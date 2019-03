Moskau stellt Weichen für bessere Infrastruktur

Evgeny Novikov, technischer Berater beim Moskauer DIT, stand uns beim MWC in Barcelona Rede und Antwort. Ganz Deutsch­land spricht von Digi­ta­li­sie­rung und Smart Cities. Schaut man näher hin, so gibt es hier und da ein paar inter­es­sante Projekte, die von Ort zu Ort unter­schied­lich sind. Viele Gemeinden in Deutsch­land scheinen noch unschlüssig oder auf teure Bera­tungs­un­ter­nehmen ange­wiesen. Oft schei­tern digi­tale Projekte schlicht an mangelndem Geld für Technik und/oder Personal.

Stadt Moskau hat eigene IT-Abtei­lung

Die Stadt Moskau, Haupt­stadt der russi­schen Föde­ra­tion, ist da deut­lich weiter. Sie verfügt über eine eigene Infor­ma­ti­ons­ab­tei­lung (DIT = Depart­ment of Infor­ma­tion Tech­no­logy), mit entspre­chendem Personal und tech­ni­schen Möglich­keiten. Auf dem Mobile World Congress haben wir uns mit Evgeny Novikov, einem der Berater beim Moskauer DIT, unter­halten.

Gibt es schon 5G in Moskau?

"Wir haben im Rahmen einer Verein­ba­rung mit zwei der großen russi­schen Mobil­funk­netz­be­treiber Megafon und Beeline die 5G-Technik getestet, auch um es bekannter zu machen. Um 5G weiter zu bringen, war die Unter­stüt­zung der Regie­rung notwendig, weil die dafür geplanten Frequenzen teil­weise noch für Raum­fahrt und Militär vorge­sehen waren." So werde 5G voraus­sicht­lich auf 3,6 bzw. 26 oder 29 GHz laufen. Jeder Mobil­funk­be­treiber wählt seinen eigenen Technik-Liefe­ranten. So arbeitet Megafon mit Nokia, MTS führt Gespräche mit Ericsson, während Beeline die Technik von Huawei am Start hat. Darüber hinaus gibt es auch Gespräche mit russi­schen Liefe­ranten, die nach Möglich­keit einbe­zogen werden sollen.

Ballungs­ge­biet Moskau: 12 - 20 Millionen Menschen

In der Groß­stadt Moskau leben "offi­ziell" 12 Millionen Menschen. Es sind aber viele Pendler unter­wegs, die von außer­halb kommen, sodass man mit etwa 20 Millionen Menschen rechnen muss, die sich regel­mäßig in der Stadt aufhalten.

"Wir haben den Nahver­kehr verbes­sert, beispiels­weise durch den Ausbau der Mobil­funk­ver­sor­gung in der Metro (U-Bahn)". Geplant ist eine voll­stän­dige 4G-Versor­gung des Unter­grunds, die Verträge sind schon unter­schrifts­reif. In den Metro-Stationen gibt es heute schon "Free WiFi" (kosten­loses WLAN) - auch in den Tunneln. 3G/4G-Mobil­funk­ver­sor­gung besteht schon auf den Bahn­höfen. Geplant ist es, diese Mobil­funk­ver­sor­gung auch in die U-Bahn-Tunnels hinein­zu­bringen. Moskaus Mobil­funk­stra­tegie für den Unter­grund ist es, die Metro zwar durch­ge­hend zu versorgen. Dabei lege man weniger Wert auf maxi­male Daten­ge­schwin­dig­keit, sondern mehr auf durch­ge­hende Netz­ver­sor­gung, um Basis­dienste wie Kurz­mit­tei­lungen oder auch ein Tele­fonat zu ermög­li­chen.

Die Moskauer U-Bahn ("Metro") gehört zu den größten der Welt. Die meisten Stationen liegen etwa 20-30m unter der Oberfläche. Auf allen Linien haben Passagiere Zugang zum freien WLAN, sogar in den Tunnels.

Moskau hat übri­gens ein sehr großes "Free City WiFi" (kosten­loses städ­ti­sches WLAN)-Netz auf öffent­li­chen Plätzen. Bei der Auswer­tung der Nutzungs­pro­to­kolle kam aber heraus, dass Touristen weniger via WLAN (englisch WiFi) ins Netz gingen, sondern über eine SIM-Karte, die sie kurz zuvor in Moskau erworben hatten. Der einfache Grund: russi­sche SIM-Karten sind für Touristen sehr günstig zu bekommen, die heimi­schen Netz­be­treiber verlangen hingegen weit­ge­hend uner­schwing­liche Tarife, wenn man beispiels­weise mit seiner deut­schen Mobil­funk­karte in Russ­land tele­fo­nieren oder surfen möchte.

Die Beob­ach­tung des Nutzungs­ver­hal­tens zeigt, dass die Leute während er Fahrt mit öffent­li­chen Verkehrs­mittel gerne elek­tro­ni­sche Bücher lesen, die sie entweder aktuell übers Netz laden (online) oder schon vorher herun­ter­ge­laden haben (offline)

Heim­ar­beiter entlasten Infra­struktur - Hilfe für Netz­be­treiber

Moskaus DIT begrüßt es, wenn Heim­ar­beiter von zu Hause arbeiten können, beispiels­weise durch gute Inter­net­ver­sor­gung bis in die Wohnungen. Leute, die zu Hause arbeiten können, müssen nicht im Stau stehen, um ins Büro zu kommen, und können ihre Arbeits­zeiten flexi­bler gestalten.

Damit der Netz­ausbau in der Stadt voran­kommt, gibt es Sonder­kon­di­tionen für Netz­be­treiber, wenn sie öffent­liche Gebäude für ihre Sende­an­lagen nutzen. Die DIT-Abtei­lung der Stadt Moskau hat vorsorg­lich schon 4500 Leer-Masten auf den Häusern aufge­baut, welche die Netz­be­treiber dann für ihre Mobil­funk-Antennen nutzen können. Aktuell wurden von allen drei Netz­be­trei­bern rund 65.000 Basis­sta­tionen aufge­baut, in 5 Jahren könnten es 130.000 sein, welche Moskau mit 3G und 4G versorgen werden.

Moskau: Smart City mit Pilot­funk­tion



Die Kommandozentrale der Smart City Moskau, hier laufen alle Verkehrsinformationen zusammen. Die Kommandozentrale der Smart City Moskau, hier laufen alle Verkehrsinformationen zusammen.

Vieles was in Moskau auspro­biert oder ausge­rollt wird, gilt als Pilot­pro­jekt für andere Städte des Landes. "Wir haben es geschafft, die Planungs­phase von neun auf zwei Monate zu drücken. Wir können jetzt auch auf Beschwerden über mangel­hafte Netz­qua­lität schneller reagieren. Smart City ist für uns eine wesent­liche Verbes­se­rung der Lebens­qua­lität. Die Infra­struktur wird verbes­sert. Die FIFA-Fußball-Welt­meis­ter­schaft hat dabei viel bewegt. Überall wo Gebäude reno­viert wurden, wurde gleich Glas­faser mit verlegt."

Die Moskauer Verwal­tung entwi­ckelt Service Modelle und baut die Technik auf. Bisher wurde viel Hard­ware selbst gekauft. Neuere Wirt­schaft­lich­keits-Modelle sehen künftig "Service­leis­tungen" vor. Dann wird die Stadt nicht mehr jede Über­wa­chungs­ka­mera einzeln kaufen, aufbauen und betreiben, sondern an einen Dienst­leister pro gelie­fertes Bild bezahlen.

Moskau-DIT inter­na­tional vernetzt

Der Besuch auf dem MWC ist für das Moskauer DIT sehr wichtig, um sich mit Kollegen auszu­tau­schen und Infor­ma­tionen zu sammeln, welche Möglich­keiten es gibt und wohin die Entwick­lung laufen wird. Hier in Barce­lona treffe man alle wich­tigen Spieler des Marktes. "Letztes Jahr wusste noch keiner so genau, was 5G eigent­lich ist." Hier habe sich viel bewegt.

Durch die bessere Infra­struktur ist Moskau für Touristen wesent­lich attrak­tiver geworden. Der Moskauer Bürger­meister möchte das unbe­dingt weiter ausbauen. Statis­tiken haben ergeben, dass zahlen­mäßig die meisten Touristen in Moskau aus China gekommen sind. Aber auch Gäste aus Europa oder den USA und anderen Ländern der Welt sind will­kommen.

