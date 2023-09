Mobilfunk auf dem Mond: Spielerei oder Notwendigkeit?

Je nachdem, wie alt Sie sind, können Sie sich an den 21. Juli 1969 um 03:56:20 Uhr MEZ erin­nern: Da betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond und sprach die berühmten Worte: "That's one small step for a man, one giant leap for mankind!"

Mond­mis­sionen sind aktuell wieder in aller Munde. Viele Beob­achter sehen sie aller­dings vor allem im geopo­liti­schen Kontext, als Wett­streit riva­lisie­render Groß­mächte. Was in der Debatte dabei in den Hinter­grund gerät, sind die tech­nolo­gischen Höchst­leis­tungen und ehrgei­zigen Forschungs­ziele, für die viele Akteure unter­neh­mens­über­grei­fend und über Jahre hinweg eng koope­rieren.

Was macht Nokia dort oben?

Auf dem Mond braucht es ein Netz für Astronauten, Geräte und Sensoren. Das möchte Nokia bauen

Foto: Intuitive Machines and Nokia Bell Labs Der Netz­werk­aus­rüster Nokia zum Beispiel enga­giert sich gemeinsam mit Part­nern in der soge­nannten "Tipping-Point"-Initia­tive der NASA. Diese Initia­tive wertet indus­tri­elle Raum­fahrt­tech­nolo­gien aus ("Evalu­ierung"), welche die kommer­zielle Raum­fahrt und zukünf­tige NASA-Missionen unter­stützen sollen. Im Rahmen der unbe­mannten Mond­mis­sion IM-2, die aktuell für ein drei­mona­tiges Zeit­fenster ab November 2023 geplant ist und am Südpol des Mondes landen soll, arbeitet Nokia beispiels­weise mit den Firmen Intui­tive Machines und Lunar Outpost zusammen.

Strom­spa­rende LTE-Mikro­funk­zelle für Mobil­funk

Für diese Mission hat Nokia Bell Labs eine ener­gie­effi­ziente, kompakte und welt­raum­taug­liche Version seiner 4G/LTE-Mikro­funk­zelle entwi­ckelt. Sie ist speziell für die Reise zum Mond und die extremen Tempe­ratur-, Strah­lungs- und Umwelt­bedin­gungen auf der Mond­ober­fläche ausge­legt. Die IM-2-Mission startet vom Kennedy Space Center der NASA in Cape Cana­veral. Eine SpaceX-Falcon-9-Rakete wird den Nova-C Lander auf eine direkte Flug­bahn zum Mond bringen. Nach einer fünf­tägigen Reise wird der Nova-C Lander den Mond mehr­mals umkreisen. Dann zündet der Lander erneut seine Trieb­werke, um kontrol­liert auf der Mond­ober­fläche zu landen. Ziel ist der Shac­kleton Connec­ting Ridge am Südpol des Mondes.

Direkte Funk­ver­bin­dung zur Erde

Das 4G/LTE-Netz auf dem Mond wird aus zwei Haupt­kom­ponenten bestehen. Die erste ist die Basis­sta­tion, die in das Raum­fahr­zeug Nova-C Lander inte­griert wird und als Mobil­funk­standort für das Netz auf dem Mond dient. Die zweite Kompo­nente ist die Funk­aus­rüs­tung, die auf zwei Mond­fahr­zeugen instal­liert wird: der Mobile Auto­nomous Pros­pec­ting Plat­form (MAPP), einem Rover von Lunar Outpost, und dem Lander Micro-Nova von Intui­tive Machines. Zusammen bilden diese Funk­kom­ponenten ein Netz, über das die Fahr­zeuge und der Nova-C Lander mitein­ander kommu­nizieren können. Darüber hinaus wird es eine leis­tungs­starke Funk­ver­bin­dung direkt zur Erde geben, um Daten und Bilder zu über­tragen und die Fern­steue­rung der Fahr­zeuge über das Mobil­funk­netz zu ermög­lichen.

Kommen die ersten Bilder über das Netz von Nokia?

Die während der IM-2-Mission gesam­melten Daten werden zunächst viele Erkennt­nisse über eine Schlüs­sel­region des Mondes liefern und den Weg für die zukünftig wieder bemannten "Artemis"-Missionen ebnen. Nokia will damit beweisen, dass Mobil­funk­tech­nolo­gien die notwen­dige Konnek­tivität für künf­tige bemannte und unbe­mannte Missionen zu Mond und Mars bieten können. Astro­nau­tinnen und Astro­nauten werden dann Zugang zu Sprach-, Video- und Daten­kom­muni­kation sowie zu tele- und biome­tri­schen Daten haben. Für ihre Forschung müssen sie auf riesige Sensor­netz­werke zugreifen, wissen­schaft­liche Expe­rimente durch­führen und Roboter und andere Maschinen fern­steuern können. All diese Anwen­dungen erfor­dern ein robustes Netz. Bei Nokia ist man sich sicher: Viel­leicht werden die ersten Bilder von Eis auf dem Mond schon bald über das von Nokia gelie­ferte Netz zur Erde über­tragen.

Warum enga­gieren sich Unter­nehmen wie Nokia?

Mit der Tipping-Point-Initia­tive startet die NASA ein Zeit­alter öffent­lich-privater ("public-private") Part­ner­schaften, um die Entwick­lung von Raum­fahrt­tech­nolo­gien voran­zutreiben. Die dabei entste­henden Tech­nolo­gien könnten bei den bemannten Artemis-Missionen zum Einsatz kommen, die eine dauer­hafte Präsenz auf dem Mond als Vorbe­rei­tung für künf­tige bemannte Expe­ditionen zum Mars ermög­lichen sollen. So können Nokia und andere Unter­nehmen auch an der künf­tigen Welt­raum­wirt­schaft teil­haben.

So wie Kommu­nika­tion und Netze ein wesent­licher Bestand­teil der Wirt­schaft auf der Erde sind, werden sie es auch auf dem Mond und irgend­wann einmal auf dem Mars sein. Mobil­funk­netze werden Sensoren, Trans­port­fahr­zeuge, Expe­rimente, Forschungs­drohnen und Rover mitein­ander verbinden. Mobil­funk­netze können außerdem zur Fern­steue­rung über­lebens­wich­tiger Maschinen wie Bergbau- und Bauma­schinen einge­setzt werden. Und Netze werden Geräte wie Tablets, Laptops und Weara­bles mitein­ander verbinden. Eines Tages könnten Astro­nauten sogar ihre Smart­phones mit in den Welt­raum nehmen und sie theo­retisch genauso nutzen wie auf der Erde, sofern ihr Netz­betreiber/Service-Provider ein Roaming-Abkommen mit dem "Mond-" oder "Mars-Netz" hat. Welche Tarife dafür aufge­rufen werden, ist momentan noch Speku­lation.

Manche Erkennt­nisse sollen auch direkt für die Erde nutzbar sein: Die Mond­ober­fläche ist eine extrem unwirt­liche Umge­bung: Keine Atmo­sphäre, kein Schutz vor kosmi­scher Strah­lung und Tempe­raturen, die um bis zu 300 Grad Celsius schwanken können. Wer hier ein wirk­lich funk­tio­nie­rendes Netz aufbauen kann, kann auch ein Netz aufbauen, das in den extremsten Umge­bungen auf der Erde funk­tio­niert.

Für Nokia Bell Labs ist Welt­raum kein Neuland

Für Nokia Bell Labs hat die Erfor­schung des Welt­raums lange Tradi­tion. IM-2 ist nur das jüngste Beispiel in der langen Geschichte der Zusam­men­arbeit von Bell Labs mit Part­nern bei der Erfor­schung des Welt­raums. So arbei­tete Nokia bereits 1962 mit der NASA zusammen, um einen der ersten Kommu­nika­tions­satel­liten der Welt, Telstar 1, in den Orbit zu bringen. Nokia lieferte auch Tech­nologie für alle bemannten US-Raum­fahrt­pro­gramme von Mercury bis Apollo. Und 1964 machten zwei Forscher der Bell Labs, Arno Penzias und Bob Wilson, die entschei­dende Entde­ckung der kosmi­schen Mikro­wel­len­hin­ter­grund­strah­lung, die vom Urknall übrig­geblieben war.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

"Die sollen erst mal das Netz auf der Erde fertig bekommen, bevor sie auf dem Mond anfangen", werden viele Leser denken. Das ist verständ­lich. Ande­rer­seits ist schon heute absehbar, dass die letzten Funk­löcher über erdnahe Satel­liten gestopft werden müssen, weil ein Aufbau von Sende­sta­tionen an Kosten oder Wider­ständen vor Ort schei­tern könnte. Doch bis das soweit ist, wird es noch dauern. Deswegen ist fried­liche(!) Raum­fahrt wichtig.

Bei Tempe­ratur-Diffe­renzen von 300 Grad zwischen "Tag" und "Nacht" ist klar, wenn eine verbaute Technik das aushält, ist sie wirk­lich gut. Nur was wird diese Technik kosten? Sind die Netz­betreiber und deren Kunden auf der Erde über­haupt gewillt (oder in der Lage) das zu bezahlen? Für Nokia wäre ein erfolg­rei­ches Mond-Netz sicher eine gute Visi­ten­karte, um neue terres­tri­sche Aufträge zu bekommen.

Neu ist die Idee von Mobil­funk auf dem Mond nicht. Voda­fone hatte diese Idee schon im Jahre 2017.