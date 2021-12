Lieber kündigen: Was gegen eine Vertragsverlängerung spricht

Bild: Image licensed by Ingram Image Auf der ersten Seite unseres Ratge­bers haben wir Ihnen gezeigt, was es bei einer Vertrags­ver­län­gerung zu beachten gilt - doch viel­leicht sollten Sie lieber mit einem Vertrags­wechsel lieb­äugeln und dann gege­benen­falls das bestehende Angebot kündigen?

Ist zum Beispiel der Grund der Vertrags­ver­län­gerung nur, dass Sie ein neues Handy haben möchten? Rechnen Sie einmal durch, ob sich das wirk­lich lohnt. Mit einem subven­tio­nierten Gerät verpflichten Sie sich, 24 Monate lang einen Aufpreis von oftmals rund 10 oder sogar 20 Euro auf die monat­liche Grund­gebühr zu zahlen - dies entspricht dann 240 Euro bezie­hungs­weise 480 Euro. Hinzu kommt mögli­cher­weise eine zusätz­liche Einmal­zah­lung. Diesen zusam­men­gerech­neten Wert sollten Sie mit Ange­boten in Online-Shops verglei­chen - und in vielen Fällen zeigt sich, dass sich manches Handy im Internet güns­tiger ohne Vertrag erstehen lässt. Einen güns­tigen Online-Shop finden Sie über Preis­ver­gleichs-Portale

Zudem ist fast nichts so sehr in Bewe­gung wie der Tele­kom­muni­kati­ons­markt. Ständig werden neue Tarife aufge­legt - und einst­mals attrak­tive Ange­bote sind plötz­lich völlig über­teuert. Falls Sie Ihren Mobil­funk-Vertrag kündigen möchten, müssen Sie aller­dings heraus­finden, welche Fristen Ihr Anbieter dazu vorgibt. Die Mindest­lauf­zeit klas­sischer Handy­ver­träge beträgt 24 Monate, die Kündi­gungs­frist zum Vertrags­ende mindes­tens drei Monate. Über alle Termine muss der Provider Sie im Kunden­center infor­mieren. Lieber kündigen: Was gegen eine Vertragsverlängerung spricht

Neue Verbrau­cher-Regeln seit 1. Dezember 2021

Ist die Mindestver­trags­lauf­zeit eines 24-Monats-Vertrags abge­laufen, darf sich dieser seit dem 1. Dezember 2021 nicht mehr auto­matisch und unge­fragt um weitere 12 Monate verlän­gern, sondern nur noch um einen Monat. Hat der Kunde also die recht­zei­tige Kündi­gung drei Monate vor Ablauf des Vertrags verpasst, bleibt er maximal noch einen weiteren Monat im Vertrag und nicht mehr ein weiteres Jahr. Dieser Passus gilt auch rück­wir­kend für alle bereits bestehenden Verträge. Haben Sie also in unserem Handy-Tarif­ver­gleich einen güns­tigeren oder besseren Tarif entdeckt, kommen Sie nach Ablauf der ersten zwei Jahre immer mit einer Frist von einem Monat aus dem Vertrag - und das sollten Sie nutzen.

Bislang haben es Provider oft schamlos ausge­nutzt, wenn ihre Kunden lange in alten und teuren Bestands­ver­trägen geblieben sind, obwohl es beim selben Anbieter mitt­ler­weile Tarife mit deut­lich mehr Leis­tung fürs Geld gibt. Das hat sich geän­dert: Den Anbie­tern wird nun vorge­schrieben, ihre Bestands­kunden einmal jähr­lich über den, anhand des aktu­ellen Tarifes, opti­malen Tarif zu infor­mieren. Das darf der Anbieter übri­gens nicht ausschließ­lich am Telefon tun.

Angst um Ihre bishe­rige Rufnummer müssen Sie bei einem Anbie­ter­wechsel übri­gens nicht haben: Handy­nutzer können diese in der Regel zu einem neuen Anbieter mitnehmen. Wie das geht und was der Service kostet, erfahren Sie im Portie­rungs-Ratgeber.

Zu spezi­ellen Fällen der Kündi­gung, zum Beispiel der oft "Sonder­kün­digungs­recht" genannten Vari­ante, finden Sie Infor­mationen in einem spezi­ellen Ratgeber.

Nach dem Vertrag: Prepaid-Karten als Alter­native

Doch wohin wech­seln nach der Kündi­gung? Eine Alter­native zu Mobil­funk­ver­trägen sind Prepaid­karten. Hier entscheidet sich der Nutzer für ein bestimmtes Gesprächs­gut­haben und Daten­volumen und zahlt ganz ohne gebuchte Option auch keine Grund­gebühr. Prepaid-Nutzer erleben keine bösen Über­raschungen bei der Mobil­funk-Rech­nung und behalten die volle Kosten­kon­trolle, auch bei einer gebuchten Zusatz­option. Heut­zutage gibt es eine Viel­zahl von Provi­dern und Discoun­tern in den Netzen der Telekom, von Voda­fone und o2.

Bei der Suche nach einem neuen, indi­viduell passenden Tarif, auch mit Allnet-Flat und ausrei­chend Daten­volumen, hilft Ihnen teltarif.de mit dem Handy-Tarif­ver­gleich. Hier können Sie detail­lierte Angaben zu Ihrem Nutzungs­ver­halten machen - und der Tarif­ver­gleich gibt den opti­malen Tarif aus.

