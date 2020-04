Portierung: Das kostet sie

Bild: teltarif.de Wer bei einem Wechsel des Mobil­funk-Anbie­ters seine bishe­rige Rufnummer behalten möchte, kann diese portieren lassen. Für die Portie­rung verlangt der vorma­lige Anbieter ein Bear­beitungs­entgelt. Es dürfen seit April 2020 aber nicht mehr als 6,82 Euro in Rech­nung gestellt werden, denn die BNetzA (Bundes­netz­agentur) hat diesen Betrag als Ober­grenze fest­gesetzt.

Beim neuen Anbieter fallen für die Portie­rung, also das Mitbringen der eigenen Rufnummer, bis auf wenige Ausnahmen keine Kosten an. Im Gegen­teil: Oft bietet der neue Mobil­funk-Anbieter dem Kunden ein Start­guthaben oder eine Gutschrift an. Bei einem anbie­terin­ternen Wechsel von einer Prepaid-Karte auf einen Lauf­zeit­vertrag werden keine Entgelte erhoben, das Karten­guthaben wird in der Regel über­tragen.

Portie­rung bei Service-Provi­dern und Mobil­funk-Discoun­tern

Portierung: Das kostet sie

Die Service-Provider hingegen erheben in der Regel spezi­elle Entgelte im Falle eines provi­derin­ternen Wech­sels zu einem anderen Netz.

Neben den klas­sischen Mobil­funk­gesell­schaften und Service-Provi­dern ist die Rufnum­mern­portie­rung teil­weise auch bei den Mobil­funk-Discoun­tern zu eigenen Kondi­tionen möglich. Die jeweils anfal­lenden Kosten können der nach­folgenden Tabelle entnommen werden.

Portie­rungs-Kosten bei Netz­betrei­bern, Service-Provi­dern und Discoun­tern