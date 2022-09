DSL-Ersatz: LTE-Zuhause-Tarife im Überblick

LTE und 5G bringen schnelles Internet an Orte, wo das Breit­band-Fest­netz noch nicht ange­kommen ist. Dafür gibts deut­lich mehr Daten­volumen als bei einem mobilen Surf­tarif. Wir zeigen Ihnen die aktu­ellen LTE-Zuhause-Tarife in der Über­sicht.

Bekannte Provider für LTE-Zuhause-Tarife

Foto: Vodafone, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Der Breit­band­ausbau kommt in Deutsch­land nicht so schnell voran wie erhofft. In vielen Regionen müssen sich Internet-Kunden immer noch mit lahmen DSL-Light-Band­breiten zufrie­den­geben. Wenn in diesen mit Fest­netz-Internet unter­ver­sorgten Gebieten statt­dessen aber ein leis­tungs­fä­higes Mobil­funk­netz zur Verfü­gung steht, können die Internet-Nutzer alter­nativ darüber surfen. Einige Tarife erlauben sogar das Surfen über den LTE-Nach­folger 5G.

Bekannte Provider für LTE-Zuhause-Tarife

Foto: Vodafone, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Klas­sische mobile Daten­tarife sind dafür aller­dings unge­eignet, weil sie viel zu wenig Daten­volumen bieten, insbe­son­dere dann, wenn der Internet-Anschluss von einer mehr­köp­figen Familie oder WG genutzt werden soll. Darum haben die Netz­betreiber dafür spezi­elle Tarife kreiert, die deut­lich mehr Daten­volumen beinhalten. In der Regel bieten die spezi­ellen LTE-Zuhause-Tarife mindes­tens 40 GB monat­lich - und es gibt Tarife, die auch unbe­grenztes Daten­volumen beinhalten. Eine Alter­na­tive stellen Mobil­funk-Tarife mit unli­mitierter Internet-Flat­rate dar.

Viele LTE-Zuhause-Tarife bieten demge­genüber den Vorteil, dass sie monat­lich kündbar sind. Das macht die Tarife beispiels­weise auch für kurz­zeitige Aufent­halte in Feri­enhäu­sern, auf Garten­grund­stücken oder im Wohn­wagen bezie­hungs­weise Wohn­mobil inter­essant. Aller­dings muss man dabei beachten, dass nur ein Teil der genannten Tarife auch unter­wegs benutzt werden darf. Bei einigen muss bei der Buchung eine feste Nutzungs­adresse ange­geben werden, der Kunde darf diesen Bereich dann mit dem LTE-Zuhause-Anschluss nicht verlassen.

Beson­derheiten: Daten-Drossel, keine Fest­netz-Tele­fonie

Inter­essenten sollten bei der Entschei­dung für einen Tarif auch be­achten, was nach Verbrauch des High­speed-Daten­volu­mens geschieht. Ent­weder der Zugang wird komplett abge­schaltet oder es erfolgt eine Dros­selung auf eine Ge­schwindig­keit, die mit einer Abschal­tung gleich­zu­setzen ist. In diesem Fall kann der Kunde gegen Aufpreis ein neues Daten­paket buchen. Einige Tarife werden aller­dings nur auf 384 kBit/s gedros­selt. Damit sind immerhin noch Surfen im Internet, Webradio oder das Anschauen klei­nerer Video­clips möglich.

Wichtig zu wissen ist auch, dass LTE-Zuhause-Tarife ein DSL-Ersatz nur für das Internet sind. Die LTE-Zuhause-Tarife beinhalten mit wenigen Ausnahmen keine Rufnummer und sie sind in der Regel auch nicht für die Tele­fonie über GSM oder VoLTE frei­geschaltet. Es ist aber möglich, die Anschlüsse für VoIP-Tele­fonie zu verwenden, entweder über klas­sische VoIP-Provider (Tarif­vergleich VoIP), über die Tele­fon­funk­tion von Messenger-Diensten oder mit kosten­losen Video-Konfe­renz­diensten.

In der Regel liefern die Provider zu ihren Tarifen auch gleich einen passenden Router mit. Hier lohnt ein Blick auf die tech­nischen Angaben, zum Beispiel darauf, ob der Router die maxi­male Surf­geschwin­digkeit des Tarifs über­haupt unter­stützt und wie viele Geräte sich maximal per WLAN verbinden können. Entscheidet man sich für den Router des Provi­ders, kann dieser entweder einmalig erworben oder monat­lich gemietet werden. In den meisten Fällen ist es aber möglich, den LTE-Zuhause-Tarif auch in einem selbst erwor­benen mobilen Hotspot oder statio­nären LTE-Router zu betreiben.

LTE-Zuhause nicht in allen Fällen ein echter DSL-Ersatz

DSL-Ersatz: LTE-Zuhause-Tarife im Überblick

Foto: Telekom, Montage: teltarif.de Für viele Kunden, die über­wiegend im Internet surfen, ab und zu Musik übers Internet hören sowie E-Mail und Messenger nutzen, reicht ein Tarif mit 40 bis 60 GB pro Monat aus. Bei Tarifen mit weniger Inklusiv-Volumen sollte man aber regel­mäßig einen Blick auf den Daten­verbrauch werfen.

Wirk­lich proble­matisch sind LTE-Zuhause-Tarife dann, wenn eine Familie oder WG regel­mäßig Video­strea­ming oder andere daten­inten­sive Anwen­dungen nutzt, denn dann kann auch ein Tarif mit 100 GB monat­lichem Inklusiv­volumen schnell unter­dimensioniert sein. Dann sollte man sich tatsäch­lich über einen Tarif mit unli­mitiertem Daten­volumen Gedanken machen oder wenigs­tens zu einem Tarif mit Strea­ming-Option wech­seln.

In einem sepa­raten Ratgeber zeigen wir auf, wie Sie vorgehen können, wenn der Provider Ihnen nicht die verspro­chene Geschwin­digkeit liefert.

DSL-Ersatz: Ausge­wählte LTE-Zuhause-Tarife der Netz­betreiber im Über­blick