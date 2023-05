Service-Provider sind Mobil­funk-Gesell­schaften, die keine eigenen Netze unter­halten. Statt­dessen kaufen die Provider wie freenet, 1&1 und Co. Gesprächs­minuten und Daten­volumen bei den Netz­betrei­bern mit Rabatt ein und stri­cken daraus eigene Tarife.

Service-Provider sind Mobil­funk-Gesell­schaften, die keine eigenen Netze unter­halten. Statt­dessen kaufen die Provider Gesprächs­mi­nuten bei den Netz­betrei­bern mit Rabatt ein und stri­cken daraus eigene Tarife. Noch vor einigen Jahren waren Anbieter dieser Art gut im Geschäft, doch durch die stetig sinkenden Entgelte im Mobil­funk­markt kämpfen sie zuneh­mend mit der Konkur­renz und sind daher auf der Suche nach neuen Geschäfts­mo­dellen.

Abseits eigener Tarife bieten die Service-Provider manchmal noch Kopien der Netz­be­treiber-Origi­nal­ver­träge an. In der Regel wickeln die Provider Abrech­nungen und sämt­liche Service-Leis­tungen hier selbst ab. Doch bei diesen steckt der Teufel oft im Detail, beispiels­weise in Form von höheren Preisen für Auslands­ge­spräche sowie Extra-Gebühren für Servi­ce­dienst­leis­tungen oder Vertrags­än­de­rungen. Zudem berichten Mobil­funk­kunden, dass sie von ihren Provi­dern schlech­teren Service bekommen als Nutzer, die ihren Vertrag direkt beim Netz­be­treiber abge­schlossen haben. Gene­relle Infor­ma­tionen über Kosten­fallen bei Mobil­funk­ver­trägen finden Sie auf unserer Ratge­ber­seite. Ein Plus­punkt bei Service-Provi­dern: Manchmal sind bei diesen noch attrak­tive Original-Netz­be­treiber-Tarife verfügbar, die beim Netz­be­treiber selbst schon aus dem Sorti­ment genommen wurden.

Mobilfunk-Service-Provider

Doch die Wahl eines Service-Provi­ders kann auch noch weitere Vorteile haben: Ein guter Grund, einen Provider zu wählen, kann der Anschaf­fungs­preis des Handys sein. Einige Händler wickeln Verträge nur über einen bestimmten Provider ab. Wenn Sie gerade in so einem Geschäft Ihr Wunsch­handy zu einem beson­ders guten Preis bekommen, können Sie zugreifen. Im Internet können Sie über einen Preis­ver­gleich heraus­finden, welches Geschäft Ihr Wunsch­handy am billigsten verkauft oder ob es im Internet ohne Vertrag mögli­cher­weise güns­tiger zu bekommen ist.

Die heutige Posi­tion der Service-Provider

Seit dem Beginn des digi­talen Mobil­funks in den frühen 1990er Jahren zählten die Service-Provider in der Regel zu den Preis­bre­chern, weil sie fast immer güns­tiger waren oder mehr Inklu­siv­leis­tung boten als die Original-Netz­be­treiber.

Das hat sich seit 2004 radikal verän­dert, als die Mobil­funk-Discounter auf den Markt kamen: Tchibo Mobil, simyo, Blau, Aldi Talk, cong­star, fonic und mit ihnen ein ganzes Heer von Mobil­funk-Discoun­tern krem­pelte den Markt der Handy-Tarife gehörig um - die Preise fielen. Mobil­funk-Discounter arbeiten im Gegen­satz zu Netz­betrei­bern und Service-Provi­dern nach dem soge­nannten "No frills"-Konzept, was frei über­tragen "ohne Schnick­schnack" bedeutet. Bei einem Discounter erhält man also einen beinahe "nackten" Handy-Tarif ohne Zusatz­leis­tungen wie beson­deren Kunden­ser­vice oder hohe Rabatte beim Geräte-Kauf. Oft werden Discounter-Tarife ausschließ­lich im Internet vermarktet. Die Akti­vie­rung des Tarifs muss der Kunde selbst vornehmen.

Service-Provider "zwischen den Stühlen" mit Netz-Ambi­tionen

Seither befinden sich die Mobil­funk-Service-Provider in einer inter­essanten "Zwischen­posi­tion": Einer­seits können sie nicht immer einen so güns­tigen Preis bieten wie die Discounter. Ande­rer­seits haben sie oft beson­dere Verträge mit den Netz­betrei­bern und damit Zugriff auf Möglich­keiten, die die Discounter nicht bekommen, wie zum Beispiel LTE-Maxi­mal­geschwin­dig­keit, 5G, VoLTE, Wifi-Calling oder eSIM-Profile.

Die aktuell wich­tigsten Mobil­funk-Service-Provider sind 1&1 (was gerade ein eigenes Mobil­funk-Netz aufbaut) und freenet Mobil­funk. Daneben gibt es klei­nere Service-Provider, die sich auf eine beson­ders ökolo­gisch ausge­rich­tete Ziel­gruppe konzen­trieren und Umwelt­schutz-Projekte unter­stützen, oder einen Teil der (höheren) Tarif­preise für wohl­tätige Zwecke spenden.

Nicht zu verwech­seln sind Mobil­funk-Service-Provider mit virtu­ellen Mobil­funk­netz­betrei­bern, die prin­zipiell ein eigenes Handy-Netz mit eigenen Vorwahlen ohne Funk­masten betreiben und hierfür an die Funk­masten eines großen Netz­betrei­bers ange­schlossen sind.

Die besten Tarife im Über­blick

Unter dem Dach von freenet und 1&1-Dril­lisch gibt es neben­ein­ander Marken, die zu den Service-Provi­dern und den Discoun­tern zu rechnen sind. Die Mobil­funk-Marken der freenet AG wie freenet Mobil­funk, klar­mobil und freenet Mobile bieten ihre Tarife oft kurz­zeitig mit Rabatt an, manchmal auch unter den Namen Crash oder bei Händ­lern. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif-Aktionen:

Die Mobilfunk­marken von Dril­lisch wie winSIM, PremiumSIM, simplytel & Co. ändern zum Teil oft ihre Tarife. Außerdem gibt es Aktionen bei der Grund­gebühr und beim Anschluss­preis. In dieser Über­sicht sammeln wir alle Tarif­ände­rungen und Aktionen:

Wir stellen Ihnen schließ­lich auf den folgenden Seiten attrak­tive Tarife vor, die auch für Viel­te­le­fo­nierer durchaus inter­es­sant sein können. Mit unseren Tarif­ver­glei­chen haben Sie die Möglich­keit, einen Vertrag oder eine Prepaid­karte zu finden, die Ihren Anfor­derungen am nächsten kommt.

In einem sepa­raten Ratgeber erläu­tern wir, wie Sie den rich­tigen Handy-Tarif finden.

