Prepaid-Vergleich: Die besten Tarife der Discounter

Bild: Dan Race - Fotolia.com, Montage: teltarif.de Prepaid-Tarife haben noch immer ein biss­chen mit dem Vorur­teil zu kämpfen, sie seien teuer und würden sich nur für Leute eignen, die haupt­säch­lich erreichbar sein wollen. Außerdem wären sie unprak­tisch für die regel­mäßige Nutzung, weil die Prepaid-Karte ständig aufge­laden werden muss. Doch das trifft auf aktu­elle Prepaid-Tarife nicht mehr zu, denn mitt­lerweile sind Tarife mit güns­tigen Allnet-Flats erhält­lich und auch für das Surfen im Internet halten viele Prepaid-Tarife güns­tige Optionen bereit. Zudem ist das regel­mäßige Aufladen bei vielen Anbie­tern per Komfort-Aufla­dung möglich, sodass dieser Vorgang nach erst­maliger Einrich­tung ohne weiteres Zutun auto­matisch erfolgt.

Prepaid-Discounter im Tarif-Vergleich

Bild: Dan Race - Fotolia.com, Montage: teltarif.de Aller­dings gibt es weiterhin Punkte, die als nach­teilig ange­sehen werden können. Die Internet- oder Flat­rate-Optionen gelten oft nicht einen Monat, sondern werden alle 28 bis 30 Tage berechnet. Bei 28 Tagen Lauf­zeit hat ein Jahr somit nicht 12, sondern 13 bis 14 Abrech­nungs­zeit­räume. Und wer nicht regel­mäßig nach­lädt, muss befürchten, dass die SIM-Karte deak­tiviert wird.

In den folgenden zwei Tarif-Tabellen verglei­chen wir für Sie ausge­wählte Prepaid-Tarife in den Netzen von Telekom, Voda­fone und Telefónica. Der besseren Über­sicht wegen finden Sie in der ersten Tabelle Prepaid-Tarife, die im Netz von Telefónica reali­siert werden.

Weitere Tarife und Anbieter im Netz von Telefónica finden Sie jeder­zeit in unserem Handy­tarif-Vergleich. Dort können Sie auch gleich Ihr Nutzungs­verhalten angeben und die daraus resul­tierenden Kosten bei den jewei­ligen Tarifen verglei­chen.