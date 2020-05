Minutenpakete im Überblick: Handy-Tarife mit Inklusivminuten

Minutenpakete fürs mobile Telefonieren

Bild: Vodafone Ange­sichts der güns­tigen Ange­bote von Prepaid-Discoun­tern oder von preis­werten Allnet-Flat­rates haben die einst­mals beliebten Paket-Tarife der Mobil­funk-Anbieter an Attrak­ti­vität verloren. Trotzdem bieten diverse Mobil­funk-Anbieter weiterhin Handy-Verträge mit Inklu­siv­mi­nuten an.

Bild: Vodafone Das Prinzip ist schnell erklärt: Der Kunde erhält ein bestimmtes Kontin­gent an Inklu­siv­mi­nuten, das ihm im Abrech­nungs­monat zur Verfü­gung steht. Die Frei­mi­nuten gelten dabei je nach Offerte zu unter­schied­li­chen Zielen, so zum Beispiel für Tele­fo­nate ins deut­sche Fest­netz, in das eigene Mobil­funk­netz oder in alle inner­deut­schen Netze.

Das Prinzip der Minu­ten­pa­kete ist aller­dings mit einem ganz prak­ti­schen Problem behaftet: Niemand wird parallel zu seinem Tele­fo­naten die Zeit stoppen, die er bereits gespro­chen hat. Trotzdem gibt es Möglich­keiten zur Kontrolle, wie viele Inklusiv-Minuten noch verbleiben: Wie Sie dies abfragen können, erfahren Sie in unserer Ratge­ber­seite zur Kosten­kon­trolle.

Für wen lohnen sich die Minu­ten­pa­kete?

Alle Mobil­funk­ver­träge mit Inklu­siv­mi­nuten haben zudem einen grund­le­genden Nach­teil: Sie sind nicht flexibel. Der Verbrau­cher muss jeden Monat und über die gesamte Mindest­ver­trags­lauf­zeit hinweg den Paket­preis für die Inklu­siv­mi­nuten bezahlen - unab­hängig davon, ob er sie genutzt hat nicht. Gut fährt mit den Minu­ten­pa­keten, wer ein konstant nied­riges Tele­fon­ver­halten an den Tag legt und möglichst nah am Inklu­siv­mi­nuten-Kontin­gent liegt, denn der rech­ne­ri­sche Minu­ten­preis ist zumeist güns­tiger als in Mobil­funk­ver­trägen mit monat­li­chem Grund­ent­gelt, in denen pro Minute abge­rechnet wird.

Wer aller­dings nur einen Bruch­teil der gebuchten Inklu­siv­mi­nuten im Monat verbraucht, zahlt in der Regel drauf, denn in fast allen Fällen verfallen nicht genutzte Inklu­siv­mi­nuten. Dann ist ein Prepaid-Tarif sinn­voller. Da inzwi­schen güns­tige Allnet-Flat­rates ab rund 5 Euro pro Monat zu haben sind, lohnt sich bei einem ange­nom­menen Minu­ten­preis von 9 Cent pro Minute bereits ab ca. 55 bis 60 Minuten monat­liche Tele­fonie eine Allnet-Flat.

Minutenpakete ab 50 Minuten monatlich im Vergleich