1 GB LTE plus Allnet-Flat für unter 6 Euro monatlich

Aktion bei modeo und handyflash Noch immer vermarkten Mobilfunk-Provider Allnet-Flats mit 1 GB Datenvolumen für etwa 20 Euro monatlich, was in Zeiten von Discount-Angeboten wenig verständlich ist. Einer dieser Standard-Tarife ist der mobilcom-debitel comfort Allnet im Telefónica-Netz, der regulär 19,99 Euro kostet.

Genau diesen Tarif bieten die Mobilfunk-Shops modeo und handyflash nun deutlich günstiger an. Wie so oft wird dem Kunden aber etwas Aufmerksamkeit abverlangt.

Grundgebühr erhöht sich nach zwei Jahren wieder

Der im Telefónica-Netz realisierte Tarif beinhaltet eine Telefonie-Flat in alle deutschen Netze. Das LTE-Netz kann mit bis zu 50 MBit/s genutzt werden. Nach 1 GB monatlich wird laut modeo und der Originalangabe von mobilcom-debitel auf 32 kBit/s gedrosselt, handyflash spricht fälschlich von 64 kBit/s. Eine SMS-Flat ist nicht im Preis enthalten. In den ersten beiden Jahren kostet der Tarif monatlich 5,99 Euro, der Rabatt in Höhe von 14 Euro monatlich wird direkt von mobilcom-debitel auf der Rechnung gewährt.

Kündigt der Kunde den Vertrag nicht rechtzeitig drei Monate vor Ablauf der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit, verlängert sich dieser um ein weiteres Jahr. Ab dem 25. Vertragsmonat fällt dann allerdings wieder die reguläre Grundgebühr von 19,99 Euro an, was eine Verlängerung des Tarifs unattraktiv macht.

mobilcom-debitel berechnet bei Vertragsabschluss eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Diese kann der Kunde umgehen, indem er binnen sechs Wochen eine SMS mit dem Inhalt "AP frei" von der betreffenden SIM-Karte aus an die Kurzwahl-Nummer 8362 sendet. Die SMS kostet einmalig 19 Cent, auch alle anderen SMS werden zu diesem Preis abgerechnet. Voice over IP und Tethering ist laut den Vertragsbedingungen bei modeo ausgeschlossen. Die Auslieferung der SIM-Karte erfolgt ausnahmslos an die Meldeadresse des Antragsstellers.

Laut modeo kann das Angebot noch bis zum 19. April bestellt werden. handyflash hat kein Ablaufdatum angegeben, oft laufen die Aktionen beider Shops aber zeitlich parallel.

