SMS: Short Message Service

Bild: teltarif.de Die SMS ist aus der modernen Kommu­nika­tions-Welt nicht mehr wegzu­denken. Die bis zu 160 Zeichen langen Kurz­nach­richten sind auch in Zeiten von WhatsApp und ähnli­chen Messen­gern sehr beliebt - zum Beispiel für die Zwei-Faktor-Authenti­sie­rung.

Allein in Deutsch­land gehen jeden Monat Milli­arden SMS über die Mobil­funk­netze. Der "Short Message Service" bietet jedoch weit mehr als den Versand von SMS von Handy zu Handy: Die Kurz­nach­richten können auch an E-Mail-Adressen und Faxge­räte verschickt werden oder infor­mieren Handy-Nutzer über verpasste Anrufe.

So gut wie gar nicht mehr genutzt wird hingegen der Abruf aktu­eller Infor­mationen über SMS-Infoch­annels bis hin zum SMS-Abruf von Handy-Logos und Klin­geltönen. Rund um die SMS bot die Indus­trie früher eine Unzahl von mehr oder weniger sinn­vollen Services. Und es ist Vorsicht geboten, denn bei der Kosten­falle Premium-SMS findet das SMS-Vergnügen nur allzu oft ein schnelles und meist teures Ende.

Im März 2023 wurde nach 23 Jahren übri­gens die Möglich­keit abge­schaltet, SMS ins Fest­netz und aus dem Fest­netz zu versenden. SMS: Short Message Service

Bild: teltarif.de

MMS: Erfolg­lose SMS-Erwei­terung

Wem für seine kleinen Botschaften die reine Text­nach­richt per SMS zu trocken war, der konnte mit dem SMS-Nach­folger Multi­media Messa­ging Service (MMS) seine Kurz­nach­richten mit Bildern, kleinen Video­clips oder Audi­ospuren aufpeppen. Die MMS konnte sich aller­dings nur vorüber­gehen etablieren: Voda­fone hat sie bereits abge­schaltet und die Telekom plant bereits die Abschal­tung.

Auch Joyn war als SMS-Nach­folger der Netz­betreiber nicht erfolg­reich. Nachdem erste Versuche mit RCS alias Joyn in Deutsch­land geschei­tert waren, etabliert sich nun der RCS-Stan­dard auch hier. Wir erklären in einem sepa­raten Ratgeber die Technik von RCS und was die Vorteile gegen­über Messen­gern wie WhatsApp sind.

Preise für SMS von Handy zu Handy

Schon seit Jahren kosten SMS bei den deut­schen Netz­betrei­bern unver­ändert etwa 9 Cent pro Nach­richt. In bestimmten Mobil­funk-Tarifen, bei der Buchung von SMS-Paketen und auch bei manchen Service-Provi­dern und Discoun­tern gibt es die SMS jedoch auch güns­tiger, selten aller­dings auch etwas teurer. Sie finden die genauen Preise für SMS auf unseren Anbie­terseiten unter den Angaben für die Minu­tenpreise des Tarifs. Bei den Anbie­tern sind die Preise für SMS bei Versand ins Ausland zumeist die glei­chen wie bei dem Versand im Inland. Beim Versand auf auslän­dische Handys jedoch kann es Unter­schiede geben. Detail­lierte Infor­mationen hierzu liefert der SMS-Reise­ratgeber.

Für Viel­nutzer gibt es inzwi­schen bei fast allen Anbie­tern auch SMS-Pakete oder -Flat­rates, mit denen der Versand von SMS güns­tiger oder pauschal abge­rechnet wird.

Damit der Versand und Empfang von SMS-Kurz­nach­richten funk­tioniert, muss auf dem Handy die Nummer der Kurz­mitte­lungs­zentrale des jewei­ligen Netz­betrei­bers einge­tragen sein. Diese Nummern sind übli­cher­weise bereits auf den SIM-Karten vorkon­figu­riert, können aber auch manuell einge­tragen werden. Die Nummern der Kurz­mittei­lungs­zentralen der Netz­betreiber können Sie unten stehender Tabelle entnehmen.

Kurz­mittei­lungs­zentralen

Telekom Voda­fone ehem. E-Plus Telefónica (o2) Nummer +491710760000 +491722270333 +491770610000 1) +491760000443 1) Diese Rufnummer gilt noch für ausge­wählte Tarife im ehema­ligen E-Plus-Netz.

Sparen mit SMS aus dem Internet

Im Internet gibt es auch Anbieter, die den Versand von SMS entweder kosten­frei oder zu güns­tigeren Tarifen als vom Handy aus ermög­lichen. Für die kosten­lose SMS aus dem Internet gibt es zum einen die Free-SMS mit und ohne Anmel­dung. Hier muss der Nutzer aller­dings etwas Geduld mitbringen, denn die Kontin­gente an kosten­freien SMS sind oft schnell aufge­braucht und es gibt keine Garantie für den sofor­tigen Versand der Kurz­nach­richten. Die Ange­bote der Paid-SMS sind nicht kontin­gent­abhängig und bieten oft zusätz­liche Features.