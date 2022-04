Mobility inside: Eine App für Bus, Bahn, Bike- und Carsharing

Dank der App von Mobi­lity inside soll das Jonglieren mit einer Viel­zahl von Verkehrs­mittel-Soft­ware­lösungen enden. Die erste Version der unter­neh­mens- und trans­port­mit­tel­über­grei­fenden Anwen­dung steht jetzt zur Verfü­gung. Weil die Anbieter ihre App-Versionen optisch und bei der Bezeich­nung anpassen können, vari­iert die Präsen­tation. Es soll sich im Kern trotzdem um dieselbe Soft­ware mit iden­tischen Funk­tionen handeln. Zum Markt­start sind Tarife des Rhein-Main-Verkehrs­ver­bund (RMV), Münchner Verkehrs- und Tarif­ver­bund (MVV), Verkehrs­ver­bund Rhein-Ruhr (VRR) sowie Verkehrs­ver­bund Rhein-Neckar (VRN) inte­griert.

Einheit­liche ÖV-App gegen Soft­ware-Dschungel

Idealvorstellung: Eine App als Anlaufstelle für alle ÖV-Angebote

Mobility inside Es gibt eine Viel­zahl an Möglich­keiten, sich im öffent­lichen Verkehr abseits des eigenen Auto­mobils fort­zube­wegen. Wer die Ange­bote von Bus, Bahn, Fahr­rad­ver­mie­tung und Carsha­ring rege nutzt, häuft nicht selten eine Armada an Apps auf seinem Smart­phone an. Das ist weder für den Über­blick noch für den Handy­spei­cher gut. Wie wir Anfang des Jahres berich­teten, will das Frank­furter Entwick­ler­studio Mobi­lity inside diesen Umstand ändern. Eine App für jedes Trans­port­mittel, egal von welchem Unter­nehmen, zum Infor­mieren, Buchen und Bezahlen ist das Ziel. Die App RMV.Deutschland

Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH Ursprüng­lich für den März geplant startet das ambi­tio­nierte Projekt nun in den App Stores von Google und Apple. Dabei gilt wie eingangs erwähnt zu beachten, dass es dieselbe Anwen­dung je nach Anbieter unter verschie­denen Namen gibt. Den Anfang machen:

RMV.Deutsch­land (Rhein-Main-Verkehrs­ver­bund)

MVG Deutsch­land (Münchner Verkehrs­gesell­schaft)

dTicket (BOGESTRA)

DOplus (DSW21)

Mobi­lity inside ruft zum Mitwirken auf

Damit die App ein Erfolg wird, müssen sowohl die Verkehrs­unter­nehmen als auch die Nutzer mit anpa­cken. Feed­back der User zu den Anwen­dungen sei erwünscht und wichtig. Ferner richtet sich Mobi­lity inside in seiner Pres­semit­tei­lung an die ÖV-Firmen, deren Betei­ligung am Projekt essen­ziell ist. Schritt für Schritt möchte man die App um weitere Funk­tionen, Partner und Tarife erwei­tern. Derzeit sind Einzel- und Tages­karten der inte­grierten Unter­nehmen buchbar.

In Gebieten von RMV, MVV und VRR lassen sich auch Kurz­stre­cken-Tickets erwerben. Tickets für den Schie­nen­ver­kehr und DB-Fern­ver­kehr müssen zunächst über einen Link zum DB-Navi­gator erstanden werden. Sharing-Ange­bote von ShareNow, Miles, Tier, Call a Bike, next­bike und MVG Rad sind bereits an Bord. Bezahlt wird per Last­schrift. Das Bundes­minis­terium für Digi­tales und Verkehr steu­erte die Hälfte der App-Entwick­lungs­kosten in Höhe von 10,3 Millionen Euro bei.

Schnel­leres Internet für Bahn­fahrer soll in den kommenden Jahren sukzes­sive folgen.