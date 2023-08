Prepaid-Vergleich: Die Tarife von Telekom, Vodafone & o2

Die Prepaid-Tarife der drei Netz­betreiber Telekom, Voda­fone und Telefónica/o2 hatten lange das Label, ein schlechtes Preis-Leis­tungs-Verhältnis zu haben: Das hat sich gründ­lich geän­dert: Inzwi­schen bieten die Netz­betreiber auch ihren Prepaid-Kunden deut­lich mehr fürs Geld, außerdem können Kunden bei den Netz­betrei­bern in der Regel auf die neuesten Netz­tech­niken zu­greifen, die es bei Discoun­tern oft noch nicht gibt.

So bieten inzwi­schen alle drei Netz­betreiber auch bei Prepaid-Tarifen den Zugang zum 5G-Netz. Auch wer als Prepaid-Kunde Tech­niken wie VoLTE oder WiFi Calling sicher nutzen möchte, findet diese Netz­tech­niken nicht bei allen Discoun­tern bzw. dort nicht in allen Tarifen. Prepaid-Tarife der Telekom, Vodafone und Telefónica (o2)

Grafik: amiganer-fotolia.com, Fotos/Montage: teltarif.de Einen ausführ­lichen Vergleich der verschie­denen Ange­bote der drei Netz­betreiber findet sich in der folgenden Tarif-Über­sicht nach Preis aufstei­gend sortiert. Wenn neue Tarife auf den Markt kommen und in unseren Tarif­ver­gleich aufge­nommen werden, erscheinen diese auto­matisch in dieser Über­sicht.

Prepaid-Tarife der Netzbetreiber im Vergleich