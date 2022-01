Handy-Tarife für Schüler und Studenten in der Übersicht

Studenten-Tarife in der Übersicht

Foto: Gorodenkoff-fotolia.com, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Viele jungen Leute können fürs Handy nicht so viel Geld ausgeben. Das haben auch einige Mobil­funk­an­bieter reali­siert und bieten für Schüler, Studenten und Aus­zu­bildende diverse Sonder-Tarife oder Vergün­stigungen für Handy- und Smart­phone-Tarife an. Bei den Netz­be­treibern werden meist die regu­lären Tarife ab­ge­wandelt an­ge­boten, bei­spiels­weise mit einer redu­zierten monat­lichen Grund­ge­bühr, zu­sätzlichen Inklusiv­leistungen oder mehr Wahl­möglich­keiten zwischen ver­schiedenen Tarif­be­stand­teilen.

Zudem kann bei Laufzeit­verträgen oft­mals ein ver­günstigtes Handy oder Tablet hinzu­gebucht werden. Aller­dings ist nicht jeder Studenten­tarif gleich auto­matisch das güns­tigste Angebot. Viel­mehr sollte auch hier vor Vertrags­abschluss der Tarif­vergleich stehen. Die eigene Daten­nutzung am Smart­phone sollte bei der Wahl des passenden Ange­bots nicht außer Acht gelassen werden.

In der Regel muss bei Ver­trags­ab­schluss durch eine Be­scheinigung nach­ge­wiesen werden, dass man Schüler, Student oder Aus­zu­bildender ist. Bei Kunden unter 18 Jahren müssen auch die Er­ziehungs­be­rechtigten dem Ver­trags­ab­schluss zustimmen. Außerdem sollte man sich vor der Wahl eines Tarifs über das zu­grunde­liegende Mobil­funk­netz infor­mieren und die Netz­ab­deckung am Wohn- bzw. Aus­bildungs­ort checken. Links zu den Netz­ab­deckungs­karten der Netz­be­treiber gibts auf unserer Rat­geber­seite zur Netz­ab­deckung.

Netz­betreiber-Ange­bote für Studenten und junge Leute