Foto: Gorodenkoff-fotolia.com, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Viele jungen Leute können fürs Handy nicht so viel Geld ausgeben. Das haben auch einige Mobil­funk­anbieter reali­siert und bieten für Schüler, Studenten und Aus­zu­bildende diverse Sonder-Tarife oder Vergün­stigungen für Handy- und Smart­phone-Tarife an. Bei den Netz­be­treibern werden meist die regu­lären Tarife ab­ge­wandelt an­ge­boten, bei­spiels­weise mit einer redu­zierten monat­lichen Grund­ge­bühr, zu­sätzlichen Inklusiv­leistungen oder mehr Wahl­möglich­keiten zwischen ver­schiedenen Tarif­be­stand­teilen.

Studenten-Tarife in der Übersicht

Foto: Gorodenkoff-fotolia.com, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Zudem kann bei Laufzeit­verträgen oft­mals ein ver­günstigtes Handy oder Tablet hinzu­gebucht werden. Aller­dings ist nicht jeder Studenten-Tarif gleich auto­matisch das güns­tigste Angebot. Viel­mehr sollte auch hier vor Vertrags­abschluss der Tarif­vergleich stehen. Die eigene Daten­nutzung am Smart­phone sollte bei der Wahl des passenden Ange­bots nicht außer Acht gelassen werden.

In der Regel muss bei Ver­trags­ab­schluss durch eine Be­scheinigung nach­ge­wiesen werden, dass man Schüler, Student oder Aus­zu­bildender ist. Bei Kunden unter 18 Jahren müssen auch die Er­ziehungs­be­rechtigten dem Ver­trags­ab­schluss zustimmen. Außerdem sollte man sich vor der Wahl eines Tarifs über das zu­grunde­liegende Mobil­funk­netz infor­mieren und die Netz­ab­deckung am Wohn- bzw. Aus­bildungs­ort checken. Links zu den Netz­ab­deckungs­karten der Netz­be­treiber gibts auf unserer Rat­geber­seite zur Netz­ab­deckung.

Ange­bote für Studenten und junge Leute von Telekom und Voda­fone

Ange­bote für Studenten und junge Leute von o2 und 1&1

Spezi­elle Studenten-Tarife oder Tarife für junge Leute lohnen sich in der Regel nur, wenn das Angebot exakt dem eigenen Nutzungs­verhalten entspricht. Tele­foniert man zu wenig oder versendet in Zeiten des mobilen Inter­nets nur wenige SMS, bezahlt man mitunter unnötig Geld für Vertrags­bestand­teile, die man gar nicht verwendet.

Doch nicht nur die vier Netz­betreiber Telekom, Voda­fone, o2 und 1&1 bieten Studenten-Tarife, auch andere Provider oder Mobil­funk-Discounter bieten spezi­elle Tarife für junge Leute an.

Discounter-Ange­bote für Studenten und junge Leute

otelo

Allnet-Flat Young Go Classic Max Netz Voda­fone Einrich­tung 9,99 Grund­gebühr

(ohne Smart­phone) 14,99 19,99 29,99 Tarif­kondi­tionen Fest­netz/Mobil­funk Flat SMS Flat Inklusiv-Volumen 8 GB 22 GB 34 GB Down-/Upstream

(in MBit/s) 100 / 50 1) Dros­selung

(in kBit/s) 64 / 64 Sons­tiges max. Alter

(bei Buchung) 28 Jahre Vorteil High­speed-Volumen durch Aktionen höher als bei den konven­tionellen Tarifen und Speed Upgrade inklu­sive Zum Anbieter Zum Anbieter Zum Anbieter Stand: Februar 2024, Preise in Euro, Tarif­aktionen werden nicht berück­sich­tigt.

1) Durch das in den Young-Tarifen inklu­dierte Speed Upgrade (LTE 100).

Tarife vom Discounter als Alter­native zu Young-Tarifen

Wie bereits gesagt: Auch wenn spezi­elle Tarife für Schüler, Studenten, Auszu­bildende und junge Leute sugge­rieren, dass sie beson­ders günstig sind, muss das nicht stimmen. Gege­benen­falls erhält man bei einem Mobil­funk-Discounter einen regu­lären Tarif ohne Studenten-Rabatt, der mehr Leis­tung fürs Geld bietet oder güns­tiger ist als ein echter Studenten-Tarif. Das ist oft der Fall bei Handy-Tarifen direkt aus der App

Insbe­sondere die Tarife der diversen Mobil­funk­marken von Dril­lisch haben in der Regel das beste Preis-Leis­tungs-Verhältnis. Aller­dings können sich die Kondi­tionen bei den Dril­lisch-Marken mitunter recht schnell ändern. Auskunft darüber gibt unsere Über­sichts­seite zu aktu­ellen Tarif-Ände­rungen bei Dril­lisch-Marken. Auch die Mobil­funk­marken der freenet AG wie freenet Mobil­funk, klar­mobil, Crash-Tarife und freenet Mobile bieten ihre Tarife oft kurz­zeitig mit Rabatt an, manchmal auch bei Händ­lern. In einer Über­sicht sammeln wir alle Tarif-Aktionen.

In allen Mobil­funk-Netzen gibt es inzwi­schen auch Discounter, bei denen wich­tige Bestand­teile wie 5G, SMS-Flat oder Allnet-Flat inklu­sive sind. Einen Blick wert sind auf jeden Fall die origi­nalen Prepaid-Tarife der Netz­betreiber, die alle die 5G-Nutzung (in der Regel mit Maxi­mal­geschwin­dig­keit) beinhalten.

Über­haupt bietet das Prepaid-Tarif­modell für junge Leute einen entschei­denden Vorteil gegen­über Lauf­zeit-Verträgen: Denn in jungen Jahren kann sich das Nutzungs­verhalten bei der Smart­phone-Nutzung schnell ändern. Doch auch hier gilt: Prepaid-Ange­bote der Discounter haben zwar keine Mindest­vertrags­lauf­zeit, oft kann das LTE- oder auch 5G-Netz aber nicht mit der Maxi­mal­geschwin­dig­keit verwendet werden. Spezi­elle Studenten-Tarife im Prepaid-Bereich gibt es auf dem deut­schen Markt derzeit nicht.