Prepaid-Tarifvergleich: Die besten Tarife der Discounter

Prepaid-Tarife sind mit güns­tigen Allnet-Flats erhält­lich, und auch für das mobile Surfen im Internet halten viele Prepaid-Tarife güns­tige Optionen bereit. Zudem ist das regel­mäßige Aufladen bei vielen Anbie­tern per Komfort-Aufla­dung möglich, sodass dieser Vorgang nach erst­maliger Einrich­tung ohne weiteres Zutun auto­matisch erfolgt - ähnlich wie bei der Abrech­nung eines Vertrags-Tarifs.

Aller­dings gibt es weiterhin Punkte, die bei Prepaid-Tarifen gegen­über Vertrags-Tarifen als nach­teilig ange­sehen werden können. Die Smart­phone- oder Internet-Optionen gelten meist nicht einen Kalen­der­monat, sondern werden alle 28 bis 30 Tage berechnet. Bei 28 Tagen Lauf­zeit hat ein Jahr somit nicht 12, sondern 13 bis 14 Prepaid-Abrech­nungs­zeit­räume. Und wer nicht regel­mäßig nach­lädt, muss befürchten, dass die SIM-Karte gekün­digt und deak­tiviert wird.

Prepaid-Vergleich: Die besten Tarife der Discounter in allen drei Netzen

Logos: Anbieter, Foto: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Im folgenden Tarif­vergleich verglei­chen wir für Sie Prepaid-Tarife in den Netzen von Telekom, Voda­fone und Telefónica (o2) nach Preis aufstei­gend sortiert mit mindes­tens 1 GB Daten­volumen pro Abrech­nungs­zeit­raum. Wenn neue Tarife auf den Markt kommen und in unseren Tarif­vergleich aufge­nommen werden, erscheinen diese auto­matisch in dieser Über­sicht.

Prepaid-Tarife der Discounter im Vergleich