sensor vor. Selfies werden mit 8 Mega­pixel (Blende f/2.0) aufge­nommen. Als Betriebs­system findet Android 9.0 Pie Verwen­dung.

