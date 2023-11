Neues Handy-Netz von 1&1: Das müssen Sie jetzt wissen

Über das vierte Netz von 1&1 wurde seit der Frequenz­ver­stei­gerung im Jahre 2019 in Fach­kreisen intensiv disku­tiert. Kommt es oder kommt es nicht? Es ist da.

Nachdem ein Standort-Vertrag mit der Funk­turm­gesell­schaft Vantage Towers geschlossen, der Netz­aus­rüster (Rakuten) und das Unter­nehmen Media Broad­cast für den Field-Service (Störungs­besei­tigung der Sende­sta­tionen) bekannt gegeben worden war, wurde der Netz­start (Probe­betrieb ab Ende 2022, Voll­betrieb ab 2023) ange­kün­digt. Doch dann gab es Verzö­gerungen, und so konnte 1&1 sein Netz an drei Stand­orten in Deutsch­land erst kurz vor dem Jahres­wechsel 2022/23 im orts­festen Betrieb starten. Ab dem 8. Dezember 2023 können auch mobile Kunden das neue Netz nutzen. Wir geben Antworten auf die wich­tigsten Fragen zum 1&1-Netz. Fragen und Antworten zum vierten Netz

Logos: 1und1/Drillisch, Foto: 1und1

Wann gings im Netz von 1&1 los?

Ende des Jahres 2022 bot 1&1 an bestimmten Orten (zwei Adressen in Frank­furt/Main und eine in Karls­ruhe) 5G-Heim-Router mit spezi­eller 1&1-Netz-SIM-Karte an. Sie empfangen einen örtli­chen 5G-Sender von 1&1 und werden darüber mit dem Internet verbunden. Tele­fonie war im Angebot zunächst nicht enthalten. Ein tech­nisch versierter Kunde könnte einen sepa­raten SIP-Provider verwenden.

Wann startet das Mobil­funk­netz von 1&1 wirk­lich?

Für Handy­nutzer ist das Netz von 1&1 ab dem 8. Dezember 2023 nutzbar. Dann wird auch das natio­nale Roaming (Einbu­chen in Sende­sta­tionen von Telefónica (o2)) beginnen. Ab dem 8. Dezember gibt es 1&1-Netz-SIM-Karten für Neukunden, und ab dann wird langsam eine Umschal­tung oder ein Austausch vorhan­dener SIM-Karten (von Bestands­kunden) anlaufen.

Ich bin noch kein Kunde bei 1&1. Wie kann ich im neuen Netz starten?

Ab dem 8. Dezember 2023 können Neukunden, die vorher noch nicht bei 1&1 oder einer der unzäh­ligen Marken von Dril­lisch unter Vertrag waren, sich auf www.1und1.de einen passenden Tarif mit SIM-Karte (und ggfs. mit Handy) bestellen. Sie erhalten eine brand­neue SIM-Karte mit der Netz­ken­nung von 1&1 (262-23) und einer Rufnummer, die mit 01556 beginnt, gefolgt von sieben Ziffern. Rein formal ist die Vorwahl fünf­stellig (plus die führende Null oder +49), also 01556x. Alle Nummern müssen immer am Stück mit Vorwahl gewählt werden (auch "netz­intern") inso­fern hat das keine Bedeu­tung.

Bei Telekom, Voda­fone oder o2 kann ich direkt die Mailbox anrufen. Geht das auch bei 1&1?

Im Prinzip schon. Nach Vorgabe der Bundes­netz­agentur müsste die Mailbox direkt unter 0155-00-6xabcdef (wobei 6xabcdef die Folge­zif­fern der Rufnummer nach der 0155 sind) zu errei­chen sein. Achten Sie auf Ansagen, wie weiter zu verfahren ist.

Kann ich den 1&1-5G-Heim­router mit zu meinem Kumpel nehmen?

Wenn der Kumpel im Empfangs­bereich des glei­chen 1&1-Senders wohnt, sollte das gehen. Empfängt der Kumpel einen anderen 1&1-Sender, könnte das viel­leicht klappen. Es liegen noch keine Erfah­rungs­berichte vor.

Ich bin bereits 1&1-Mobil­funk-Kunde.

Je nach Vertrag und Alter des Vertrages funken die SIM-Karten bei 1&1 aktuell im Netz von Voda­fone (Anzeige "Vodafone.de") oder im Netz von Telefónica (Anzeige "o2-de"). Mit dem Umstieg auf das "eigene" Netz von 1&1 bekommen Kunden von 1&1 oder Ihrer Dril­lisch-Vertrags­marke mögli­cher­weise eine neue SIM-Karte per Post geschickt. In vielen Fällen wird die bereits vorhan­dene und genutzte SIM-Karte per Update-Signal auf das neue Netz auto­matisch umge­schaltet. Dann muss eigent­lich in den meisten Fällen gar nichts unter­nommen werden.

Achten Sie trotzdem auf E-Mails oder klas­sische Briefe von 1&1 oder Dril­lisch bzw. Ihrer Vertrags­marke. Darin sollte Ihnen das konkrete Vorgehen (müssen Sie ihr Handy neu starten?) erklärt werden. Dieser Umstel­lungs-Prozess wird sich etwa ein bis zwei Jahre hinziehen, könnte also bis Ende 2025 dauern.

Ich möchte 5G nutzen. Wie geht das?

Kunden des neuen 1&1-Netzes mit einem 1&1-Vertrag, der 5G im Tarif enthält und die im Besitz eines geeig­neten 5G-fähigen Mobil­tele­fons sind, können 5G nicht nur im "eigenen" Netz (noch im Aufbau), sondern auch im Netz von o2 benutzen, wo schon 5G-Sende­anlagen empfangbar und vom eigenen Handy auch erreichbar sind. Mit dem Netz­wechsel (Mitte/Ende 2024) wird der 1&1-Kunde dann die 5G-Sender im Netz von Voda­fone nutzen können.

Ich habe einen 1&1-Vertrag im Voda­fone Netz. Kann ich die SIM-Karte auch im neuen 1&1-Netz verwenden?

Für 1&1-Kunden im Voda­fone-Netz ändert sich bis Mitte/Ende 2024 gar nichts. Einige seiner­zeit ausge­gebene SIM-Karten sollen bereits über Funk umschaltbar sein. Sobald das natio­nale Roaming in Verbin­dung mit dem Netz von Voda­fone (früher D2) akti­viert wird (Mitte/Ende 2024), könnten Sie auto­matisch umge­schaltet werden oder per Post eine neue SIM-Karte von 1&1 zuge­schickt bekommen, wenn Ihre SIM-Karte zu alt ist und kein Profil für das Netz 262-23 enthält.

Ich bin mit der Netz­ver­sor­gung von o2-de (Netz der Telefónica) ganz zufrieden, aber Voda­fone empfange ich bei mir kaum oder gar nicht. Was soll ich tun?

Sollte das wirk­lich der Fall sein, müssten Sie gege­benen­falls über einen Anbie­ter­wechsel nach­denken und sollten unbe­dingt vermeiden, ihren Vertrag um weitere 24 Monate zu verlän­gern. Sonst wäre ein Netz­wechsel nur über eine vorzei­tige Portie­rung möglich und Sie bekämen für ihren bishe­rigen Vertrag eine neue Rufnummer und hätten dann zwei Verträge.

Ich bin Kunde im neuen Mobil­funk­netz von 1&1 und möchte ins Ausland reisen. Was muss ich beachten?

1&1 hat mit dem fran­zösi­schen Netz­betreiber Orange ein weit­rei­chendes Roaming-Abkommen abge­schlossen. Somit wird auch im Ausland Roaming möglich sein. Rechnen Sie aber damit, dass Sie nicht alle vor Ort sendenden Netze auch nutzen können. Genauso kann es vor Ort sein, dass Original-o2-Kunden roamen können, Sie als 1&1-Kunde aber nicht - oder sogar der umge­kehrte Fall ist wahr­schein­lich: Zeit­weise könnten Original-o2-Kunden nicht im Netz von orange.pl tele­fonieren, 1&1-Kunden sollten das nach voll­stän­digem Netz­start aber können.

Ich habe ein Dual-SIM-Handy. Was raten Sie mir?

Da das neue Netz von 1&1 zum Start noch lange Zeit nicht flächen­deckend sein wird und auch unklar sein wird, ob und wie zuver­lässig die Netz­umschal­tung in der Praxis funk­tio­niert, wäre eine zweite SIM-Karte beispiels­weise im Netz von Voda­fone oder der Telekom zu empfehlen, da es auch heute noch Flecken und Ecken gibt, wo Telefónica (o2) oder später Voda­fone bislang nicht versorgen. Das kann eine Prepaid-Karte sein, bis klar ist, welches Netz das Haupt­netz werden soll.

Ich bin Kunde in einem LTE-Tarif von Dril­lisch und seinen Marken. Bekomme ich jetzt 5G?

Ihr gebuchter Dril­lisch-Vertrag und Tarif ändert sich durch den Netz­wechsel nicht. Beinhaltet der Dril­lisch-Vertrag aktuell kein 5G, so wird auch im neuen Netz von 1&1 kein 5G nutzbar sein. Um 5G zu nutzen, müssten Sie ein passendes Handy besorgen und einen Tarif­wechsel beauf­tragen. Wenn Ihre Marke keine 5G-Tarife anbietet, wäre ein Wechsel direkt zu 1&1 und einem passenden 5G-Tarif erfor­der­lich. Beachten Sie die Lauf­zeit Ihres bishe­rigen Vertrages, da dieser konzern-interne Wechsel wie ein Anbie­ter­wechsel zu einem externen Anbieter behan­delt werden könnte.

Wie heißt das neue Netz?

Das vierte Netz heißt „1&1“. Netz­betreiber ist die 1&1 Mobil­funk GmbH. Bestimmte (ältere) Handys könnten statt­dessen die Netz­ken­nung "262 23" oder "D23" anzeigen.

Wo wird das 1&1-Netz versorgen?

Mit dem Erwerb der 5G-Frequenzen hatte 1&1 verpflich­tende Ausbau­auf­lagen der Bundes­netz­agentur erhalten. Die bis Ende 2022 geplanten 1000 Basis­sta­tionen über ganz Deutsch­land verteilt, wurden nicht recht­zeitig fertig. Aktuell (Dezember 2023) sollen bundes­weit 60 Sende­sta­tionen start­klar sein. Wo noch keine eigenen 1&1-Sende­sta­tionen empfangbar sind, bucht sich Ihr Handy bis Mitte/Ende 2024 auto­matisch in vorhan­dene o2-Sende­sta­tionen ein.

Ab Mitte/Ende 2024 soll dann sukzes­sive ins Netz von Voda­fone gewech­selt werden, das Telefónica-Netz ist danach nicht mehr nutzbar.

Wo aktuell kein o2- oder künftig kein Voda­fone- und auch kein eigenes Netz von 1&1 empfangbar ist, würden die Kunden die Anzeige "kein Netz" erhalten.

Ich bin Kunde eines anderen Anbie­ters. Kann ich das neue Netz "sehen"?

Wenn Sie eine Netz­suche starten, werden Sie das Netz "262-23" finden, entweder auf 2600 MHz (Band B7) in LTE-Tech­nologie oder auf 3600 MHz (Band n78) in 5G-Tech­nologie. Einbu­chen können Sie mit deut­schen Karten nicht. Mögli­cher­weise irgend­wann mit auslän­dischen Karten, genaueres ist noch nicht bekannt.

Wann startet das Roaming im Telefónica-(o2)-Netz?

Am 8. Dezember 2023 startet das Mobil­funk­netz von 1&1. Zur glei­chen Zeit steht das Roaming im Netz von Telefónica (o2) offi­ziell zur Verfü­gung. Damit kann das Netz von 1&1 "auch zu Beginn flächen­deckend funk­tio­nieren", teilte das Unter­nehmen auf Anfrage mit. Das stimmt, sofern vor Ort eine Telefónica-Netz­ver­sor­gung mit 2G, 4G oder 5G möglich ist. In letzter Minute haben sich o2-Telefónica und 1&1 darauf geei­nigt, dass 1&1-Kunden auch die 5G-Tech­nologie verwenden können.