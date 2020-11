42 statt 76 Euro: o2 Unlimited Max, Netflix Premium, waipu.tv

Rabattangebot beim Händler modeo: Handy-Tarif mit zwei Streaming-Abos

In der Black-Deal-Woche, die das Weih­nachts­geschäft einläutet, gibt es nicht nur jede Menge Hard­ware mit Rabatt bei den Online-Händ­lern, auch Provider bieten teils vergüns­tigte Tarife an - oder kombi­nieren ihre Tarife mit attrak­tiven Zusatz­optionen zu einem güns­tigen Preis.

Wer sich schon immer gefragt hat "wie kann man eine unli­mitierte mobile Daten­flat­rate einmal so richtig ausreizen", der bekommt aktuell beim Online-Händler modeo ein Bundle-Angebot, mit dem das problemlos möglich sein dürfte.

Eine unli­mitierte Flat mit zwei Strea­ming-Abos

Auf einer spezi­ellen Sonder­seite zum All-you-can-surf-Paket erscheint die monat­liche Grund­gebühr von 41,97 Euro mögli­cher­weise erst einmal hoch. Doch wenn man sich anschaut, was das Paket alles beinhaltet, kommt man mögli­cher­weise zu einem anderen Urteil.

Basis des Pakets ist der Tarif "mobilcom-debitel o2 Free unli­mited Max" für 24 Monate, der norma­ler­weise 49,99 Euro im Monat kostet. Er beinhaltet eine unli­mitierte Daten­flat im Telefónica-Netz mit LTE-Maxi­mal­geschwin­dig­keit, 34 GB Daten­volumen im EU-Roaming sowie eine Allnet- und SMS-Flat­rate.

Hinzu kommt nun aber nicht nur ein Strea­ming-Abon­nement, sondern deren zwei, und zwar jeweils eben­falls mit einem 2-Jahres-Abon­nement. Von Netflix ist nicht das Basis- oder Stan­dard-Abon­nement inklu­sive, sondern das Premium-Abon­nement, das regulär 15,59 Euro kostet, auf bis zu vier Geräten verwendbar ist und auch das Anschauen von UHD-Inhalten erlaubt. Vom Live-TV-Dienst waipu.tv ist eben­falls nicht der Einsteiger-Tarif Comfort enthalten, sondern das Perfect-Paket, das norma­ler­weise 6,50 Euro im ersten und 12,99 Euro im zweiten Jahr kostet (also durch­schnitt­lich 9,75 Euro monat­lich). Das beinhaltet das Paket

Bild: Motion TM Vertriebs GmbH

Andere Kombi­nationen auch nicht güns­tiger

Würde man alle diese Tarife einzeln buchen, dann würde man also insge­samt 75,33 Euro bezahlen. Von daher ist das Paket­angebot mit 41,97 Euro monat­lich tatsäch­lich ein Schnäpp­chen, wenn man alle diese Dienste auch ausnutzt. Einen kleinen "Rechen­fehler" hat sich modeo aber geleistet, denn bei mobilcom-debitel kostet der "mobilcom-debitel o2 Free unli­mited Max" bei Online-Bestel­lung aktuell 39,99 Euro pro Monat, also 10 Euro weniger. Aber selbst der Preis­unter­schied von 41,97 Euro zu 65,33 Euro beträgt immer noch 23,36 Euro, die man monat­lich spart.

Selbst wenn man bei mobilcom-debitel den "o2 Free unli­mited Max" in Kombi­nation mit dem Netflix-Premium-Abo bestellt, zahlt man immer noch 48,98 Euro, was teurer ist als das Dreier-Paket von modeo inklu­sive waipu.tv. Das Dreier-Bundle kann auf einer Sonder­seite zum All-you-can-surf-Paket bestellt werden.

Bei der monat­lichen Abrech­nung des Pakets darf man sich aber nicht wundern: Vom Konto abge­bucht werden monat­lich 48,97 Euro und nicht 41,97 Euro. Dafür erfolgt eine einma­lige Auszah­lung von 148,01 Euro auf das Konto. Inklu­sive 19 Prozent Mehr­wert­steuer werden dann rech­nerisch ab dem 1. Januar 42,80 Euro für das Paket monat­lich fällig. Das Paket ist ab sofort noch rund eine Woche lang bestellbar. Kündigt man es nicht recht­zeitig, fallen ab dem 25. Monat alle regu­lären Preise an.

Sepa­rates waipu.tv-Rabatt-Angebot

Wer bereits einen Mobil­funk­tarif mit ausrei­chend Daten­volumen besitzt und wem von Netflix auch das Stan­dard-Paket reicht, kann sich das sepa­rate Rabatt-Angebot von waipu.tv anschauen.

waipu.tv Perfect Plus gibt es hierbei im ersten Jahr für 6,50 Euro im Monat, danach werden 12,99 Euro fällig. waipu.tv Perfect Plus inklu­sive Netflix Stan­dard kostet 11,75 Euro im ersten Jahr und im zweiten Jahr 23,49 Euro. Der Tarif kann trotzdem weiterhin monat­lich gekün­digt werden, es besteht also keine zwei­jäh­rige Mindest­ver­trags­lauf­zeit. Enthalten sind bei waipu.tv Perfect Plus 158 Sender, 134 davon in HD. Vier Geräte können gleich­zeitig schauen, der Aufnah­mespei­cher umfasst 100 Stunden. Netflix Stan­dard kostet direkt bei Netflix übri­gens 11,99 Euro dauer­haft. Das Angebot ist auf einer Sonder­seite von waipu.tv bestellbar.

