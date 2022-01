Auskunfteien: Weiter Streit um Weitergabe von Kundendaten

Wer einen neuen Handyvertrag abschließen will, sollte wissen, dass seine Daten an Auskunfteien gemeldet werden. Darum gibt es Streit.

Foto: Picture Alliance/dpa/dpa-Zentralbild Eigent­lich hatten die Daten­schutz­beauf­tragten von Bund und Ländern die lange übliche Praxis klar für unzu­lässig erklärt. Konkret: Mobil­funk­betreiber geben nach Recher­chen von Nord­deut­scher Rund­funk (NDR) und "Süddeut­scher Zeitung" (SZ) weiter Vertrags­daten von neuen Handy­kunden an Wirt­schafts­aus­kunf­teien wie z.B. Schufa, Bürgel, Credit­reform etc. weiter, damit diese sie auswerten können.

Gegen­klage geplant?

Wer einen neuen Handyvertrag abschließen will, sollte wissen, dass seine Daten an Auskunfteien gemeldet werden. Darum gibt es Streit.

Foto: Picture Alliance/dpa/dpa-Zentralbild Nicht nur das: Es gäbe sogar bei einigen Mobil­funk­anbie­tern die Über­legung ihrer­seits gegen die Entschei­dung der Daten­schützer zu klagen, weiß der Bran­chen­ver­band VATM. Das könnte span­nend werden, denn laut diesen Recher­chen plane der Verbrau­cher­zen­trale Bundes­ver­band (VZBV) wegen der Klau­seln zur Daten­wei­ter­gabe seiner­seits vor Gericht zu ziehen. Einzelne regio­nale Verbrau­cher­zen­tralen hätten bereits Unter­las­sungs­klagen gegen Tele­kom­muni­kati­ons­anbieter vorbe­reitet.

Bei den umstrit­tenen Daten geht es nicht Infor­mationen über geführte Tele­fonate, sondern Angaben beispiels­weise zum Vertrags­abschluss, zur Dauer eines Vertrages oder einem Vertrags­wechsel. Diese Infor­mationen sollen Betrü­gereien vermeiden, argu­men­tieren die Unter­nehmen.

Streit schwelt schon länger

Erst im vergan­genen November hatten die Wirt­schafts­aus­kunf­teien auf Nach­frage von NDR und SZ erst­mals öffent­lich einge­räumt, dass die Infor­mationen für sie wichtig sind: Darüber soll Zahlungs­fähig­keit von Verbrau­chern abschätzbar sein. Wie viele andere Verträge hat der Kunde schon? Kann er die noch alle "bedienen", sprich pünkt­lich bezahlen? Gerade, wenn über­eif­rige Shops zig Verträge zur Finan­zie­rung eines schi­cken Smart­phones, Tablets oder einer Uhr abschließen, kann das am Ende ein böses Erwa­chen geben. Da wäre ein "Veto" über die Auskunf­teien sicher hilf­reich.

Zuwenig Trans­parenz

Die Verbrau­cher­schützer vom VZBV finden das Verfahren "intrans­parent" und verlangen verbind­liche Quali­täts­maß­stäbe für solche Auswer­tungen. Die Auskunf­teien hatten argu­men­tiert, dass sie über bestimmte Gruppen, beispiels­weise junge Erwach­sene und Migranten, entweder gar keine oder zu wenige Daten hätten. Die Daten­schützer bemän­gelten "große Daten­mengen über übliche Alltags­vor­gänge im Wirt­schafts­leben", die ohne Anlass "erhoben und verar­beitet würden". Eigent­lich dürften Wirt­schafts­aus­kunf­teien solche Daten seit Inkraft­treten der Euro­päi­schen Daten­schutz­grund­ver­ord­nung (DSGVO) im Mai 2018 nur noch spei­chern, wenn eine ausdrück­liche Einwil­ligung der Betrof­fenen vorliege. Die aber müssten die Mobil­funk­anbieter bei ihren Kunden erst einmal vorab einholen - und darauf hätten sie nach Angaben der NRW-Daten­schutz­auf­sicht seit drei Jahren weit­gehend verzichtet, "weil sie die hohen Anfor­derungen an die Einwil­ligung scheuten".

Mobil­funk­anbieter wollen weiter sammeln

Voda­fone, Telefónica & Co. wollten den Aufsichts­behörden weiter Wider­stand leisten. Man teile die "Rechts­auf­fas­sung der Aufsichts­behörden" nicht, so der VATM, wich­tige Unter­neh­mens­inter­essen würden nicht berück­sich­tigt. Anbieter wollen zusammen mit den Auskunf­teien und dem Verband 'Die Wirt­schafts­aus­kunf­teien' - den Beschluss der Daten­schutz­kon­ferenz recht­lich über­prüfen lassen", so der VATM, dem unter anderem Voda­fone und Telefónica o2 ange­hören.

Telekom peilt Einwil­ligungs-Lösung an

Die Deut­sche Telekom, die nicht Mitglied des Verbandes ist, teilte dagegen mit, dass sie nicht gegen die Entschei­dung klagen wolle - auch wenn sie eben­falls nicht die Sicht der Daten­schützer teile. Man arbeite "aktuell an einer alter­nativen Lösung auf Basis einer Einwil­ligung."

Der Bundes­daten­schutz­beauf­tragte Ulrich Kelber betonte, der Beschluss der Daten­schutz­kon­ferenz sei eindeutig. Es gebe für die Spei­che­rung der Handy­ver­trags­daten keine gesetz­liche Grund­lage. Er suche nun dennoch zunächst das Gespräch mit den Mobil­funk­anbie­tern.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Die Daten­samm­lung kann den Verbrau­cher schützen, bevor er oder sie sich mit zu vielen Verträgen in eine gefähr­liche finan­zielle Schief­lage begibt. Die Auskunf­teien könnten beispiels­weise Vertrauen gewinnen, wenn sie von sich aus und auto­matisch jedem einge­tra­genen Kunden regel­mäßig mitteilen, was sie schon über ihn wissen oder neu erfahren haben. Dann kann der Verbrau­cher das mit seinen Unter­lagen verglei­chen und notfalls sofort Protest anmelden, wenn ein längst abbe­zahltes Auto, ein Haus oder ein gekün­digter und abge­schal­teter Handy­ver­trag noch gespei­chert sein sollten.

Bemer­kens­wert ist, dass Voda­fone und o2 es auf eine Klage ankommen lassen wollen, während die Telekom sich für eine recht­lich saubere Lösung inter­essiert. Schaut man auf die seit Jahren nicht enden wollenden Vorgänge in bestimmten Handy-Shops, sollten auch Voda­fone und o2 bren­nend daran inter­essiert sein, dass es hier mit rechten Dingen zugeht.

Es kommt vor, dass Mobil­funk­anbieter einen Vertrag ablehnen. Fragt man nach, warum das so ist, werden die aller­meisten Anbieter sehr einsilbig. Das ist nicht Vertrauen erwe­ckend. Wenn Infor­mationen dem Anbieter vorliegen, dass der Kunde schon "elfund­achtzig" andere Verträge hat und damit das Risiko höher wird, dass kein Geld mehr zum Erfüllen der neuen Verpflich­tungen übrig bleiben könnte, sollte der Anbieter dieses Argu­ment auch klar benennen müssen. Der Verbrau­cher wird dadurch freund­lich erin­nert, dass seine finan­ziellen Möglich­keiten nun einmal nicht unend­lich sind.