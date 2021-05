VoLTE: Telefonieren über LTE

Die Abkürzung VoLTE steht für Voice over LTE, dem Long Term Evolution (4G) Standard.

Bild: teltarif.de VoLTE ist die Abkür­zung für Voice over LTE. Damit bezeichnet man den Stan­dard für Tele­fonie über den LTE-4G-Mobil­funk­stan­dard.

LTE war zwar ursprüng­lich für den schnellen Daten­trans­port ausge­legt, zunächst fehlte aber noch eine Norm für die Sprach-Tele­fonie. In der Stan­dar­disie­rungs­orga­nisa­tion GSMA wurde anfangs ein Stan­dard "VoLGA" disku­tiert, den auch die Deut­sche Telekom anfangs favo­risiert hatte. Die Entschei­dung fiel dann später zugunsten von VoLTE.

Solange VoLTE noch nicht spezi­fiziert und imple­men­tiert war, wurden alle Gespräche zunächst per Fall­back immer via UMTS oder GSM abge­wickelt, die Abkür­zung dafür lautet CSFB (Circuit Swit­ched Fall Back). Längst haben die Netz­betreiber den VoLTE-Stan­dard in ihren Netzen imple­men­tiert.

Nicht jedes Telefon kann VoLTE

Nicht jedes LTE-fähige Telefon ist auch VoLTE-fähig. Bei einigen Modellen muss die Funk­tion im Menü extra akti­viert werden, bei einigen Modellen ist das nur über kryp­tische Codes möglich. Dann gibt es Geräte, die nur mit bestimmten SIM-Karten bestimmter Anbieter VoLTE-fähig sind. Man erkennt die Funk­tions­fähig­keit, wenn bei einem Tele­fonat die Anzeige "4G" oder "4G+" oder "LTE" nicht verschwindet und erst nach dem Tele­fonat wieder­kehrt.

Mögli­cher­weise fehlt noch eine Frei­schal­tung beim Anbieter

VoLTE kam zunächst nur den Original-Netz­betreiber-Kunden zu Gute. Kunden von Service-Provi­dern und Discount-Anbie­tern blieb VoLTE zunächst versperrt. Inzwi­schen sollte VoLTE bei allen deut­schen Anbie­tern und Marken verfügbar sein, in der Praxis ist das aber nicht immer der Fall. Hier hilft eine freund­liche Nach­frage beim eigenen Anbieter. Es ist durchaus möglich, dass die Damen und Herren der Hotline den Begriff nicht kennen. Dann sollte man sich erneut schrift­lich an seinen Anbieter wenden.

VoLTE sorgt für dras­tisch kürzere Aufbau­zeiten bei einem Anruf. Die Gesprächs­qualität ist spürbar besser und die verwen­dete Technik kann den eigenen Handy-Akku schonen. Auch der Wechsel von Tele­fonaten via LTE auf GSM oder UMTS sollte ohne Abbruch möglich sein - der so genannte LTE-Handover.

Problem: VoLTE und Roaming

Probleme gibt es noch bei VoLTE und inter­natio­nalem Roaming. Das ist noch lange nicht mit allen inter­natio­nalen Netz­betrei­bern verein­bart oder imple­men­tiert. Wo VoLTE nicht möglich ist, müssen die Tele­fone auf 3G oder 2G auswei­chen, soweit verfügbar. Während in Deutsch­land 3G bis Ende 2021 abge­schaltet sein wird, haben Länder wie die Schweiz den 2G Stan­dard bereits abge­schaltet. Bei Auslands­reisen ist es daher wichtig ein Mobil­telefon zu verwenden, das maximal alle verschie­denen Netz­stan­dards unter­stützt.

5G braucht noch einen Sprach­stan­dard: Rück­fall auf VoLTE

Die Geschichte wieder­holt sich: Auch bei 5G gibt es zunächst keine eigene Sprach­über­tra­gung, denn der VoNR-Stan­dard (Voice over New Radio) ist noch nicht fertig spezi­fiziert oder imple­men­tiert. Bis dahin schalten die Geräte auf VoLTE zurück, und wo das nicht geht, geht es abwärts zu 3G oder 2G, je nachdem was gerade verfügbar ist.

