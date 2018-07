Prepaid-Tarife haben noch immer ein bisschen mit dem Vorurteil zu kämpfen, sie seien teuer und würden sich nur für Leute eignen, die hauptsächlich erreichbar sein wollen. Außerdem wären sie unpraktisch für die regelmäßige Nutzung, weil die "Prepaid-Karte" ständig aufgeladen werden muss. Doch das trifft auf aktuelle Prepaid-Tarife nicht mehr zu, denn mittlerweile sind Tarife mit günstigen Minuten- und SMS-Preisen erhältlich und auch für das Surfen im Internet halten viele Prepaid-Tarife günstige Optionen bereit. Zudem ist das regelmäßige Aufladen bei vielen Anbietern per Komfort-Aufladung möglich, so dass dieser Vorgang nach erstmaliger Einrichtung ohne weiteres Zutun automatisch erfolgt.

Prepaid-Discounter

im Tarif-Vergleich Allerdings gibt es weiterhin einige Punkte, die als nachteilig angesehen werden können. So erlauben die Discounter-Tarife in den Netzen von Telekom und Vodafone noch immer nicht die Nutzung des schnellen LTE-Netzes. Und Internet- oder Flatrate-Optionen gelten oft nicht einen Monat, sondern werden alle 28 bis 30 Tage berechnet. Bei 28 Tagen Laufzeit hat ein Jahr somit nicht 12, sondern 13 Abrechnungszeiträume. Und wer nicht regelmäßig nachlädt, muss befürchten, dass die SIM-Karte deaktiviert wird.

In den folgenden zwei Tarif-Tabellen vergleichen wir für Sie ausgewählte Prepaid-Tarife in den Netzen von Telekom, Vodafone und Telefónica. Der besseren Übersicht wegen finden Sie in der ersten Tabelle Prepaid-Tarife, die im Netz von Telefónica realisiert werden.

