Kostenlos mobil ins Internet: So geht's

Inhalt: Kostenlos mobil ins Internet netzclub: Monatlich bis zu 400 MB kostenloses LTE-Volumen

Immer mehr Handy-Besitzer wollen auch mobil den Internet-Zugang nutzen, der im heimischen WLAN längst zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Allerdings gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Anbietern in allen deutschen Mobilfunknetzen. Bei einigen Providern ist es sogar möglich, zeitlich befristet oder sogar dauerhaft kostenlos mobil online zu gehen. Das ist vor allem für Nutzer interessant, die sich noch nicht festlegen wollen und Internet über GPRS, UMTS und LTE zunächst einmal unverbindlich ausprobieren wollen.

Ein kostenloser Testlauf empfiehlt sich auch, wenn der Kunde nicht sicher ist, ob das gewünschte Netz in den Gegenden, in denen man sich regelmäßig aufhält, auch wirklich mit LTE oder zumindest UMTS vertreten ist. Über GPRS oder EDGE im GSM-Netz wäre der Internet-Zugang sehr langsam, sodass auf Dauer eher Frust als Lust am Handy-Surfen aufkommt.

In der Tat gibt es einige Anbieter, die einen kostenlosen mobilen Internet-Zugang offerieren. Zwei Tarife werden im Netz der Deutschen Telekom realisiert, ein Angebot ist im Vodafone-Netz zu finden und drei weitere Preismodelle sind im Telefónica-Netz zu bekommen. Bei zwei Tarifen ist sogar "LTE max." enthalten. Dafür kann genau dieser nur für einen begrenzten Zeitraum genutzt werden. Wir fassen in diesem Artikel die Gratis-Angebote für den mobilen Internet-Zugang zusammen.

Data Comfort Free von der Deutschen Telekom

Kostenlose mobile Internet-Zugänge Die Deutsche Telekom bietet nun schon seit mehreren Jahren den Tarif Data Comfort Free an. Dieser wird zwar nicht mehr aktiv beworben, ist aber nach wie vor erhältlich und bietet zweimal 5 GB Datenvolumen. Die 5-GB-Pakete können jeweils für maximal einen Monat genutzt werden und die SIM-Karte ist für höchstens ein halbes Jahr aktiv. Danach endet der Vertrag automatisch.

Bei Data Comfort Free steht "LTE max." zur Verfügung. Das heißt, die Kunden surfen mit bis zu 500 MBit/s im Downstream im Telekom-Mobilfunknetz. Nach Verbrauch des jeweiligen 5-GB-Pakets wird die Datenverbindung automatisch getrennt. Es ist also keine weitere Nutzung, etwa mit reduzierter Übertragungsgeschwindigkeit, möglich.

Data Comfort Free steht allen Interessenten offen. Der Vertrag ist komplett kostenlos und es bestehen keine weiteren Verpflichtungen. Allerdings bekommt jeder Interessent die Datenkarte nur einmalig. Es ist also nicht möglich, nach dem Verbrauch der insgesamt 10 GB Datenvolumen einfach die nächste Gratis-SIM zu bestellen.

congstar Prepaid mit Messaging Option

Auch congstar bietet einen kostenlosen mobilen Internet-Zugang an. Dieser ist sogar mit der Prepaidkarte des Telekom-Discounters nutzbar und kann nicht nur einmalig, sondern dauerhaft eingesetzt werden. Allerdings ist die Datenübertragungsgeschwindigkeit auf maximal 32 kBit/s begrenzt und die Messaging-Option, wie sich das Angebot nennt, muss jeden Monat neu gebucht werden.

Wie der Name der Option bereits verrät, ist der congstar-Tarif vor allem für Messaging bestimmt. Zudem ist der Zugang auf EDGE und UMTS begrenzt. Die LTE-Nutzung ist nicht vorgesehen. Nutzer haben monatlich 1 GB Datenvolumen zur Verfügung. Kunden, die dieses Limit überschreiten, surfen oder chatten bis zum Beginn des jeweils nächsten Abrechnungszeitraums mit höchstens 2 kBit/s. Damit dürfte kein sinnvoller Internet-Zugang mehr zur Verfügung stehen.

CallYa Freikarte und GigaGarantie

Vodafone bietet seit 2016 die GigaGarantie an. Kunden, die das Mobilfunknetz begründet beanstanden, bekommen 90 GB Extra-Datenvolumen. Das funktioniert neben Vertragskarten auch für CallYa und somit auch auf den Freikarten, die sich auf der Webseite des Düsseldorfer Netzbetreibers kostenlos bestellen lassen. Wie in allen aktuellen CallYa-Tarifen ist auch "LTE max." freigeschaltet. Allerdings ist der Nutzungszeitraum für die 90 GB begrenzt: Einmal freigeschaltet kann das Kontingent bis um Mitternacht am Folgetag genutzt werden.

Auf Seite 2 lesen Sie unter anderem, wie Sie dauerhaft bis zu 400 MB kostenloses LTE-Datenvolumen pro Monat bekommen können und welcher Anbieter mit "unbegrenzt WhatsApp" wirbt.