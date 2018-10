Handynummer mitnehmen: Kosten-Übersicht für Portierung

Portierungskosten im Vergleich Wer bei einem Wechsel des Mobilfunk-Anbieters seine bisherige Rufnummer behalten möchte, kann diese portieren lassen. Für die Portierung verlangt der vormalige Anbieter ein Bearbeitungsentgelt. In der Regel werden dafür 25 Euro fällig. Es dürfen aber nicht mehr als 30,72 Euro in Rechnung gestellt werden, denn die BNetzA (Bundesnetzagentur) hat diesen Betrag als Obergrenze festgesetzt.

Beim neuen Anbieter fallen für die Portierung, also das Mitbringen der eigenen Rufnummer, bis auf wenige Ausnahmen keine Kosten an. Im Gegenteil: Oft bietet der neue Mobilfunk-Anbieter dem Kunden ein Startguthaben oder eine Gutschrift an, mit der die Kosten der Portierung - zumindest rechnerisch - ausgeglichen werden. Bei einem anbieterinternen Wechsel von einer Prepaid-Karte auf einen Laufzeitvertrag werden keine Entgelte erhoben, das Kartenguthaben wird in der Regel übertragen.

Portierung bei Service-Providern und Mobilfunk-Discountern

Die Service-Provider hingegen erheben in der Regel spezielle Entgelte im Falle eines providerinternen Wechsels zu einem anderen Netz.

Neben den klassischen Mobilfunkgesellschaften und Service-Providern ist die Rufnummernportierung teilweise auch bei den Mobilfunk-Discountern zu eigenen Konditionen möglich. Die jeweils anfallenden Kosten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Portierungs-Kosten bei Netzbetreibern, Service-Providern und Discountern