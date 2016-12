Blue All-in L bei Modeo für 12,99 Euro monatlich im Angebot

Modeo bietet den Tarif Blue All-in L während der Mindestvertragslaufzeit vergünstigt an. Den Tarif Blue All-in L im o2-Netz bietet Modeo als "Hero Deal" bis zum 2. Januar 2017 um 9 Uhr an. Während der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten belaufen sich die Kosten bei dem Angebot auf 12,99 Euro pro Monat. Inkludiert ist in dem Tarif eine Allnet-Flat für kostenfreie Telefonate in alle deutschen Netze, eine SMS-Flat, 4 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 21,6 MBit/s (bei LTE-Verfügbarkeit sowie LTE-fähigem Gerät, ansonsten maximal 14,4 MBit/s) sowie eine EU-Roaming-Flat für Sprach- und Daten-Verbindungen. Zusätzlich erhalten Kunden außerdem eine kostenfreie Festnetznummer sowie eine Multicard, die eine Nutzung des Tarifs an einem weiteren Gerät ermöglicht. Die einmalige Anschlussgebühr beläuft sich im Rahmen der Aktion auf maximal 5,99 Euro.

Worauf Sie achten sollten

Genau achten sollten Kunden auf die detaillierten Tarifbestandteile. So ist der Tarif mit einer Datenautomatik ausgestattet, bei welcher bis zu dreimal pro Monat 250 Megabyte an zusätzlichem Datenvolumen für jeweils 3 Euro automatisch gebucht werden. Anschließend greift die Drossel und reduziert die Geschwindigkeit auf 32 kBit/s. Beim EU-Roaming wird das vorhandene Inklusivvolumen des Tarifs genutzt, allerdings nur bis maximal 1 GB und nur mit einer maximalen Surfgeschwindigkeit von 1 MBit/s. Nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens ist eine Nutzung des mobilen Internets im Ausland Modeo zufolge nur noch durch Buchung einer entsprechenden weiteren Option möglich. Innerhalb der 28 EU- und einer Auswahl weiterer Länder sind eingehende Gespräche sowie ausgehende Gespräche innerhalb des Aufenthaltslandes und nach Deutschland inkludiert. Die Festnetznummer bietet innerhalb Deutschlands eingehende Gespräche aus Deutschland zu Festnetzkonditionen.

Nach Mindestvertragslaufzeit nicht mehr sinnvoll

Wichtig ist, dass der Tarifpreis nur im Rahmen der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten 12,99 Euro pro Monat beträgt. Anschließend erhöht sich dieser auf monatlich 39,99 Euro. Auch das inkludierte Datenvolumen beträgt nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit nur noch 3 Gigabyte. Eine Nutzung des Tarifs nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit ist entsprechend nicht sinnvoll.

In einem weiteren Artikel erfahren Sie, warum die Verwendung von Schiffsnetzen vermieden werden sollte.