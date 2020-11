Telekom-LTE-Netz: 15 GB mit 150 MBit/s für 9,99 Euro

Cyber-Monday-Aktion im Telekom-Netz bei modeo

Bild: Motion TM Vertriebs GmbH "Nur für kurze Zeit" heißt es am heutigen Cyber Monday nicht nur bei vielen Hard­ware-Ange­boten von Online-Händ­lern, sondern auch bei Tarif-Offerten. Wer nicht am vergan­genen Black Friday zuge­schlagen hat, hat also heute noch­mals die Möglich­keit, güns­tige Tarife zu buchen.

Eines dieser Ange­bote stammt vom Online-Händler modeo und ist im LTE-Netz der Telekom ange­sie­delt. Es wendet sich an Nutzer mobiler Geräte, die nur Surfen wollen - Tele­fonie beinhaltet der Tarif nämlich nicht.

Das sind die Kondi­tionen des Cyber-Monday-Ange­bots

Das Angebot gibt es - wie gesagt - nur für kurze Zeit auf einer Spezi­alseite beim Händler modeo, auf der der rabat­tierte Tarif dann sofort in den Waren­korb gelegt wird. Der Inter­essent kann (und sollte) vor dem Absenden aber noch­mals alle Details über­prüfen.

Basis des Ange­bots ist der Tarif mobilcom-debitel green Data XL, bei dem es sich um einen reinen mobilen Daten­tarif handelt. Mobile Tele­fonie ist nicht möglich, es sei denn der Kunde tele­foniert über VoIP oder einen Messenger. Der SMS-Versand ist über den Tarif zwar möglich, mit 19 Cent pro Kurz­nach­richt aber teuer.

Im Tarif enthalten sind 15 GB im LTE-Netz der Telekom, die mit einer Maxi­mal­geschwin­dig­keit von bis zu 150 MBit/s versurft werden können. EU-Daten-Roaming ist inklu­sive. Die einma­lige Anschluss­gebühr beträgt norma­ler­weise 39,99 Euro; stimmt man einer Werbe­erlaubnis zu, wird die Anschluss­gebühr erlassen. Die Werbe­ein­wil­ligung kann jeder­zeit nach­träg­lich wider­rufen werden. Versand­kosten werden nicht berechnet.

Grund­gebühr steigt nach zwei Jahren Lauf­zeit

Regulär würde die Grund­gebühr für den Tarif 29,99 Euro pro Monat betragen. Im Rahmen der Aktion wird in den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit eine monat­liche Gutschrift von 20 Euro gewährt, sodass die Grund­gebühr auf 9,99 Euro sinkt.

Kündigt man den Vertrag nicht recht­zeitig drei Monate vor Ablauf der Mindest­ver­trags­lauf­zeit, steigt die Grund­gebühr ab dem 25. Monat dann auf 29,99 Euro pro Monat. Eine MultiSIM ist für den Tarif nicht erhält­lich. Will man das Daten­volumen also auf mehreren Geräten nutzen, muss die SIM in einen mobilen WLAN-Hotspot gesteckt werden. Buchbar ist das Cyber-Monday-Angebot auf einer modeo-Spezi­alseite zum mobilcom-debitel green Data XL.

