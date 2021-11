Kosten- & Datenverbrauch: Check per App, SMS und Telefon

Handy-Netzbetreiber bieten Kosteninfo per Telefon, SMS und App

Fotos: Vodafone/teltarif.de, Montage: teltarif.de Prepaid-Karten verspre­chen die volle Kosten­kontrolle - doch auch Vertrags­kunden können prüfen, welche Entgelte bis zu einem bestimmten Zeit­punkt ange­fallen sind oder wie viel unge­dros­seltes Daten­volumen bis zum Ende des Abrech­nungs­zeit­raums noch zur Verfü­gung steht. Den Service gibt es bei allen Netz­betrei­bern und ist teil­weise auch von Kunden der Provider im entspre­chenden Netz nutzbar. Zu beachten ist aller­dings, dass die Mobil­funk­anbieter den Service in sehr unter­schied­lichem Umfang bieten - teil­weise ist er nur per App nutzbar.

Abfra­gemög­lich­keiten auf viel­fältigsten Wegen

Abfra­gemög­lich­keiten gibt es dann je nach Netz­betreiber per Anruf, SMS, Internet oder für Android und iOS per App. Diese Apps sind kostenlos erhält­lich, auch die Abfrage ist auf diesem Weg nicht mit zusätz­lichen Kosten verbunden - ein sehr einfa­cher Weg, den Verbrauch abzu­fragen.

Kosten­kontrolle bei den Netz­betrei­bern in der Über­sicht

Anbieter Telekom

(KontoService) Voda­fone

(QuickCheck) Telefónica (o2)

(Cost Control) Kurz­wahl 2000 - - Kosten pro Min. je nach Tarif: zwischen 0 und 19 Cent - - SMS nutzbar ja - - Kosten SMS je nach Tarif: kostenlos oder 19 Cent - - Online­abfrage Kosten Telekom-Home­page Voda­fone-Home­page o2-Home­page Online­abfrage Daten­verbrauch pass.telekom.de center.vodafone.de nur per App möglich Apps MeinMagenta: Android, iOS MeinVodafone: Android, iOS, Windows Phone Mein o2: Android, iOS Stand: Oktober 2021



