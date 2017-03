Telekom-Netz: Allnet-Flat mit 1,5 GB für 8,99 Euro

Aktion im Telekom-Netz bei modeo Allnet-Flats kosten nicht mehr die Welt, vor allem wenn sie im Telefónica-Netz realisiert sind. Doch auch im Vodafone- und Telekom-Netz gibt es immer wieder Aktionen, bei denen der monatliche Preis deutlich unter 10 Euro sinkt.

Der Online-Händler modeo vermarktet momentan einen Aktionstarif von mobilcom-debitel im Telekom-Netz, der neben einer Allnet-Flat noch 1,5 GB Datenvolumen beinhaltet - mit einem kleinen Haken.

Das sind die Konditionen des Tarifs

Bei dem Angebot handelt es sich um den mobilcom-debitel comfort Allnet (Telekom), der regulär 29,99 Euro pro Monat kostet. Außer der Allnet-Flat beinhaltet er 1,5 GB Datenvolumen mit maximal 21,6 MBit/s, danach wird die Geschwindigkeit auf maximal 64 kBit/s beschränkt. Und damit sind wir auch schon beim Haken des Tarifs: Er beinhaltet keine LTE-Freischaltung, gesurft werden kann nur im HSPA-Netz der Telekom.

Bei Vertragsabschluss fällt eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro an. Diese Anschlussgebühr kann sich der Kunde sparen, indem er binnen sechs Wochen eine SMS von der betreffenden SIM mit dem Inhalt "AP frei" an die Kurzwahl 8362 sendet. Die SMS kostet einmalig 19 Cent - so wie alle anderen innerdeutschen SMS auch.

Die günstige Grundgebühr kommt dadurch zustande, dass mobilcom-debitel als Provider und nicht modeo den Rabatt auf die monatliche Grundgebühr gewährt. Die Grundgebühr wird von 29,99 Euro um 21 Euro monatlich reduziert, dadurch kommt die finale Grundgebühr von 8,99 Euro zustande. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass die Grundgebühr ab dem 25. Vertragsmonat dann 29,99 Euro beträgt, wenn der Vertrag nicht rechtzeitig gekündigt wird.

VPN, VoIP, Instant Messaging und Blackberry-Dienste sind bei dem Tarif ausgeschlossen. Die Internet-Flat unterstützt nur das Surfen mit einem geeigneten Smartphone ohne angeschlossenem Computer, Tethering ist vertraglich verboten. modeo weist explizit darauf hin, dass die Rufnummernmitnahme zu diesem Tarif aktionsbedingt nicht möglich ist. Versandkosten fallen bei modeo keine an, wenn der Kunde die Zahlungsart Vorkasse wählt.

Bereits gestern haben wir über vergünstigte Datentarife im Telekom-Netz berichtet - diese erlauben die LTE-Nutzung mit Maximalgeschwindigkeit. Die günstige Grundgebühr kommt aber nur rechnerisch durch eine Auszahlung des Händlers zustande. Mehr dazu lesen Sie in unserem Bericht zur 10-GB-Aktion im Telekom-Netz.