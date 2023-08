Mobilfunk: Festival-Support von Vodafone, o2 setzt auf 5G

Der Mobil­funk­ausbau in Deutsch­land schreitet voran. Auch in dieser Woche geben wir wieder einen Über­blick zum Netz­ausbau in Deutsch­land. Voda­fone konzen­triert sich unter anderem verstärkt auf tempo­räre Mobil­funk­sta­tion für Groß­ver­anstal­tungen, Telefónica ist eben­falls auf Festi­vals vor Ort und infor­miert darüber hinaus über den Ausbau von 5G auf 3,6 GHz und 5G auf 700 MHz. Die Deut­sche Telekom hat in dieser Woche keine Ausbauten im Detail kommu­niziert. In der vergan­genen Woche gab es dafür eine Meldung zum Mobil­funk­ausbau an 798 Stand­orten.

Der vierte Netz­betreiber im Bunde, 1&1, hat sich mit Voda­fone auf ein National-Roaming-Abkommen verstän­digt. Ab Ende September will 1&1 dann Mobil­funk-Tarife im eigenen Netz anbieten. Wochenüberblick: Mobilfunknetzausbau von Telekom, Vodafone und o2

Baden-Würt­tem­berg

Voda­fone:

Neuer Mobil­funk­standort mit LTE/5G+-fähigen Antennen in Stutt­gart schließt Funk­loch an der Bahn­strecke Feuer­bach-Zuffen­hausen.

Nur am 12. August: Mobile Basis­sta­tion (5G+-fähig) mit einem 20 Meter hohen Mast für das Seenacht­fest in Konstanz.

Main-Tauber-Kreis: Neue LTE-Station in Boxberg an der Dain­bacher Straße 20.

Mann­heim: 5G auf 3,6 GHz in der John-Deere-Straße.

Bopfingen: 5G auf 700 MHz.

Bayern

Telefónica:

Voda­fone:

Vom 11. bis zum 21. August: Tempo­räre Mobil­funk­sta­tion (GSM und LTE) mit einem 20 Meter hohen Mast für das Gäubo­den­volks­fest in Strau­bing.

Ingol­stadt: 5G auf 3,6 GHz im Unter­let­tenweg.

Wald­ershof: 5G auf 700 MHz.

Heiden­heim: 5G auf 700 MHz.

Nürn­berg: 5G auf 700 MHz.

Coburg: 5G auf 700 MHz.

Neusäß (Steppach): 5G auf 700 MHz.

Ringelai: 5G auf 700 MHz.

Pfaf­fen­hofen: 5G auf 700 MHz.

Vom 12. bis 21. August: Ein mobiles MRT inklu­sive 5G-Versor­gung (inkl. 3,6 GHz) für das Dach­auer Volks­fest.

Vom 16. bis 19. August: Zwei MRT inklu­sive 5G (inkl. 3,6 GHz) für das Summer Breeze Festival in Dinkels­bühl.

Berlin

Telefónica:

Telefónica:

Berlin: 5G auf 3,6 GHz in der König­straße und im Halemweg.

Bran­den­burg

Telefónica:

Groß Kreutz (Havel): 5G auf 700 MHz.

Bremen

Nichts Neues in Bremen.

Hamburg

Telefónica:

Hamburg: 5G auf 3,6 GHz in der Feinin­ger­straße, der Luttero­thstraße, im Wands­beker Quarre und in der Wasmer Straße.

Hessen

Voda­fone:

Neue LTE-Mobil­funk­sta­tion in Orten­berg an der Straße "In der Hahn­bach 19".

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Voda­fone:

Vom 10. bis 13. August: Tempo­räre Mobil­funk­sta­tion (5G+-fähig) mit einem 20 Meter hohen Mast für das "About You Pangea Festival" in Ribnitz-Damgarten.

Nieder­sachsen

Voda­fone

Vom 12. August bis zum 13. August: Mobile Basis­sta­tion (5G+-fähig) mit einem 20 Meter hohen Mast für das Mera Luna Festival am Flug­platz Hildes­heim.

Hannover: 5G auf 3,6 GHz in der Guts-Muths-Straße.

Lohne: 5G auf 700 MHz.

Stein­feld (Olden­burg): 5G auf 700 MHz.

Wittingen: 5G auf 700 MHz.

Syke: 5G auf 700 MHz.

Leer: 5G auf 700 MHz.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Voda­fone:

Kreis Viersen: Neue LTE-Mobil­funk­sta­tion in Nieder­krüchten am "Riether Feld 1".

Rhein-Sieg-Kreis: Neue Mobil­funk­sta­tion (5G+-fähig) in Königs­winter auf der Hirsch­burg.

Nur vom 11. bis 12. August: Mobile Basis­sta­tion (GSM und LTE) mit einem 20 Meter hohen Mast für das Olgas­rock Festival.

Nur vom 11. bis 13. August: Mobile Basis­sta­tion (GSM, LTE und 5G+-fähig) mit einem 20 Meter hohen Mast für das Elec­tri­size Festival in Erkelenz.

Bochum: 5G auf 3,6 GHz in Winter­kamp.

Dort­mund: 5G auf 3,6 GHz in der Rhei­nische Straße.

Duis­burg: 5G auf 3,6 GHz im Stern­buschweg.

Düssel­dorf: 5G auf 3,6 GHz in der Acker­straße und in der Nieder­rhein­straße.

Düssel­dorf (Kalkum): 5G auf 700 MHz.

Bad Oeyn­hausen: 5G auf 700 MHz.

Hattingen (Blan­ken­stein): 5G auf 700 MHz.

Hilden: 5G auf 700 MHz.

Willich: 5G auf 700 MHz.

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Voda­fone:

Kreis Kusel: Neue LTE-Mobil­funk­sta­tion in Wald­mohr auf der Höhe der Auto­bahn­rast­stätte.

Kreis Bad Kreuz­nach: Neue LTE-Mobil­funk­sta­tion in Feil­bin­gert an der Haupt­straße 29.

Dürr­holz: 5G auf 700 MHz.

Saar­land

Telefónica:

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Voda­fone:

Land­kreis Görlitz: Neue Mobil­funk­sta­tion (5G+-fähig) in Neißeaue in der Zenten­dorfer Straße.

Leipzig: 5G auf 3,6 GHz in der Alten Salz­straße.

Herzogs­walde: 5G auf 700 MHz.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telefónica:

Gladigau: 5G auf 700 MHz.

Werni­gerode: 5G auf 700 MHz.

Schleswig-Holstein

Voda­fone:

Neue Mobil­funk­sta­tion (5G+-fähig) in Flens­burg auf der Süder­hofenden.

Föhrden-Barl: 5G auf 700 MHz.

Thüringen

Telefónica:

Voda­fone:

Vom 11. bis 13. August: Mobile Basis­sta­tion (GSM, LTE und 5G+-fähig) mit einem 20 Meter hohen Mast für das Sonne Mond Sterne Festival in Saal­burg.

Golms­dorf: 5G auf 700 MHz.

Vom 11. bis 13. August: Zwei mobile Stand­orte inklu­sive 5G-Versor­gung (inkl. 3,6 GHz) für das Sonne Mond Sterne Festival in Saal­burg.

Telefónica:

