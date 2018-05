Hintergrund: So funktioniert ein Mobilfunknetz Die Benutzung eines Handys ist für den Anwender denkbar einfach: Zielrufnummer wählen, Ruf aufbauen und telefonieren. Doch damit das so simpel funktioniert, muss einiges im Mobilfunknetz und zwischen Netz und Handy passieren. Der Münchener Anbieter o2 hat uns vor einigen Jahren einen recht tiefen Einblick in sein Mobilfunknetz und die Hintergründe des Netzes gewährt - und wir wollen dieses Wissen natürlich gerne an Sie weitertragen.

Da die Technik und der Aufbau des Netzes recht komplex sind, haben wir unsere Hintergrundtexte in verschiedene Themenbereiche unterteilt. So können Sie gezielt die Details nachlesen, die Sie besonders interessieren.

Hintergrund zum Mobilfunknetz

Die Grundlage aller Artikel bildet dabei die Netzarchitektur . Dieser Text erklärt den Aufbau des Netzes. In einem eigenen Artikel erklären wir Ihnen ferner die Funktion eines Home Location Registers (HLR) - eines der zentralen Elemente eines Mobilfunknetzes - und geben Ihnen Details zur Funkschnittstelle , also den Frequenzen und den Netzstandards.

Alle Ratgeber zum Aufbau eines Mobilfunknetzes

All diese Technik-Elemente sind notwendig, damit Sie das Handy wie gewohnt nutzen können. Um die Anwendersicht zu beleuchten, zeigen wir Ihnen die Funktionen in mehreren Ratgebern. Dort können Sie nachlesen, was genau im Netz passiert, wenn Sie mit ihrem Handy telefonieren SMS versenden und Daten übertragen