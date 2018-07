Eine Prepaid-Karte ist praktisch, weil sie im Unterschied zu einem Laufzeitvertrag in den meisten Tarifen keine monatlichen Fixkosten verursacht und auch keine Vertragslaufzeit besteht. Der Kunde bezahlt nur, was er tatsächlich verbraucht - und das Prepaid-Telefonieren ist heute auch nicht mehr teurer als das mit Laufzeitvertrag. Doch wer sich für eine SIM-Karte mit vorausbezahltem Gesprächsguthaben entscheidet, hat immer noch die Qual der Wahl zwischen den verschiedenen Mobilfunknetzen und Tarifvarianten: Obwohl sich einige Prepaid-Tarife verschiedener Anbieter auf den ersten Blick sehr ähneln, hat jede Variante ihre Vor- und Nachteile. Welcher Tarif nun für den Kunden am vorteilhaftesten ist, hängt hauptsächlich von seinem individuellen Nutzungsprofil ab. Ein ausführlicher Vergleich der verschiedenen Angebote der drei Netzbetreiber findet sich in der folgenden Tarif-Übersicht.

Die Prepaid-Tarife der Telekom und Vodafone

Telekom MagentaMobil Start Vodafone CallYa S M L XL Talk& SMS Special Allnet Flat Einrichtung 9,95 - Startguthaben 10,00 - Grundgebühr 2,95 9,95 14,95 24,95 - 9,99 22,50 Laufzeit 28 Tage 28 Tage Telefonie / SMS Festnetz 0,09 100 inkl. 2) Flatrate 0,09 200 inkl. 2) Flatrate Mobilfunk 0,09 0,09 SMS 0,09 1) Flatrate 0,09 Mobilbox Flatrate 0,09 Flatrate Netzintern 0,09 Internet Drossel ab - 1 GB 1,5 GB 1,5 GB - 1,5 GB 3 GB Down- / Upstream - 300 / 50 MBit/s - 500 / 50 MBit/s Drossel auf - 64 / 16 kBit/s - 32 / 32 kBit/s Besonderheiten Ausland Inklusiv-Leistungen gelten innerhalb der gesamten EU Hotspot-Flat HotSpot-Flatrate der deutschen Telekom - Stand: Juli 2018, Preise in Euro

1) SMS ins Netz der Telekom sind kostenfrei.

2) Danach 0,09 Euro pro Minute/SMS.

Die Prepaid-Tarife von Telefónica (o2)

Telefónica hat neue Prepaid-Tarife vorgestellt, die allerdings erst ab 10. Juli buch- bzw. bestellbar sind. Bis dahin gelten die hier gelisteten Tarife, die neuen Tarife finden Sie in einer weiteren Tabelle weiter unten.

o2 Freikarte Smart 300 Smart 600 My Prepaid L Einrichtung - - - - Startguthaben - - - - Grundgebühr - 9,99 14,99 24,99 Laufzeit - 28 Tage 28 Tage 28 Tage Telefonie / SMS Festnetz 0,09 300

inkl. 2) 600

inkl. 2) Flatrate Mobilfunk 0,09 SMS 0,09 Mobilbox 0,09 Netzintern 0,09 Flatrate Internet Drossel ab 30 MB für 0,99/Tag 1) 1,5 GB 3 GB 5 GB Down- / Upstream 225 / 50 MBit/s Drossel auf 32 / 32 kBit/s Besonderheiten Ausland Inklusiv-Leistungen gelten innerhalb der gesamten EU Stand: Juli 2018, Preise in Euro

1) Der Internetzugang wird bei Nutzung für 0,99 Euro pro Kalendertag freigeschaltet.

2) Danach 0,09 Euro pro Minute/SMS.

o2 Freikarte My Prepaid Basic My Prepaid S My Prepaid M My Prepaid L Einrichtung - - - - - Startguthaben - - - - - Grundgebühr - 1,99 9,99 14,99 24,99 Laufzeit - 28 Tage 28 Tage 28 Tage 28 Tage Telefonie / SMS Festnetz 0,09 0,09 Flatrate Flatrate Flatrate Mobilfunk 0,09 0,09 SMS 0,09 0,09 Mobilbox 0,09 0,09 Netzintern 0,09 0,09 Flatrate Internet Drossel ab 30 MB für 0,99/Tag 1) 150 MB 1,5 GB 3 GB 5 GB Down- / Upstream 225 / 50 MBit/s Drossel auf 32 / 32 kBit/s Besonderheiten Ausland Inklusiv-Leistungen gelten innerhalb der gesamten EU Stand: Juli 2018, Preise in Euro (Tarife erst ab 10. Juli verfügbar)

1) Der Internetzugang wird bei Nutzung für 0,99 Euro pro Kalendertag freigeschaltet.

2) Danach 0,09 Euro pro Minute/SMS.

Prepaid-Discounter: Alternativen zu Netzbetreiber-Offerten

Die Tarife in der folgenden Tabelle sind erst ab 10. Juli gültig. Wer im Moment über die Anschaffung einer o2-SIM nachdenkt, sollte gegebenenfalls noch bis zum 10. Juli warten.

Natürlich lohnt sich auch ein Blick auf die Angebote der Prepaid-Discounter, die oft noch günstigere Minuten-, SMS- und Daten-Preise bieten als die Netzbetreiber. Vorteil der Netzbetreiber-Offerten ist hingegen die Verfügbarkeit von LTE. Denn LTE kann bei den Discountern nur bei denen genutzt werden, die im Netz von Telefónica realisiert werden. Prepaid-Discounter in den Netzen von Telekom und Vodafone können hingegen nur 2G und 3G verwenden.

Besonderheiten der Tarife sowie Vor- und Nachteile

Besonders bei zusätzlichen Service-Leistungen in den Prepaid-Tarifen unterscheiden sich die verschiedenen Angebote zum Teil erheblich. So erlauben einige Anbieter zum Beispiel keine Weiterleitung von Anrufen zu anderen Anschlüssen. Weitere Einzelheiten hierzu entnehmen Sie unseren Prepaid-Tipps.